Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

ગૌતમ અદાણીએ મેનેજરીયલ પદથી આપ્યું રાજીનામું, હવે અદાણી પોર્ટ્સમાં આ ભૂમિકા ભજવશે - GAUTAM ADANI

ગૌતમ અદાણીએ અદાણી પોર્ટ્સના એક્ઝિક્યૂટિવ ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. મનીષ અગ્રવાલને APSEZ ના વધારાના ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ફાઈલ ફોટો
ગૌતમ અદાણી (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 9:15 AM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી : ઉદ્યોગપતિ અને અદાણી ગ્રુપના સંસ્થાપક ગૌતમ અદાણીએ અદાણી પોર્ટ્સના એક્ઝિક્યૂટિવ ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. અદાણી ગ્રુપની પેટાકંપની, અદાણી પોર્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (APSEZ) દ્વારા આ જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગૌતમ અદાણીએ તેમના મુખ્ય મેનેજરીયલ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે અને નોન-એકઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે.

અદાણી પોર્ટ્સ દ્વારા એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, બોર્ડે 5 ઓગસ્ટ, 2025 થી ગૌતમ એસ અદાણીને એક્ઝિક્યૂટિવ ચેરમેન પદેથી નોન-એકઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે ફરીથી નામાંકન કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ પછી તેઓ હવે કંપનીના મુખ્ય મેનેજરીયલ વ્યક્તિ રહેશે નહીં.

અદાણી પોર્ટ્સમાં આ ભૂમિકા ભજવશે

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે અદાણી પોર્ટ્સમાં પહેલાથી જ બે એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે - એક મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને એક ફૂલટાઈમ ડિરેક્ટર અને CEO. આ પુનઃનિયુક્તિથી ગૌતમ અદાણીને અદાણી ગ્રુપની અંદર અન્ય કંપનીઓની વ્યૂહાત્મક દિશા અને વિકાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ મળશે. તેઓ APSEZ ના ચેરમેન તરીકે સેવા આપતા રહેશે.

APSEZ એટલે કે અદાણી પોર્ટ્સે મનીષ અગ્રવાલને કંપનીના એડિશનલ ડિરેક્ટર (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ) તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જેમનો પ્રારંભિક કાર્યકાળ 5 ઓગસ્ટથી ત્રણ વર્ષ માટે રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટની જોગવાઈઓનું પાલન

કંપનીએ જણાવ્યુંકે, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન અને સ્થાપક ગૌતમ અદાણી પાસે 33 વર્ષથી વધુનો વ્યવસાયિક અનુભવ છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ અદાણી ગ્રુપ સંસાધનો, લોજિસ્ટિક્સ અને ઉર્જા ક્ષેત્રોમાં વૈશ્વિક કંપની તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આ ફેરફારથી કંપનીઝ એક્ટની જોગવાઈઓનું પાલન સુનિશ્ચિત થયું છે, જે મુખ્ય વ્યવસ્થાપક કર્મચારીઓને એકસાથે અનેક કંપનીઓમાં એક્ઝિક્યુટિવ હોદ્દા રાખવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે.

આ પણ વાંચો...

નવી દિલ્હી : ઉદ્યોગપતિ અને અદાણી ગ્રુપના સંસ્થાપક ગૌતમ અદાણીએ અદાણી પોર્ટ્સના એક્ઝિક્યૂટિવ ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. અદાણી ગ્રુપની પેટાકંપની, અદાણી પોર્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (APSEZ) દ્વારા આ જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગૌતમ અદાણીએ તેમના મુખ્ય મેનેજરીયલ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે અને નોન-એકઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે.

અદાણી પોર્ટ્સ દ્વારા એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, બોર્ડે 5 ઓગસ્ટ, 2025 થી ગૌતમ એસ અદાણીને એક્ઝિક્યૂટિવ ચેરમેન પદેથી નોન-એકઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે ફરીથી નામાંકન કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ પછી તેઓ હવે કંપનીના મુખ્ય મેનેજરીયલ વ્યક્તિ રહેશે નહીં.

અદાણી પોર્ટ્સમાં આ ભૂમિકા ભજવશે

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે અદાણી પોર્ટ્સમાં પહેલાથી જ બે એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે - એક મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને એક ફૂલટાઈમ ડિરેક્ટર અને CEO. આ પુનઃનિયુક્તિથી ગૌતમ અદાણીને અદાણી ગ્રુપની અંદર અન્ય કંપનીઓની વ્યૂહાત્મક દિશા અને વિકાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ મળશે. તેઓ APSEZ ના ચેરમેન તરીકે સેવા આપતા રહેશે.

APSEZ એટલે કે અદાણી પોર્ટ્સે મનીષ અગ્રવાલને કંપનીના એડિશનલ ડિરેક્ટર (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ) તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જેમનો પ્રારંભિક કાર્યકાળ 5 ઓગસ્ટથી ત્રણ વર્ષ માટે રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટની જોગવાઈઓનું પાલન

કંપનીએ જણાવ્યુંકે, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન અને સ્થાપક ગૌતમ અદાણી પાસે 33 વર્ષથી વધુનો વ્યવસાયિક અનુભવ છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ અદાણી ગ્રુપ સંસાધનો, લોજિસ્ટિક્સ અને ઉર્જા ક્ષેત્રોમાં વૈશ્વિક કંપની તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આ ફેરફારથી કંપનીઝ એક્ટની જોગવાઈઓનું પાલન સુનિશ્ચિત થયું છે, જે મુખ્ય વ્યવસ્થાપક કર્મચારીઓને એકસાથે અનેક કંપનીઓમાં એક્ઝિક્યુટિવ હોદ્દા રાખવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

GAUTAM ADANI RESIGNSADANI PORTSADANI SPECIAL ECONOMIC ZONEAPSEZGAUTAM ADANI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.