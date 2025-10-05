બેંકોમાં પડેલી 1.84 લાખ કરોડની 'અનક્લેઇમ્ડ' રકમ ગ્રાહકોને પાછી અપાશે, સરકારે શરૂ કર્યું અભિયાન
કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે 1.84 લાખ કરોડ રૂપિયાની ક્લેઇમ ન કરાયેલી નાણાકીય સંપત્તિ બેંકો અને નિયમનકારો પાસે સુરક્ષિત પડી છે.
Published : October 5, 2025 at 10:23 AM IST
ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે શનિવારે ગાંધીનગરમાં એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, બેંકો અને વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓ હાલમાં આશરે ₹1.84 લાખ કરોડની બિન-દાવાવાળી નાણાકીય સંપત્તિ ધરાવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ રકમ સંપૂર્ણપણે સલામત છે અને સરકાર તેના રક્ષક તરીકે, તેને તેના હકદાર માલિકોને પરત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ માટે, તેમણે "તમારી મૂડી, તમારા અધિકારો" નામનું ત્રણ મહિનાનું ખાસ અભિયાન શરૂ કર્યું, જેનો હેતુ જાગૃતિ લાવવા અને લોકોને તેમના નાણાંનો દાવો કરવામાં મદદ કરવાનો છે.
ક્લેઇમ વગરની સંપત્તિ અને તેનું મહત્વ
સીતારમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, આ ક્લેઇમ વગરની રકમ ફક્ત આંકડા નથી, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોના મહેનતથી કમાયેલા પૈસા છે. આમાં બેંક થાપણો, વીમા ક્લેઇમ, ડિવિડન્ડ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બેલેન્સ અને પેન્શનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, આ નાણાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને નાણાકીય સુરક્ષા જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં પરિવારોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેથી, તેને તેના હકદાર માલિકોને પરત કરવી એ સરકારની પ્રાથમિકતા છે.
Smt @nsitharaman handed over cheques/orders to various claimants of Unclaimed Financial Assets during the launch of “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” (Your Money, Your Right) nationwide awareness campaign in Gandhinagar, Gujarat. pic.twitter.com/7IhkXfOrGf— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) October 4, 2025
ક્લેઇમની પ્રક્રિયા
નાણા પ્રધાને સમજાવ્યું કે, ક્લેઇમ વગરની રકમ તેમની પ્રકૃતિના આધારે વિવિધ સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, થાપણો બેંકોમાંથી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, અને શેર અથવા અન્ય રોકાણો સંબંધિત ભંડોળ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) માંથી ઈન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન ફંડ (IEPF) માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. RBI ના UDGAM પોર્ટલ (અનક્લેઈમ્ડ ડિપોઝિટ ગેટવે ટુ એક્સેસ ઇન્ફર્મેશન) નો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે, દાવેદારોને યોગ્ય દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી તરત જ ભંડોળ પ્રાપ્ત થાય છે.
ત્રણ સ્તંભો: જાગૃતિ, સુલભતા અને કાર્યવાહી
સીતારમણે ઝુંબેશના ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો - જાગૃતિ, સુલભતા અને કાર્યવાહી પર ભાર મૂક્યો. જાગૃતિનો હેતુ નાગરિકોને તેમના પૈસા ક્યાં અને કેવી રીતે શોધી શકાય છે તે અંગે માહિતી આપવાનો છે. સુલભતામાં ડિજિટલ ટૂલ્સ અને સરળ જિલ્લા-સ્તરીય પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થશે જે સરળ દાવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે. કાર્યવાહીનો હેતુ સમયસર અને પારદર્શક દાવાની પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
લોકો સુધી મેસેજ પહોંચાડવો
નાણામંત્રીએ અધિકારીઓને નાગરિકોને સંદેશ આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો કે તેમના પૈસા સુરક્ષિત છે અને યોગ્ય દસ્તાવેજો સાથે સરળતાથી મેળવી શકાય છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, દાવા વગરની વીમા પોલિસી અને થાપણો અંગેની માહિતી વ્યાપકપણે શેર કરવી જોઈએ જેથી કોઈ પણ પરિવાર તેમના મહેનતથી કમાયેલા પૈસાથી વંચિત ન રહે.
આ ઝુંબેશ દ્વારા, સરકારનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દરેક નાગરિકને તેમના હકના ભંડોળ ગૌરવપૂર્ણ અને સરળ રીતે મળી શકે. સીતારમણે કહ્યું કે, આ પગલું માત્ર લોકોની નાણાકીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે નહીં પરંતુ નાણાકીય સંસ્થાઓ અને નાગરિકો વચ્ચે વિશ્વાસ પણ વધારશે.
આ પણ વાંચો: