GST ઘટ્યા બાદ પણ સસ્તી વસ્તુઓ ન મળે તો ક્યાં ફરિયાદ કરશો?

ગ્રાહકો ઓટોમોબાઇલ, બેંકિંગ, FMCG અને ઈ-કોમર્સ જેવા ક્ષેત્રોને લગતી ફરિયાદો પણ નોંધાવી શકે છે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (GETTY IMAGA)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી : શારદીય નવરાત્રી 22 સપ્ટેમ્બર, 2025થી શરૂ થઈ રહી છે, અને આ દિવસથી ઘણી વસ્તુઓ અને સેવાઓ પર નવા GST દરો લાગુ કરવામાં આવશે. શેમ્પૂ, સાબુ, જીવન અને આરોગ્ય વીમો વગેરે જેવી રોજિંદા વસ્તુઓ સસ્તી થશે. સરકારે દેશભરમાં એકસરખી રીતે લાગુ કરવાની તૈયારી કરી છે. ગ્રાહકોની સુવિધા અને પારદર્શિતા વધારવા માટે, એક નવું પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં GST સંબંધિત ફરિયાદો સરળતાથી નોંધાવી શકાય છે.

GST ફરિયાદો કેવી રીતે નોંધાવવી

નવી સિસ્ટમ હેઠળ, નેશનલ કન્ઝ્યુમર હેલ્પલાઇન (NCH)ના (https://consumerhelpline.gov.in) ઇન્ટિગ્રેટેડ ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ મિકેનિઝમ (INGRAM) પોર્ટલ પર GST સંબંધિત ફરિયાદો માટે એક ખાસ શ્રેણી બનાવવામાં આવી છે. ગ્રાહકો ઓટોમોબાઇલ, બેંકિંગ, FMCG અને ઈ-કોમર્સ જેવા ક્ષેત્રોને લગતી ફરિયાદો પણ નોંધાવી શકે છે.

કોલ, એસએમએસ અને ડિજિટલ મોડ દ્વારા ફરિયાદો

ગ્રાહકો ટોલ-ફ્રી નંબર 1915, એનસીએચ એપ, વેબ પોર્ટલ, વોટ્સએપ, એસએમએસ, ઇમેઇલ અથવા ઉમંગ એપ દ્વારા પણ તેમની ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે. આ સુવિધા હિન્દી, અંગ્રેજી, તમિલ, બંગાળી, ગુજરાતી અને આસામી સહિત 17 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. ફરિયાદ નોંધાયા પછી, એક અનન્ય ડોકેટ નંબર જનરેટ થાય છે, જે ગ્રાહકોને તેમની ફરિયાદની પ્રગતિને ટ્રેક કરવાની મંજૂરી આપે છે. ઝડપી નિરાકરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડેટા સંબંધિત કંપનીઓ, સીબીઆઈસી અને અન્ય નિયમનકારો સાથે સમયસર શેર કરવામાં આવશે.

ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પોર્ટલ ગ્રાહકોને GST દર ઘટાડાથી લાભ મળી રહ્યો છે કે નહીં તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં અને એવા ક્ષેત્રોને ઓળખવામાં મદદ કરશે જ્યાં લોકો પાલન નથી કરી રહ્યા. આનાથી છૂટક સ્તરે કર સુધારાના અસરકારક અમલીકરણને સક્ષમ બનાવશે અને ગ્રાહક ભાગીદારી વધશે .

બચત પર નજર રાખવા માટે નવું પોર્ટલ

સરકારે બીજું એક પોર્ટલ, http://savingwithgst.in પણ શરૂ કર્યું છે. આ પોર્ટલ પર, ગ્રાહકો GST લાગુ થયા પહેલા અને પછીના માલસામાનના ભાવની તુલના કરી શકે છે. આ પોર્ટલ ખાદ્ય પદાર્થો, ઘરગથ્થુ સામાન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને નાસ્તા જેવી વિવિધ શ્રેણીઓને આવરી લે છે. આનાથી ગ્રાહકોને સમજવામાં મદદ મળશે કે તેઓ દરેક વસ્તુ પર કેટલી બચત કરી રહ્યા છે અને નવા GST દરો તેમના માટે કેટલા ફાયદાકારક છે.

