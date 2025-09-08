લોટ, તેલથી લઈને AC અને કાર સુધી... GST ઓછો થતા તમારા કેટલા પૈસા બચશે? આ વેબસાઈટથી જાતે કરો ગણતરી

ETV Bharat / business

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે GST સિસ્ટમમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે, જેનાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને સીધી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. આ સુધારાઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રોજિંદા જરૂરિયાતો અને પેકેજ્ડ ખાદ્યપદાર્થો પરનો કર ઘટાડવાનો છે, જેનાથી સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પરનો બોજ ઓછો થશે. દરમિયાન, સરકારે એક સમર્પિત વેબસાઇટ 'savingswithgst.in' શરૂ કરી છે, જેના દ્વારા ગ્રાહકો 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવનારા નવા GST દરોની અસર સરળતાથી જોઈ અને તેની તુલના કરી શકે છે.

નવી વેબસાઇટની વિશેષતાઓ
સરકારી પ્લેટફોર્મ MyGov India એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, "નેક્સ્ટ જનરેશન GST આવી ગયું છે! તમે કેટલી બચત કરી શકો છો તે અંગે વિચારી રહ્યા છો? કાર્ટમાં તમારી મનપસંદ વસ્તુઓ ઉમેરો અને તફાવત જુઓ."

વેબસાઇટમાં ખાદ્ય ઉત્પાદનો, નાસ્તાની વસ્તુઓ, ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ, ઘરગથ્થુ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, રસોડાની વસ્તુઓ, મનોરંજન અને જીવનશૈલીની વસ્તુઓ સહિત અનેક શ્રેણીઓ છે. ગ્રાહકો કાર્ટમાં તેમની મનપસંદ વસ્તુઓ ઉમેરી શકે છે અને મૂળ કિંમત, જૂના VAT ની કિંમત અને નેક્સ્ટ-જનરેશન GST પછીની કિંમત જોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો દૂધ કાર્ટમાં ઉમેરવામાં આવે છે, તો દૂધના લિટર દીઠ 60 રૂપિયાનો ભાવ VAT સાથે 63.6 રૂપિયા દેખાશે, જ્યારે નેક્સ્ટ-જનરલ GST હેઠળ કિંમત 60 રૂપિયા હશે.

રોજિંદા જરૂરિયાતો અને પેકેજ્ડ ફૂડમાં રાહત
GST સુધારાઓથી રોજિંદા જરૂરિયાતો અને પેકેજ્ડ ખાદ્ય પદાર્થો પર સીધી બચત થશે. હવે UHT દૂધ, પ્રી-પેકેજ્ડ અને લેબલવાળા પનીર, ભારતીય બ્રેડ જેવા ઉત્પાદનો પર શૂન્ય કર લાદવામાં આવશે. તે જ સમયે, સાબુ, શેમ્પૂ, ટૂથબ્રશ, ટૂથપેસ્ટ, ટેબલવેર અને સાયકલ જેવી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ પર 5 ટકા GST લાગુ થશે.

GST માં ફક્ત બે સ્લેબ

GST કાઉન્સિલે હવે ફક્ત બે સ્લેબને મંજૂરી આપી છે:

  • 5 ટકા (મોટાભાગની રોજિંદા વસ્તુઓ પર લાગુ)
  • 18 ટકા
  • આ ઉપરાંત, કેટલીક વસ્તુઓ પર શૂન્ય અને કેટલીક 40 ટકા કર લાદવામાં આવશે. આ ફેરફારો 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ વર્ષે દિવાળી દરમિયાન તેમના સ્વતંત્રતા દિવસના ભાષણમાં આગામી પેઢીના GST સુધારાના અમલીકરણની જાહેરાત કરી હતી.

ગ્રાહકો માટે ફાયદા
નવી સિસ્ટમ પરિવારોની રોજિંદી જરૂરિયાતો અને પેકેજ્ડ ફૂડ પરના કર ઘટાડીને સીધી બચત તરફ દોરી જશે. ગ્રાહકો હવે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર તેમના મનપસંદ ઉત્પાદનો દાખલ કરી શકશે અને તરત જ જોઈ શકશે કે તેઓ કેટલી બચત કરશે. આનાથી ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવામાં અને સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પરનો બોજ ઓછો કરવામાં પણ મદદ મળશે.

