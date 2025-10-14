ગુગલ ભારતનું સૌથી મોટું AI હબ બનાવશે, આંધ્રપ્રદેશમાં ₹1.3 ટ્રિલિયનનું રોકાણ કરશે
ગુગલ વિશાખાપટ્ટનમમાં $15 બિલિયનનું AI હબ અને દેશનું સૌથી મોટું ડેટા સેન્ટર બનાવશે, જેમાં અદાણી ગ્રુપ અને એરટેલ ભાગીદાર બનશે.
Published : October 14, 2025 at 3:55 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ: ટેક જાયન્ટ ગુગલે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં દેશના પ્રથમ અને સૌથી મોટા AI હબની સ્થાપના કરવાની યોજના જાહેર કરી છે, જે ભારતના ટેકનોલોજી લેન્ડસ્કેપમાં એક મોટું પગલું છે. આ પ્રોજેક્ટ આગામી પાંચ વર્ષ (2026-2030) દરમિયાન $15 બિલિયન (₹1.25 લાખ કરોડ) ના રોકાણ સાથે બનાવવામાં આવશે અને તેમાં 1 ગીગાવોટ ડેટા સેન્ટર, આંતરરાષ્ટ્રીય સબસી કેબલ ગેટવે, સ્વચ્છ ઉર્જા માળખાગત સુવિધા અને હાઇપર-કનેક્ટેડ ફાઇબર નેટવર્કનો સમાવેશ થશે.
ગૂગલ ભારતમાં AI માટે પાયો નાખશે
ગુગલના CEO સુંદર પિચાઈએ આ રોકાણને "ઐતિહાસિક વિકાસ" ગણાવ્યું અને કહ્યું, "આ માત્ર ભારત માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર એશિયા માટે એક મુખ્ય ટેકનોલોજીકલ સીમાચિહ્નરૂપ હશે. આ AI હબ ભારતીય વ્યવસાયો, સંશોધકો અને નવીનતાઓને અદ્યતન સંસાધનો પૂરા પાડશે." ગૂગલ ક્લાઉડના CEO થોમસ કુરિયને જણાવ્યું કે આ હબ ભારતને વૈશ્વિક AI નવીનતા માટેનું કેન્દ્ર બનાવશે. તેમણે કહ્યું, "અમારું લક્ષ્ય ભારતમાં સ્થાનિક રીતે ડેટા સંગ્રહિત કરવાનું અને સમગ્ર એશિયા માટે AI-આધારિત ઉકેલો સુલભ બનાવવાનું છે."
Great to speak with India PM @narendramodi @OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
અદાણી અને એરટેલ ભાગીદારીમાં
ગુગલ આ મેગાપ્રોજેક્ટને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની સંયુક્ત સાહસ કંપની, અદાણીકોનેક્સ અને એરટેલ સાથે મળીને વિકસાવશે. અદાણીના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ તેને ભારતના ડિજિટલ ભવિષ્યમાં રોકાણ તરીકે વર્ણવતા કહ્યું, "આ ફક્ત માળખાગત સુવિધામાં રોકાણ નથી, પરંતુ ઉભરતા રાષ્ટ્રના આત્મામાં રોકાણ છે." અદાણીકોનેક્સ આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ફક્ત ડેટા સેન્ટરો બનાવશે નહીં, પરંતુ નવીન ઉર્જા ઉત્પાદન, ઉર્જા સંગ્રહ અને નવી ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં પણ રોકાણ કરશે. એરટેલ તેના ફાઇબર નેટવર્કિંગ અને સબમરીન કેબલ કનેક્ટિવિટી સાથે ભાગીદારી કરશે.
વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક મોટું પગલું
આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ આ પ્રસંગને ભારતના "વિકસિત ભારત 2047" વિઝન તરફ મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "અમે પહેલા માઇક્રોસોફ્ટને હૈદરાબાદ લાવ્યા હતા અને હવે અમે ગૂગલને વિશાખાપટ્ટનમ લાવી રહ્યા છીએ. આ ભારતનો AI યુગમાં પ્રવેશ દર્શાવે છે."
કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે ભાગીદારીને "નીતિ અને નવીનતા વચ્ચે સંવાદિતા" તરીકે વર્ણવી અને કહ્યું કે તે આગામી દાયકાઓમાં ભારતને ટેકનોલોજી લીડર બનવા માટે સ્થાન આપી શકે છે.
આઇટી પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવે ગૂગલને આગામી ડિજિટલ કેબલ પ્રોજેક્ટ માટે આંદામાન ટાપુઓને વ્યૂહાત્મક હબ તરીકે ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી કરી.
આર્થિક અને સામાજિક અસર
રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ AI હબ
- 1.8 લાખથી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓનું સર્જન કરશે અને વાર્ષિક ₹10,000 કરોડથી વધુનું યોગદાન આપશે.
- સ્થાનિક રીતે ડેટા સંગ્રહિત કરવાથી ભારતની ડિજિટલ સાર્વભૌમત્વ મજબૂત થશે.
- ગુગલ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સ્વતંત્ર વિશ્લેષણ મુજબ, આ હબ યુએસ જીડીપીમાં $15 બિલિયનનું પણ યોગદાન આપશે, કારણ કે તે અમેરિકન કુશળતા અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરશે.
વિઝાગ: એશિયાનું નેક્સ્ટ ટેક હબ
આ પ્રોજેક્ટ "એઆઈ સિટી વિઝાગ" નામની વ્યાપક ટેકનોલોજી પહેલનો એક ભાગ છે. આ પહેલ હેઠળ:
- વિશાખાપટ્ટનમમાં સ્વચ્છ ઉર્જાથી ચાલતું ડેટા સેન્ટર ક્લસ્ટર બનાવવામાં આવશે.
- સ્ટાર્ટઅપ્સ, સંશોધન સંસ્થાઓ અને ટેકનોલોજી કંપનીઓ માટે એક નવીનતા ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવશે.
- ભારતને ઝડપી અને સુરક્ષિત અંડરસી કેબલ કનેક્ટિવિટી દ્વારા વૈશ્વિક ઇન્ટરનેટ નેટવર્ક સાથે જોડવામાં આવશે.
ગૂગલ દ્વારા આ ઐતિહાસિક રોકાણ માત્ર વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની ડિજિટલ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવશે નહીં પરંતુ ભારતને એઆઈ, ક્લાઉડ અને ડેટા ટેકનોલોજીમાં વૈશ્વિક નેતા તરીકે પણ સ્થાન આપશે. આ રોજગાર, શિક્ષણ, નવીનતા અને આત્મનિર્ભર ભારતના લક્ષ્યોને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવશે. વિશાખાપટ્ટનમમાં આ નવું એઆઈ હબ આગામી વર્ષોમાં ભારતની ટેકનોલોજી યાત્રામાં એક કેન્દ્રબિંદુ બની શકે છે.
