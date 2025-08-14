મુંબઈ: ICICI બેંક પછી હવે HDFC બેંકે પણ બચત ખાતાઓમાં લઘુત્તમ માસિક સરેરાશ બેલેન્સ (MAB) જાળવવાની મર્યાદા વધારી દીધી છે. આ નવો નિયમ 1 ઓગસ્ટ, 2025થી તે બધા ગ્રાહકો માટે લાગુ થશે જેઓ આ તારીખ પછી નવું ખાતું ખોલશે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આ બેંકના મેટ્રો અને શહેરી વિસ્તારોના ગ્રાહકો જેમણે નવા ખાતા ખોલ્યા છે, તેમણે તેમના બચત ખાતામાં માસિક લઘુત્તમ રૂપિયા 25,000 બેલેન્સ રાખવું જરૂરી રહેશે. પહેલા આ મર્યાદા રૂપિયા 10,000 હતી, પરંતુ ફેરફાર પછી, જો ખાતાધારકો નિર્ધારિત રકમ કરતા ઓછું બેલેન્સ રાખશે, તો તેમના પર દંડ લાદવામાં આવશે. જો કે, જૂના ખાતાના ગ્રાહકો પર આની કોઈ અસર થશે નહીં.
ICICI બેંકનો તાજેતરનો ફેરફાર:
અગાઉ, ICICI બેંકે પણ લઘુત્તમ બેલેન્સ રૂપિયા 10,000 થી વધારીને રૂપિયા 50,000 કર્યું હતું. વિરોધ બાદ, બેંકે મર્યાદા રૂપિયા 15,000 કરી. વધતા સંચાલન ખર્ચ અને સેવા ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને બંને બેંકો દ્વારા આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
SBI એ IMPS ચાર્જ સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર કર્યો:
તે જ સમયે, દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ IMPS (ઇમિડિયેટ પેમેન્ટ સર્વિસ) દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર પર વસૂલવામાં આવતા ચાર્જમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. નવા ચાર્જ 15 ઓગસ્ટ, 2025 થી લાગુ થશે.
- રૂપિયા 25,000 સુધીના ઓનલાઈન IMPS વ્યવહારો માટે કોઈ ચાર્જ રહેશે નહીં.
- રૂપિયા 25,000 થી રૂપિયા 1 લાખ – ₹2 (GST વધારાનું)
- રૂપિયા 1 લાખ થી રૂપિયા 2 લાખ – ₹6 (GST વધારાનું)
- રૂપિયા 2 લાખ થી રૂપિયા 5 લાખ – ₹10 (GST વધારાનું)
આ ફેરફાર ફક્ત ઓનલાઈન વ્યવહારો (નેટ બેંકિંગ અને મોબાઈલ બેંકિંગ) પર લાગુ થશે. શાખા દ્વારા કરવામાં આવતા IMPS વ્યવહારોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
કોને ચાર્જમાંથી મુક્તિ મળશે?
- પગાર પેકેજ ખાતાધારકોને પહેલાની જેમ સંપૂર્ણ મુક્તિ મળશે.
- ચાલુ ખાતા (સોનું, ડાયમંડ, પ્લેટિનમ, રોડિયમ), સરકારી વિભાગો અને સ્વાયત્ત/વૈધાનિક સંસ્થાઓને પણ ચાર્જમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
- કોર્પોરેટ ગ્રાહકો માટે નવા સેવા શુલ્ક 8 સપ્ટેમ્બર 2025 થી લાગુ થશે.
જાહેર હિતમાં ફેરફારોની અસર
HDFC અને ICICI બેંક દ્વારા લઘુત્તમ બેલેન્સના ધોરણોને કડક બનાવવામાં આવતા, સામાન્ય શહેરી ગ્રાહકોએ દંડથી બચવા માટે વધુ બેલેન્સ જાળવવું પડશે. બીજી તરફ, SBI દ્વારા IMPS ચાર્જમાં ફેરફાર નાના વ્યવહારો ધરાવતા ગ્રાહકોને અસર કરશે નહીં, પરંતુ મોટા ઓનલાઈન વ્યવહારો કરનારાઓ માટે વધારાના ખર્ચમાં વધારો કરશે.
