કેન્દ્રિય કર્મચારીઓની દિવાળી સુધરી, 30 દિવસના પગાર બરાબર બોનસ મળશે, જાણો આખી ગણતરી
નાણા મંત્રાલયે આદેશ જારી કર્યો: ગ્રુપ સી અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ બીના કર્મચારીઓને 2024-25 માટે ₹6,908 નું 30 દિવસનું એડ-હોક બોનસ મળશે.
Published : September 30, 2025 at 12:27 PM IST
નવી દિલ્હી: મોદી સરકારે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને એક ખુશીની ભેટ આપી છે. નાણા મંત્રાલયે સોમવારે એક આદેશ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારના ગ્રુપ C અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B કર્મચારીઓને 2024-25 માટે 30 દિવસના પગાર જેટલું એડ-હોક બોનસ મળશે. આ રકમ ₹6,908 નક્કી કરવામાં આવી છે.
આ બોનસ ફક્ત એવા કર્મચારીઓને જ મળશે જેઓ 31 માર્ચ, 2025 સુધી સેવામાં રહ્યા હતા અને જેમણે ઓછામાં ઓછા છ મહિના સતત કામ કર્યું છે. જો કોઈ કર્મચારીએ આખા વર્ષ માટે કામ કર્યું નથી, તો તેમને કામ કરેલા મહિનાઓની સંખ્યાના આધારે બોનસ મળશે.
કોણ પાત્ર રહેશે?
- પૂર્ણ-સમયના કર્મચારીઓ: આખા વર્ષ માટે સેવા આપી ચૂકેલા કર્મચારીઓને ₹6,908 નું બોનસ મળશે.
- આંશિક સેવાવાળા કર્મચારીઓ: જેમણે આખા વર્ષ માટે કામ કર્યું નથી તેમને પ્રમાણસર બોનસ મળશે.
- સુરક્ષા દળો અને અર્ધલશ્કરી દળો: કેન્દ્રીય અને અર્ધલશ્કરી દળોના પાત્ર કર્મચારીઓનો પણ આ યોજનામાં સમાવેશ થાય છે.
- કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના કર્મચારીઓ: કેન્દ્ર સરકારના પગાર માળખા પર કાર્યરત અને અન્ય બોનસ માટે પાત્ર ન હોય તેવા.
- એડ-હોક અને કેઝ્યુઅલ કર્મચારીઓ: સતત સેવામાં રહેનારા એડ-હોક કર્મચારીઓ અને કેઝ્યુઅલ મજૂરો જેમણે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ચોક્કસ દિવસની સંખ્યામાં કામ કર્યું છે તેમને પણ લાભ મળશે. કેઝ્યુઅલ કર્મચારીઓ માટે બોનસની રકમ ₹1,184 નક્કી કરવામાં આવી છે.
બોનસ ગણતરી
બોનસની ગણતરી મહત્તમ માસિક પગાર ₹7,000 ના આધારે કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, ₹7,000 ના પગાર પર 30-દિવસનો બોનસ ₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6,907.89 (₹6,908 સુધી પૂર્ણ) હશે.
મુખ્ય વિશેષતાઓ
- ફક્ત 31 માર્ચ, 2025 સુધી સેવામાં રહેલા કર્મચારીઓ જ બોનસ માટે પાત્ર રહેશે.
- આ તારીખ પહેલાં નિવૃત્ત, રાજીનામું આપનારા અથવા વિદાય લેનારા કર્મચારીઓને ઓછામાં ઓછા છ મહિનાની નિયમિત સેવાના આધારે લાભ મળશે.
- ડેપ્યુટેશન પરના કર્મચારીઓને તેમની વર્તમાન સંસ્થા દ્વારા બોનસ ચૂકવવામાં આવશે.
- બોનસની રકમ હંમેશા નજીકના પૂર્ણાંક સુધી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
આ સરકારનો નિર્ણય તહેવારોની મોસમ દરમિયાન લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને સુરક્ષા દળોના કર્મચારીઓ માટે નાણાકીય રાહત અને આનંદ લાવશે. આ એડ-હોક બોનસ તહેવારો પહેલા તેમના માટે આનંદની એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ હશે.
