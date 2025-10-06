EPFO 21,000 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ આપી રહ્યું છે, તમારે આ કાર્ય 10 ઓક્ટોબર પહેલા પૂર્ણ કરવું પડશે
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) તમને 21,000 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ જીતવાની સુવર્ણ તક આપી રહ્યું છે.
Published : October 6, 2025 at 4:43 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 4:58 PM IST
નવી દિલ્હી: જો તમે અલગ રીતે વિચારો છો અને શબ્દો સાથે રમવામાં કુશળ છો, તો તમારી પાસે 21,000 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ જીતવાની સુવર્ણ તક છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ એક ખાસ ઓનલાઇન ટેગલાઇન સ્પર્ધાની જાહેરાત કરી છે, જ્યાં તમે તમારી સર્જનાત્મકતા દર્શાવી શકો છો અને રોકડ ઇનામ જીતી શકો છો.
આ સ્પર્ધાનો ઉદ્દેશ્ય લોકોના વિચારો અને વિચારોને એવી ટેગલાઇનમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે જે અન્ય લોકો સાથે પડઘો પાડે, તેમની સાથે પડઘો પાડે અને તેમની સાથે પડઘો પાડે.
क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए, ₹21,000 तक नगद पुरस्कार पाइए। 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई।— EPFO (@epfoofficial) October 3, 2025
#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #ईपीएफओ pic.twitter.com/ty3F2SM6im
આ સ્પર્ધા કેટલો સમય ચાલશે?
આ સ્પર્ધા 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ હતી અને 10 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી ચાલુ રહેશે. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા અને ઇનામ જીતવા માટે તમારી પાસે ફક્ત ચાર દિવસ બાકી છે. ભાગ લેવા માટે, તમારે ફક્ત એક સર્જનાત્મક ટેગલાઇન બનાવવાની અને તેને ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
ઇનામ કેટલું હશે?
EPFO એ આ અંગે X પર પોસ્ટ કરી છે, જેમાં લખ્યું છે કે, "તમારી સર્જનાત્મકતા બતાવો, ટેગલાઇન બનાવો અને ₹21,000 સુધીનો રોકડ ઇનામ જીતો. તમે 10 ઓક્ટોબર સુધી અરજી કરી શકો છો." તે એમ પણ જણાવે છે કે સ્પર્ધામાં ત્રણ વિજેતાઓની પસંદગી કરવામાં આવશે, દરેકને અલગ અલગ રકમ મળશે.
પ્રથમ ઇનામ વિજેતાને ₹21,000, બીજા ઇનામ વિજેતાને ₹11,000 અને ત્રીજા ઇનામ વિજેતાને ₹5,100 મળશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
EPFO એ સ્પર્ધાની માહિતી માટે QR કોડ પણ બહાર પાડ્યો છે. તમે બધી વિગતો મેળવવા માટે તેને સ્કેન કરી શકો છો અને તમારી ટેગલાઇનનો ઉપયોગ કરીને તમારી એન્ટ્રી સબમિટ કરી શકો છો.
એ નોંધનીય છે કે જો તમે શબ્દો સાથે કેવી રીતે રમવું તે જાણો છો, તો આ તમારા માટે ઇનામ જીતવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે. ફક્ત એક જ લાઇન તમને આ રકમ જીતી શકે છે.
