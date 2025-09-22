GST બચત મહોત્સવ આજથી શરૂ, જાણો શું સસ્તું થયું અને શું મોંઘુ...
રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, આનાથી આશરે 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયાની બચત થશે. વાંચો સમગ્ર માહિતી...
Published : September 22, 2025 at 11:27 AM IST
અમદાવાદ : દેશમાં આજથી શારદીય નવરાત્રી 2025 શરૂ થઈ રહી છે. આ સાથે જ નવરાત્રીનો પહેલો રાષ્ટ્રીય GST બચત પર્વ પણ શરૂ થઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં આ જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું હતું કે, 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરમાં GST સુધારા લાગુ કરવામાં આવશે. GST સુધારા લાગુ થવાથી, ડેરી ઉત્પાદનો, એર કન્ડીશનર, રેફ્રિજરેટર, કાર અને બાઇક સહિત ઘણી દૈનિક ઉપયોગની વસ્તુના દરમાં ઘટાડો થયો છે. આ ઉપરાંત, કેટલીક વસ્તુઓ પણ વધુ મોંઘી થઈ રહી છે.
GST બચત મહોત્સવ અને ઝીરો GST : મોદી સરકારે GST સુધારાના ભાગરૂપે કેટલીક વસ્તુઓ પર શૂન્ય GST લાગુ કર્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ વસ્તુઓ GST આધીન રહેશે નહીં. આમાં ખાદ્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી સૌથી અગ્રણી વસ્તુઓ સૂચિબદ્ધ છે. 5% અને 18% સ્લેબમાં આવતી ઘણી વસ્તુને પણ GST માંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, હવે દેશભરમાં ફક્ત બે GST સ્લેબ, 5% અને 18% લાગુ થશે. ચાલો એક નજર કરીએ કે કઈ વસ્તુઓ વધુ મોંઘી થઈ છે અને કઈ સસ્તી થઈ છે.
ખાદ્ય પદાર્થો પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|વનસ્પતિ તેલ
|12 ટકા
|5 ટકા
|મીણ
|18 ટકા
|5 ટકા
|માંસ, માછલી, ખાદ્ય ઉત્પાદનો
|12 ટકા
|5 ટકા
|ડેરી ઉત્પાદનો (માખણ, ઘી, ચીઝ)
|12 ટકા
|5 ટકા
|સોયા દૂધ
|12 ટકા
|5 ટકા
|ખાંડ
|12 થી 18 ટકા
|5 ટકા
|ચોકલેટ, કોકો પાવડર
|18 ટકા
|5 ટકા
|પાસ્તા, કોર્ન ફ્લેક્સ, નૂડલ્સ, બિસ્કિટ
|12 ટકા
|5 ટકા
|જામ, જેલી, મુરબ્બો, બદામ, સૂકા ફળો
|12 ટકા
|5 ટકા
|ફળોનો રસ, નાળિયેર પાણી
|12 ટકા
|5 ટકા
|પિઝા બ્રેડ, ખાખરા, ચપાતી, રોટલી
|5 ટકા
|શૂન્ય
રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|વાળનું તેલ, ટૂથપેસ્ટ, ટેલ્કમ પાવડર
|18 ટકા
|5 ટકા
|ટોયલેટ સોપ
|18 ટકા
|5 ટકા
|શેવિંગ ક્રીમ, લોશન, આફ્ટર શેવ લોશન
|18 ટકા
|5 ટકા
|સામાન્ય ટેબલવેર/રસોડાના વાસણો
|12 ટકા
|5 ટકા
|ઇરેઝર
|5 ટકા
|શૂન્ય
|મીણબત્તી
|12 ટકા
|5 ટકા
|છત્રીઓ અને સંબંધીત સામગ્રી
|12 ટકા
|5 ટકા
|સીવણ અને સોય
|12 ટકા
|5 ટકા
|સીવણ મશીનો અને સંબંધિત ભાગો
|12 ટકા
|5 ટકા
|કપાસ અને શણની હેન્ડબેગ્સ
|12 ટકા
|5 ટકા
|શિશુઓ માટે નેપકિન્સ અને ડાયપર
|12 ટકા
|5 ટકા
|વાંસ અને તેનાથી બનેલું ફર્નિચર
|12 ટકા
|5 ટકા
|દૂધના ડબ્બા
|12 ટકા
|5 ટકા
|પેન્સિલ, શાર્પનર, ચાક
|12 ટકા
|5 ટકા
|નકશા, ગ્લોબ્સ, ચાર્ટ્સ
|12 ટકા
|શૂન્ય
|પ્રેક્ટિસ બુક, નોટબુક
|12 અથવા 5 ટકા
|શૂન્ય
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સામાન પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|એર કન્ડીશનર
|28 ટકા
|18 ટકા
|વાસણ ધોવાનું મશીન
|28 ટકા
|18 ટકા
|LED-LCD ટીવી, મોનિટર, પ્રોજેક્ટર
|28 ટકા
|18 ટકા
કૃષિ ઉત્પાદનો પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|ટ્રેક્ટર (1800 ccથી વધુ ક્ષમતા)
|12 ટકા
|5 ટકા
|પાછળના ટ્રેક્ટર ટાયર/ટ્યુબ
|18 ટકા
|5 ટકા
|ખેડાણ/લણણી/થ્રેસીંગ માટેની મશીનરી
|12 ટકા
|5 ટકા
|ખાતર બનાવવાનું મશીન
|12 ટકા
|5 ટકા
|સ્પ્રિંકલર્સ/ટપક સિંચાઈ/લૉન/સ્પોર્ટ્સ રોલર્સ
|12 ટકા
|5 ટકા
|જૈવિક-જંતુનાશકો, સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો
|12 ટકા
|5 ટકા
|પંપ
|28 ટકા
|5 ટકા
|ટ્રેક્ટર માટે હાઇડ્રોલિક પંપ
|18 ટકા
|5 ટકા
આરોગ્ય ક્ષેત્ર પર પણ નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|આરોગ્ય અને મુદત વીમો
|18 ટકા
|શૂન્ય
|થર્મોમીટર, ડાયગ્નોસ્ટિક કીટ
|12 અથવા 18 ટકા
|5 ટકા
|બ્લડ ગ્લુકોઝ મોનિટર
|12 ટકા
|5 ટકા
|મેડિકલ ગ્રેડ ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ
|12 ટકા
|5 ટકા
|ચશ્મા
|12 ટકા
|5 ટકા
|મેડિકલ/સર્જિકલ રબર ગ્લોવ્સ
|12 ટકા
|5 ટકા
|ઘણી દવાઓ
|12 ટકા
|5 ટકા અથવા શૂન્ય
|દુર્લભ દવાઓ
|5 અથવા 12 ટકા
|શૂન્ય
ઓટો સેક્ટર પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|ટાયર
|28 ટકા
|18 ટકા
|મોટર વાહનો (નાની કાર)
29 ટકા
(28 ટકા GST + 1 ટકા સેસ)
|18 ટકા
|350 ccથી ઓછી મોટરસાયકલો
|28 ટકા
|18 ટકા
|મોટી કાર અને SUV
50 ટકા
(28 ટકા GST + 22 ટકા સેસ)
|40 ટકા
|રોઇંગ બોટ/નાવડી
|28 ટકા
|18 ટકા
|સાયકલ અને મોટર વગરની ટ્રાઇસાઇકલ
|12 ટકા
|5 ટકા
તમાકુ ઉત્પાદનો પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|સિગાર, સિગારેટ, તમાકુ ઉત્પાદનો
|28 ટકા
|40 ટકા
|બીડી (હાથથી બનાવેલી)
|28 ટકા
|18 ટકા
|કાર્બોનેટેડ પીણાં, સ્વાદવાળા પીણાં, કેફીનયુક્ત પીણાં
|28 ટકા
|40 ટકા
|વનસ્પતિ આધારિત દૂધ, ફળોના પલ્પ પીણાં
|12 અને 18 ટકા
|5 ટકા
કપડાં પર નવા GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|કૃત્રિમ યાર્ન, બિન-વણાયેલા કાપડ, સીવણ દોરો, મુખ્ય ફાઇબર
|12 અથવા 18 ટકા
|5 ટકા
|તૈયાર વસ્ત્રો (રૂ. 2,500 થી વધુ નહીં)
|12 અથવા
|5 ટકા
|તૈયાર વસ્ત્રો (રૂ. 2,500 થી વધુ)
|12 અથવા
|18 ટકા
મકાન બાંધકામની વસ્તુઓ પર GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|ટાઇલ્સ, ઇંટો, પથ્થરકામ
|12 ટકા
|5 ટકા
|પોર્ટલેન્ડ, સ્લેગ, હાઇડ્રોલિક સિમેન્ટ
|28 ટકા
|18 ટકા
સેવા ક્ષેત્ર પર GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|નોકરી, છત્રીઓ, છાપકામ, ચામડું
|12 ટકા
|5 ટકા
|હોટલનું ભાડું રૂ.7,500 થી ઓછું
|12 ટકા
|5 ટકા
|મૂવી ટિકિટ રૂ. 100 થી ઓછી
|12 ટકા
|5 ટકા
|બ્યુટી પાર્લર સેવાઓ
|18 ટકા
|5 ટકા
|કેસિનો, રેસ ક્લબ, સટ્ટો, જુગાર
|28 ટકા
|40 ટકા
|ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ
|12 ટકા
|18 ટકા
મોટરસાયકલ અને નાની કાર પર GST દર
|સામગ્રી
|અગાઉના GST દર
|વર્તમાન GST દર
|પેટ્રોલ અને પેટ્રોલ હાઇબ્રિડ કાર
|28 ટકા
|18 ટકા
|ડીઝલ અને ડીઝલ હાઇબ્રિડ કાર
|28 ટકા
|18 ટકા
|ત્રણ પૈડાવાળું વાહન
|28 ટકા
|18 ટકા
|મોટરસાયકલો (350 cc સુધી)
|28 ટકા
|18 ટકા
|માલના પરિવહન માટે ગાડીઓ
|28 ટકા
|18 ટકા
|નાની ગાડી
29 ટકા
(28 ટકા GST + 1 ટકા સેસ)
|18 ટકા
|મધ્યમ કદની કાર
43 ટકા
(28 ટકા GST + 15 ટકા સેસ)
|40 ટકા
|મોટી કાર અને SUV
50 ટકા
(28 ટકા GST + 22 ટકા સેસ)
|40 ટકા