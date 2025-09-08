8th Pay Commission: નવા વેતન આયોગ અંતર્ગત કેવી રીતે નક્કી થાય છે કર્મચારીઓનો પગાર અને પેન્શન? જાણો
કેન્દ્ર સરકારે જાન્યુઆરી 2025 માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ સત્તાવાર સૂચના હજુ સુધી બહાર પાડવામાં આવી નથી.
Published : September 8, 2025 at 9:44 PM IST
નવી દિલ્હી: સરકારી કર્મચારીઓના પગાર માળખા અને પેન્શનમાં સુધારો કરવા માટે પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. આ મુખ્યત્વે ફુગાવાની અસર ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ભારતમાં, સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે.
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને હાલમાં 7મા પગાર પંચ મુજબ પગાર મળે છે. અગાઉના પગાર પંચ, એટલે કે 7મા પગાર પંચની રચના 2014 માં તત્કાલીન યુપીએ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તેની ભલામણો 2016 માં એનડીએ સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર સરકારમાં 48 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને 66 લાખથી વધુ પેન્શનરો છે.
8મા પગાર પંચની રચના ક્યારે થશે?
કેન્દ્ર સરકારે જાન્યુઆરી 2025 માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ હજુ સુધી સત્તાવાર સૂચના જારી કરવામાં આવી નથી. સરકારે હજુ સુધી નવા પગાર પંચના સભ્યો અને અધ્યક્ષના નામોને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું નથી.
નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે, 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ અંગેનું સત્તાવાર સૂચના યોગ્ય સમયે જારી કરવામાં આવશે. મંત્રીએ કહ્યું, "8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્ર માટે સંરક્ષણ મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય, કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ તેમજ તમામ રાજ્યો પાસેથી પત્રો દ્વારા માહિતી માંગવામાં આવી હતી."
નવા પગાર પંચના સભ્યો અને અધ્યક્ષની નિમણૂક અંગે, ચૌધરીએ કહ્યું કે, સરકાર 8મા પગાર પંચની સૂચના જારી કર્યા પછી તેમની નિમણૂક કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "સત્તાવાર સૂચના યોગ્ય સમયે જારી કરવામાં આવશે. સરકાર 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની સૂચના જારી કર્યા પછી 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવશે."
પગાર પંચ પગાર વધારા અંગે નિર્ણય કેવી રીતે લે છે?
નવા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારો બે પરિબળો પર આધાર રાખે છે. પહેલો ફિટમેન્ટ અને બીજો મોંઘવારી ભથ્થાનો દર. ફિટમેન્ટ પરિબળ એ એક સ્કેલ છે જેનો ઉપયોગ સરકાર તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને પેન્શન નક્કી કરવા માટે કરે છે.
દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકાર પગારની ગણતરી માટે ડૉ. વોલેસ એક્રોઇડ દ્વારા વિકસિત એક્રોઇડ ફોર્મ્યુલા અપનાવવાનું વિચારી શકે છે. આ સૂત્ર જીવનનિર્વાહના લઘુત્તમ ખર્ચના આધારે આદર્શ પગારનો અંદાજ લગાવે છે. તે સરેરાશ કર્મચારીની પોષણ જરૂરિયાતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમાં ખોરાક, કપડાં અને રહેઠાણ જેવા આવશ્યક ખર્ચાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
વધુમાં, સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફુગાવો ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે DA/DR આપવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં બે વાર DA/DR વધારો કરે છે, પહેલો વધારો 1 જાન્યુઆરીથી અને બીજો 1 જુલાઈથી અમલમાં આવે છે. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 55 ટકાના દરે DA/DR મેળવવાના હકદાર છે.
નવા પગાર પંચ હેઠળ પગાર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે સુધારેલા પગારની ગણતરી કરવા માટેનું મૂળ સૂત્ર મૂળભૂત પગાર × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર = સુધારેલ પગાર છે.
સાતમા પગાર પંચ હેઠળ વર્તમાન લઘુત્તમ વેતન
સાતમા પગાર પંચ હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ લઘુત્તમ મૂળ પગાર રૂ. 18,000 મેળવવા માટે હકદાર છે, જ્યારે પેન્શનરોને લઘુત્તમ મૂળ પેન્શન રૂ. 9,000 મળે છે. 55 ટકા DA/DR દરે, સરકારી કર્મચારીને હવે દર મહિને રૂ. 27,900 (લઘુત્તમ મૂળ પગાર + DA) મળે છે, જ્યારે પેન્શનરોને દર મહિને રૂ.13,950 (લઘુત્તમ મૂળ પેન્શન + DR) મળે છે.
