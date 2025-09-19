EPFO એ Passbook Lite લોન્ચ કરી, એક ક્લિકમાં જુઓ સંપૂર્ણ PF સ્ટેટમેન્ટ
EPFO 3.0 સુધારા કર્મચારીઓને પાસબુક લાઇટ, સરળ PF ટ્રાન્સફર, ઓનલાઈન Annexure K ડાઉનલોડ અને ઝડપી સેટલમેન્ટ પ્રક્રિયાઓ ઓફર કરીને પારદર્શિતા અને રાહત આપશે.
Published : September 19, 2025 at 3:11 PM IST
નવી દિલ્હી: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ તેના EPFO 3.0 સુધારા હેઠળ ઘણી નવી સેવાઓ શરૂ કરી છે, જેનો હેતુ કર્મચારીઓને વધુ સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આ સુધારાઓ શરૂ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે આ પગલું માત્ર તકનીકી રીતે મહત્વપૂર્ણ નથી પણ કર્મચારીઓ માટે સમય બચાવવા અને પારદર્શિતા વધારવાનું પણ સાબિત થશે.
પાસબુક લાઇટ લોન્ચ કરી
EPFO એ 'પાસબુક લાઇટ' સુવિધા શરૂ કરી છે. આ દ્વારા, સભ્યો હવે તેમના PF ખાતાના યોગદાન, ઉપાડ અને વર્તમાન બેલેન્સ ઝડપથી જોઈ શકશે. અગાઉ, આ માટે પાસબુક પોર્ટલ પર અલગ લોગિન જરૂરી હતું, જેના કારણે ડ્યુઅલ લોગિન અને પાસવર્ડ સંબંધિત સમસ્યાઓ થતી હતી. નવી સુવિધા આ પ્રક્રિયાને સરળ અને ઝડપી બનાવશે. જોકે, જે સભ્યો વિગતવાર પાસબુક જોવા માંગે છે તેઓ હાલના પોર્ટલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
પીએફ ટ્રાન્સફર હવે સરળ
નોકરી બદલનારા કર્મચારીઓ માટે પીએફ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા પણ સરળ બનાવવામાં આવી છે. અગાઉ, ફોર્મ 13 જરૂરી હતું, અને એનેક્સર કે (ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ) ફક્ત પીએફ ઓફિસો વચ્ચે જ શેર કરવામાં આવતું હતું. હવે, સભ્યો EPFO પોર્ટલ પરથી સીધા જ એનેક્સર કે PDF ડાઉનલોડ કરી શકે છે. વધુમાં, તેઓ તેમના પીએફ ટ્રાન્સફરની સ્થિતિ ઓનલાઈન ટ્રેક કરી શકશે. આ ફેરફાર પારદર્શિતા અને કર્મચારીઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યો છે.
ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતા અને API
મંત્રી માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે EPFO 3.0 સુધારા હાલના API ને એકીકૃત કરે છે અને સ્ટેન્ડઅલોન પાસબુક પોર્ટલ પરનો ભાર ઘટાડીને ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. આનાથી લાખો કર્મચારીઓને સીધો ફાયદો થશે, જેમને હવે વ્યવહારો અને બેલેન્સ ચેકની ઝંઝટનો સામનો કરવો પડશે નહીં.
સેટલમેન્ટ અને એડવાન્સ પ્રોસેસિંગ ઝડપી બનાવવામાં આવશે
EPFO એ સેટલમેન્ટ અને એડવાન્સ મંજૂરી પ્રક્રિયાને પણ સરળ બનાવી છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, મંજૂરીની જવાબદારી ઉચ્ચ અધિકારીઓથી સહાયક કમિશનર અથવા નીચલા સ્તરના અધિકારીઓ પર ખસેડી દેવામાં આવી છે. આનાથી પીએફ ટ્રાન્સફર, સેટલમેન્ટ, એડવાન્સિસ, રિફંડ, ચેક/ઇસીએસ/એનઇએફટી રિટર્ન અને વ્યાજ ગોઠવણોની પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે.
આ પણ વાંચો: