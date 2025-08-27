ETV Bharat / business

જો તમે આ ઉપાયો અપનાવશો તો ગરીબી ક્યારેય તમારી નજીક નહીં આવે, વૃદ્ધાવસ્થા પણ ખુશીથી પસાર થશે

જો કોઈ યુવા 20 વર્ષની ઉંમરથી રોકાણ કરે છે, તો તે નિવૃત્તિ સુધી સારું ભંડોળ બનાવી શકે છે. વિગતવાર વાંચો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025

અમદાવાદ: આજકાલ દરેક વ્યક્તિ પોતાની આર્થિક સ્થિતિ વિશે ચિંતિત છે. તે ઇચ્છે છે કે તેની આર્થિક સ્થિતિ સમયસર ખૂબ જ મજબૂત બને, જેથી તેને કોઈની સામે ભીખ ન માંગવી પડે. આ માટે, તે શક્ય તેટલી વહેલી તકે બચત કરવાનું શરૂ કરે છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા, નોકરી કરતા યુવાનો વધુ સમજદાર બન્યા છે.

દરરોજ તેઓ વિચારે છે કે શોખ પૂર્ણ થાય અને બચત પણ સારી રહે તે માટે શું કરવું જોઈએ. તે બધું યોગ્ય આયોજન પર આધાર રાખે છે. ચાલો જાણીએ કેટલીક પદ્ધતિઓ, જેને અપનાવીને આજના યુવાનો ટૂંકા સમયમાં પોતાની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરી શકે છે.

રોકાણ શક્ય તેટલું વહેલું શરૂ કરવું જોઈએ

રોકાણ વિશે એવું કહેવાય છે કે વ્યક્તિ જેટલી જલ્દી રોકાણ શરૂ કરશે, તેટલો વધુ નફો મળશે. જો કોઈ યુવક 20 વર્ષની ઉંમરે નોકરીમાં જોડાય છે, તો તેણે પહેલા પગારથી રોકાણ શરૂ કરવું જોઈએ. તમારું નાનું રોકાણ પણ ભવિષ્યમાં તમને મોટું ભંડોળ આપી શકે છે. તમારે નિશ્ચિત રકમના વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના દ્વારા રોકાણ કરવું પડશે. આ તમને ભવિષ્યમાં કરોડપતિ બનાવી શકે છે.

ઇમરજન્સી ફંડ વિશે સાવધ રહો

પગાર મેળવવાની સાથે, તમારે ઇમરજન્સી ફંડ પણ તૈયાર કરવું પડશે. મુશ્કેલીના સમયે આ પૈસા કામમાં આવે છે. તમારે એક સુરક્ષા વર્તુળની જરૂર છે જે તમને રાહત આપી શકે. કોઈએ સમય જોયો નથી. તમે ક્યારેય જાણતા નથી કે તમે ક્યારે તમારી નોકરી ગુમાવશો અથવા તબીબી કટોકટી આવશે, જો તમારી પાસે આ કટોકટી ભંડોળ હશે તો તમે સરળતાથી મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ શકશો. તમારે કોઈ પાસેથી પૈસા માંગવા પડશે નહીં. તમારે ઓછામાં ઓછા 6 મહિનાનું ભંડોળ બનાવવાનું વિચારવું જોઈએ.

લોનથી દૂર રહો

કેટલાક યુવાનો નવી નોકરી મેળવ્યા પછી હોશ ગુમાવે છે અને બેદરકારીથી પૈસા ખર્ચ કરે છે. ક્યારેક તેઓ પોતાના શોખ પૂરા કરવા માટે લોન પણ લે છે. જેનો EMI ચૂકવતી વખતે, તેમનો પગાર ખર્ચાઈ જાય છે. તે પછી લોન ચક્ર શરૂ થાય છે. ઉત્સાહમાં મૂંઝવણ ન થવી જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં, કાળજીપૂર્વક ખર્ચ કરો. જ્યારે તમે દેવાના જાળમાંથી મુક્ત થશો, ત્યારે તમે યોગ્ય રીતે રોકાણ કરવા વિશે વિચારી શકશો.

એક જગ્યાએ રોકાણ ન કરો

કોઈએ બીજાનું અનુકરણ કરીને રોકાણ ન કરવું જોઈએ. આ માટે, નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવા પડશે. એવું નથી કે તમે બધા પૈસા એક જ જગ્યાએ રોકાણ કરો. તમારે શેરબજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, સોનું અથવા કેન્દ્રની કેટલીક યોજનાઓ જેવી વિવિધ વસ્તુઓમાં રોકાણ કરવું પડશે. કેટલીક યોજનાઓ ખૂબ સારું વળતર આપે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમને કોઈ નુકસાન થશે નહીં.

એક જ આવક પર આધાર રાખશો નહીં

આજના ભાગદોડભર્યા જીવનમાં, દરેક વ્યક્તિ ઘણા અભ્યાસક્રમો કરે છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે તેઓ ઘરે બેસીને પણ આવક મેળવતા રહે. આ માટે, તેઓ ઓનલાઈન કામ કરવાનું પણ વિચારે છે. આનાથી નાણાકીય સ્થિતિ સુધરે છે અને મન પણ સારી રીતે કાર્ય કરે છે. માણસ સરળતાથી પોતાના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

