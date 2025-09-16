ETV Bharat / business

દિલ્હી: ટેરિફ વોરને લઈને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર મુદ્દે વાટાઘાટો શરૂ

વાણિજ્ય વિભાગમાં ખાસ સચિવ રાજેશ અગ્રવાલ ભારતના મુખ્ય સંયોજક છે, જ્યારે સહાયક યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ બ્રેન્ડન લિંચ યુએસ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકાના મુખ્ય વાટાઘાટકારોએ નિકાસકારો માટે અનિશ્ચિતતા ઊભી કરનાર ભારે ટેરિફના પગલે સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે પ્રસ્તાવિત વેપાર કરાર પર વાટાઘાટો શરૂ કરી છે, એમ એક અધિકારીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.

દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા માટે સહાયક યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ બ્રેન્ડન લિંચ યુએસ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, જ્યારે વાણિજ્ય વિભાગમાં વિશેષ સચિવ રાજેશ અગ્રવાલ ભારતના મુખ્ય વાટાઘાટકાર છે. લિંચ સોમવારે મોડી રાત્રે તેમના ભારતીય સમકક્ષ સાથે એક દિવસની બેઠક માટે ભારત પહોંચ્યા હતા.

અમેરિકા દ્વારા રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા માટે યુએસ બજારમાં પ્રવેશતા ભારતીય માલ પર 25 ટકા ટેરિફ અને 25 ટકા વધારાનો દંડ લાદવામાં આવ્યા પછી ઉચ્ચ કક્ષાના યુએસ વેપાર અધિકારીની આ પહેલી મુલાકાત છે.

"વેપાર વાટાઘાટોની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે," અધિકારીએ જણાવ્યું. ભારતે 50 ટકાના ભારે ટેરિફને અયોગ્ય અને ગેરવાજબી ગણાવ્યું છે.

ફેબ્રુઆરીમાં, બંને દેશોના નેતાઓએ અધિકારીઓને પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) પર વાટાઘાટો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કરારનો પ્રથમ તબક્કો 2025 ના પાનખર સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન હતું.

અત્યાર સુધી પાંચ રાઉન્ડની વાટાઘાટો થઈ છે, અને છઠ્ઠો રાઉન્ડ, જે 25-29 ઓગસ્ટ માટે નિર્ધારિત હતો, તે ઉચ્ચ આયાત જકાત લાદવામાં આવ્યા બાદ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો.

વાણિજ્ય મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું હતું કે લિંચ અને ભારતીય અધિકારીઓ વચ્ચેની બેઠકને છઠ્ઠા રાઉન્ડની વાટાઘાટો તરીકે નહીં પરંતુ તેની પ્રસ્તાવના તરીકે જોવી જોઈએ. અધિકારીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સાપ્તાહિક ધોરણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોના યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સકારાત્મક મૂલ્યાંકન પર ઉષ્માભર્યો પ્રતિભાવ આપ્યાના થોડા દિવસો પછી જ આ બેઠક આવી છે. રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદીનો બચાવ કરતા, ભારત કહી રહ્યું છે કે તેની ઊર્જા ખરીદી રાષ્ટ્રીય હિત અને બજાર ગતિશીલતા દ્વારા સંચાલિત છે.

સરકારે વારંવાર ભાર મૂક્યો છે કે તે તમામ વેપાર સોદાઓમાં તેના ખેડૂતો, ડેરી ઉત્પાદકો અને MSME ના હિતોનું રક્ષણ કરશે.

