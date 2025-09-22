GST બચત મહોત્સવ આજથી શરૂ, જાણો શું સસ્તું થયું અને શું મોંઘુ...

ETV Bharat / business

રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, આનાથી આશરે 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયાની બચત થશે. વાંચો સમગ્ર માહિતી...

GST બચત મહોત્સવ
GST બચત મહોત્સવ (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 11:27 AM IST

અમદાવાદ : દેશમાં આજથી શારદીય નવરાત્રી 2025 શરૂ થઈ રહી છે. આ સાથે જ નવરાત્રીનો પહેલો રાષ્ટ્રીય GST બચત પર્વ પણ શરૂ થઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં આ જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું હતું કે, 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરમાં GST સુધારા લાગુ કરવામાં આવશે. GST સુધારા લાગુ થવાથી, ડેરી ઉત્પાદનો, એર કન્ડીશનર, રેફ્રિજરેટર, કાર અને બાઇક સહિત ઘણી દૈનિક ઉપયોગની વસ્તુના દરમાં ઘટાડો થયો છે. આ ઉપરાંત, કેટલીક વસ્તુઓ પણ વધુ મોંઘી થઈ રહી છે.

GST બચત મહોત્સવ અને ઝીરો GST : મોદી સરકારે GST સુધારાના ભાગરૂપે કેટલીક વસ્તુઓ પર શૂન્ય GST લાગુ કર્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ વસ્તુઓ GST આધીન રહેશે નહીં. આમાં ખાદ્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી સૌથી અગ્રણી વસ્તુઓ સૂચિબદ્ધ છે. 5% અને 18% સ્લેબમાં આવતી ઘણી વસ્તુને પણ GST માંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, હવે દેશભરમાં ફક્ત બે GST સ્લેબ, 5% અને 18% લાગુ થશે. ચાલો એક નજર કરીએ કે કઈ વસ્તુઓ વધુ મોંઘી થઈ છે અને કઈ સસ્તી થઈ છે.

ખાદ્ય પદાર્થો પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
વનસ્પતિ તેલ12 ટકા5 ટકા
મીણ18 ટકા5 ટકા
માંસ, માછલી, ખાદ્ય ઉત્પાદનો12 ટકા5 ટકા
ડેરી ઉત્પાદનો (માખણ, ઘી, ચીઝ)12 ટકા5 ટકા
સોયા દૂધ12 ટકા5 ટકા
ખાંડ12 થી 18 ટકા5 ટકા
ચોકલેટ, કોકો પાવડર18 ટકા5 ટકા
પાસ્તા, કોર્ન ફ્લેક્સ, નૂડલ્સ, બિસ્કિટ12 ટકા5 ટકા
જામ, જેલી, મુરબ્બો, બદામ, સૂકા ફળો12 ટકા5 ટકા
ફળોનો રસ, નાળિયેર પાણી12 ટકા5 ટકા
પિઝા બ્રેડ, ખાખરા, ચપાતી, રોટલી5 ટકાશૂન્ય

રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
વાળનું તેલ, ટૂથપેસ્ટ, ટેલ્કમ પાવડર18 ટકા5 ટકા
ટોયલેટ સોપ18 ટકા5 ટકા
શેવિંગ ક્રીમ, લોશન, આફ્ટર શેવ લોશન18 ટકા5 ટકા
સામાન્ય ટેબલવેર/રસોડાના વાસણો12 ટકા5 ટકા
ઇરેઝર5 ટકાશૂન્ય
મીણબત્તી12 ટકા5 ટકા
છત્રીઓ અને સંબંધીત સામગ્રી12 ટકા5 ટકા
સીવણ અને સોય12 ટકા5 ટકા
સીવણ મશીનો અને સંબંધિત ભાગો12 ટકા5 ટકા
કપાસ અને શણની હેન્ડબેગ્સ12 ટકા5 ટકા
શિશુઓ માટે નેપકિન્સ અને ડાયપર12 ટકા5 ટકા
વાંસ અને તેનાથી બનેલું ફર્નિચર12 ટકા5 ટકા
દૂધના ડબ્બા12 ટકા5 ટકા
પેન્સિલ, શાર્પનર, ચાક12 ટકા5 ટકા
નકશા, ગ્લોબ્સ, ચાર્ટ્સ12 ટકાશૂન્ય
પ્રેક્ટિસ બુક, નોટબુક12 અથવા 5 ટકાશૂન્ય

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સામાન પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
એર કન્ડીશનર28 ટકા18 ટકા
વાસણ ધોવાનું મશીન28 ટકા18 ટકા
LED-LCD ટીવી, મોનિટર, પ્રોજેક્ટર28 ટકા18 ટકા

કૃષિ ઉત્પાદનો પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
ટ્રેક્ટર (1800 ccથી વધુ ક્ષમતા)12 ટકા5 ટકા
પાછળના ટ્રેક્ટર ટાયર/ટ્યુબ18 ટકા5 ટકા
ખેડાણ/લણણી/થ્રેસીંગ માટેની મશીનરી12 ટકા5 ટકા
ખાતર બનાવવાનું મશીન12 ટકા5 ટકા
સ્પ્રિંકલર્સ/ટપક સિંચાઈ/લૉન/સ્પોર્ટ્સ રોલર્સ12 ટકા5 ટકા
જૈવિક-જંતુનાશકો, સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો12 ટકા5 ટકા
પંપ28 ટકા5 ટકા
ટ્રેક્ટર માટે હાઇડ્રોલિક પંપ18 ટકા5 ટકા

આરોગ્ય ક્ષેત્ર પર પણ નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
આરોગ્ય અને મુદત વીમો18 ટકાશૂન્ય
થર્મોમીટર, ડાયગ્નોસ્ટિક કીટ12 અથવા 18 ટકા5 ટકા
બ્લડ ગ્લુકોઝ મોનિટર12 ટકા5 ટકા
મેડિકલ ગ્રેડ ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ12 ટકા5 ટકા
ચશ્મા12 ટકા5 ટકા
મેડિકલ/સર્જિકલ રબર ગ્લોવ્સ12 ટકા5 ટકા
ઘણી દવાઓ12 ટકા5 ટકા અથવા શૂન્ય
દુર્લભ દવાઓ5 અથવા 12 ટકાશૂન્ય

ઓટો સેક્ટર પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
ટાયર28 ટકા18 ટકા
મોટર વાહનો (નાની કાર)

29 ટકા

(28 ટકા GST + 1 ટકા સેસ)

18 ટકા
350 ccથી ઓછી મોટરસાયકલો28 ટકા18 ટકા
મોટી કાર અને SUV

50 ટકા

(28 ટકા GST + 22 ટકા સેસ)

40 ટકા
રોઇંગ બોટ/નાવડી28 ટકા18 ટકા
સાયકલ અને મોટર વગરની ટ્રાઇસાઇકલ12 ટકા5 ટકા

તમાકુ ઉત્પાદનો પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
સિગાર, સિગારેટ, તમાકુ ઉત્પાદનો28 ટકા40 ટકા
બીડી (હાથથી બનાવેલી)28 ટકા18 ટકા
કાર્બોનેટેડ પીણાં, સ્વાદવાળા પીણાં, કેફીનયુક્ત પીણાં28 ટકા40 ટકા
વનસ્પતિ આધારિત દૂધ, ફળોના પલ્પ પીણાં12 અને 18 ટકા5 ટકા

કપડાં પર નવા GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
કૃત્રિમ યાર્ન, બિન-વણાયેલા કાપડ, સીવણ દોરો, મુખ્ય ફાઇબર12 અથવા 18 ટકા5 ટકા
તૈયાર વસ્ત્રો (રૂ. 2,500 થી વધુ નહીં)12 અથવા5 ટકા
તૈયાર વસ્ત્રો (રૂ. 2,500 થી વધુ)12 અથવા18 ટકા

મકાન બાંધકામની વસ્તુઓ પર GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
ટાઇલ્સ, ઇંટો, પથ્થરકામ12 ટકા5 ટકા
પોર્ટલેન્ડ, સ્લેગ, હાઇડ્રોલિક સિમેન્ટ28 ટકા18 ટકા

સેવા ક્ષેત્ર પર GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
નોકરી, છત્રીઓ, છાપકામ, ચામડું12 ટકા5 ટકા
હોટલનું ભાડું રૂ.7,500 થી ઓછું12 ટકા5 ટકા
મૂવી ટિકિટ રૂ. 100 થી ઓછી 12 ટકા5 ટકા
બ્યુટી પાર્લર સેવાઓ18 ટકા5 ટકા
કેસિનો, રેસ ક્લબ, સટ્ટો, જુગાર28 ટકા40 ટકા
ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ12 ટકા18 ટકા

મોટરસાયકલ અને નાની કાર પર GST દર

સામગ્રીઅગાઉના GST દરવર્તમાન GST દર
પેટ્રોલ અને પેટ્રોલ હાઇબ્રિડ કાર28 ટકા18 ટકા
ડીઝલ અને ડીઝલ હાઇબ્રિડ કાર28 ટકા18 ટકા
ત્રણ પૈડાવાળું વાહન28 ટકા18 ટકા
મોટરસાયકલો (350 cc સુધી)28 ટકા18 ટકા
માલના પરિવહન માટે ગાડીઓ28 ટકા18 ટકા
નાની ગાડી

29 ટકા

(28 ટકા GST + 1 ટકા સેસ)

18 ટકા
મધ્યમ કદની કાર

43 ટકા

(28 ટકા GST + 15 ટકા સેસ)

40 ટકા
મોટી કાર અને SUV

50 ટકા

(28 ટકા GST + 22 ટકા સેસ)

40 ટકા

