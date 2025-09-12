ETV Bharat / business

1 લાખ રૂપિયાની FD પર તમને કેટલું વ્યાજ મળશે? જાણો જાહેર અને ખાનગી બેંકોના નવા વ્યાજ દરો

એક વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના વ્યાજ દરો અલગ અલગ છે. ઇન્ડસઇન્ડ બેંક 7% પર આગળ છે જ્યારે SBI 6.45% છે.

1 લાખ રૂપિયાની FD પર તમને કેટલું વ્યાજ મળશે?
1 લાખ રૂપિયાની FD પર તમને કેટલું વ્યાજ મળશે? (getty images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 4:59 PM IST

નવી દિલ્હી: એક વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એ રોકાણકારો માટે સૌથી યોગ્ય રોકાણ વિકલ્પ છે જે સુરક્ષિત અને ફિક્સ્ડ રિટર્ન શોધી રહ્યા છે. ટૂંકા ગાળામાં નાણાકીય લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા અને તરલતાને સંતુલિત કરવાનો પણ આ એક સારો માર્ગ છે. જોકે, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં વધુ લાભ મેળવવા માટે, રોકાણકારો યોગ્ય બેંક પસંદ કરે તે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વિવિધ બેંકોમાં વ્યાજ દર અલગ અલગ હોય છે.

5 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીના બેંકબજારના ડેટા મુજબ, અમે 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની એક વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દરોનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. એક વર્ષની FDમાં રોકાણ પર વળતરનો અંદાજ લગાવવા માટે 1 લાખ રૂપિયાનું ઉદાહરણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

ખાનગી બેંકોમાં શ્રેષ્ઠ FD દર

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ખાનગી બેંકોમાં સૌથી વધુ વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. આ બેંક એક વર્ષની FD પર 7% વ્યાજ આપે છે. જો તમે આ બેંકમાં રૂ. 1 લાખનું રોકાણ કરો છો, તો આ રકમ એક વર્ષમાં રૂ. 1,07,000 સુધી વધી જશે.

કોટક મહિન્દ્રા બેંક, એક્સિસ બેંક અને HDFC બેંક ખાનગી બેંકો છે પરંતુ હજુ પણ 6.60% વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. આ બેંકોમાં રૂ. 1 લાખનું રોકાણ એક વર્ષ પછી રૂ. 1,06,600 સુધી વધી જશે.

ICICI બેંક 6.40% વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે પરિપક્વતા પર રૂ. 1 લાખનું રોકાણ રૂ. 1,06,400 થઈ જશે.

જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં શ્રેષ્ઠ FD દર

બૅન્ક ઑફ બરોડા અને પંજાબ નેશનલ બેંક જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક વ્યાજ દર 6.60% ઓફર કરી રહી છે. આ બેંકોમાં રૂ. 1 લાખનું રોકાણ એક વર્ષમાં રૂ. 1,06,600 સુધી વધી જશે.

કેનેરા બેંક અને યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા 6.50% વ્યાજ દર આપી રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ પાકતી મુદતે 1,06,500 રૂપિયા થઈ જશે.

દેશની સૌથી મોટી બેંક હોવા છતાં, SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા) 6.45% વ્યાજ દર આપે છે. આ મુજબ, 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ એક વર્ષમાં 1,06,450 રૂપિયા સુધી પહોંચી જશે.

રોકાણ સુરક્ષા: DICGC ગેરંટી

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની પેટાકંપની, ડિપોઝિટ ઈન્સ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન (DICGC) ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં 5 લાખ રૂપિયા સુધીની સુરક્ષાની ગેરંટી આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોને તેમના નાણાંની સલામતીની ખાતરી આપી શકાય છે અને બેંક ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં પણ તેમની રકમ સુરક્ષિત રહેશે.

