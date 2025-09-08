ETV Bharat / business

સોના-ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો: 606 રૂપિયા તૂટ્યું ગોલ્ડ, ચાંદી પણ સસ્તી થઈ

સોનાના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરથી ₹606 ઘટીને ₹1,07,122 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા, ચાંદી પણ સસ્તી થઈ; વૈશ્વિક વલણો અને નીતિગત નિર્ણયોની અસર.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025

2 Min Read
નવી દિલ્હી: સોમવારે સ્થાનિક વાયદા બજારમાં સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરેથી રૂ. 1,07,122 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યા. રોકાણકારો દ્વારા નફાની બુકિંગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં નબળા વલણો વચ્ચે આ ઘટાડો થયો છે.

સોના અને ચાંદીમાં વધઘટ

મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ઓક્ટોબર ડિલિવરી માટેનો સોનાનો વાયદો રૂ. 606 અથવા 0.56 ટકા ઘટીને રૂ. 1,07,122 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવ્યો. શુક્રવારે, તે રૂ. 1,07,807 પ્રતિ 10 ગ્રામની સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. તેવી જ રીતે, ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટેનો વાયદો રૂ. 612 ઘટીને રૂ. 1,08,176 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો.

ચાંદીના ભાવ પણ ગયા અઠવાડિયે નવી ટોચ પર પહોંચ્યા પછી ઘટ્યા હતા. ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટેનો ચાંદીનો વાયદો રૂ.977 અથવા 0.78 ટકા ઘટીને રૂ. 1,23,720 પ્રતિ કિલો પર ટ્રેડ થયો હતો. 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચાંદી 1,26,300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના નવા રેકોર્ડ પર પહોંચી હતી.

હાજર બજારમાં પરિસ્થિતિ

  • રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં શનિવારે સોના-ચાંદીના ભાવ નવા શિખરો પર પહોંચ્યા.
  • 99.9 ટકા સોનું: 900 રૂપિયા વધીને 1,07,870 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
  • 99.5 ટકા સોનું: 900 રૂપિયા વધીને 1,07,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
  • ચાંદી: 1400 રૂપિયા વધીને 1,27,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારનો ટ્રેન્ડ

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, કોમેક્સ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ (ડિસેમ્બર ડિલિવરી) સોમવારે 0.68 ટકા ઘટીને 3,628.35 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયો. પાછલા સત્રમાં, તે 3,655.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ પર પહોંચ્યો હતો. હાજર સોનાનો ભાવ 3,584.40 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થયો હતો.

રિલાયન્સ સિક્યોરિટીઝના સિનિયર રિસર્ચ એનાલિસ્ટ જીગર ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે ચીનની સેન્ટ્રલ બેંક ડોલર પરની નિર્ભરતા ઘટાડીને સતત 10મા મહિને તેના સોનાના ભંડારમાં વધારો કરી રહી છે. ઓગસ્ટમાં ચીનનો સોનાનો ભંડાર 74.02 મિલિયન ફાઇન ટ્રોય ઔંસ પર પહોંચ્યો હતો, જે જુલાઈમાં 73.96 મિલિયન હતો.

ઉપરાંત, યુએસ વહીવટીતંત્રે શુક્રવારે દેશ-આધારિત ટેરિફમાંથી સોના સહિત કેટલીક ધાતુઓને મુક્તિ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે માંગને ટેકો આપે તેવી શક્યતા છે.

નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય અને બજારનો અંદાજ

મહેતા ઇક્વિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કોમોડિટીઝ રાહુલ કલાન્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે યુએસમાં નબળા રોજગાર ડેટા અને ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરમાં ઘટાડાને કારણે સુરક્ષિત રોકાણ માટે સોના અને ચાંદીની માંગમાં વધારો થયો છે.

વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ અનુસાર, વૈશ્વિક સેન્ટ્રલ બેંકોની ખરીદી ધીમી પડી છે, પરંતુ ભૌગોલિક રાજકીય જોખમો માંગને જીવંત રાખી શકે છે.

ગોલ્ડમેન સૅક્સે નોંધ્યું હતું કે જો ફેડની સ્વતંત્રતા જોખમમાં મુકાય છે, તો સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ 5,000 ડોલર સુધી વધી શકે છે, કારણ કે રોકાણકારો ટ્રેઝરીમાંથી બુલિયનમાં રોકાણ કરશે.

