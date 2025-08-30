1 સપ્ટેમ્બરથી ઘણા મોટા નિયમો બદલાશે, તેની સીધી ખિસ્સા પર પડશે અસર

નવી દિલ્હી: દર મહિનાની પહેલી તારીખની જેમ, આ વખતે પણ સપ્ટેમ્બર 2025 ની શરૂઆત સાથે, ઘણા મોટા ફેરફારો લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડશે. આમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ GST સિસ્ટમમાં સુધારો છે, જ્યારે ચાંદી, LPG, ક્રેડિટ કાર્ડ અને બેંકિંગ સંબંધિત નિયમોમાં પણ ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે.
GSTમાં મોટા ફેરફારો
GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠક 3 અને 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ટેક્સ સ્લેબ ઘટાડીને ફક્ત બે (5% અને 12%) કરી શકાય છે. આ પગલાથી કર વ્યવસ્થા સરળ બનશે અને ઘણી રોજિંદી વસ્તુઓ સસ્તી થઈ શકે છે.
ચાંદી પર હોલમાર્કિંગ ફરજિયાત
ચાંદી પર હોલમાર્કિંગ 1 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ કરી શકાય છે. આ સાથે, ગ્રાહકો ચાંદીની શુદ્ધતા સરળતાથી ઓળખી શકશે. પારદર્શિતામાં વધારો થતાં, ચાંદીનું રોકાણ અને ખરીદી વધુ વિશ્વસનીય બનશે.
LPG સિલિન્ડરના ભાવ
LPG સિલિન્ડરના ભાવ દર મહિનાની પહેલી તારીખે બદલાય છે. ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક સિલિન્ડરના નવા ભાવ 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. જો કિંમતોમાં વધારો થશે, તો તે રસોડાના બજેટને અસર કરશે, જ્યારે ઘટાડો રાહત આપશે.
SBI કાર્ડ નિયમોમાં ફેરફાર
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (લાઇફસ્ટાઇલ હોમ સેન્ટર અને સિલેક્ટ વર્ઝન) ના કેટલાક કાર્ડધારકોને 1 સપ્ટેમ્બરથી આંચકો લાગી શકે છે. ડિજિટલ ગેમિંગ અને સરકારી પોર્ટલ ચુકવણીઓ પર રિવોર્ડ પોઇન્ટ હવે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. ઇંધણ, ઓનલાઈન શોપિંગ અને બિલ ચુકવણીઓ પર ચાર્જ વધી શકે છે. ઉપરાંત, ઓટો-ડેબિટ નિષ્ફળતા પર 2% દંડ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો પર વધારાની ફી ચૂકવવી પડશે.
જન ધન ખાતાધારકો માટે KYC ફરજિયાત
RBI એ પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના ખાતાધારકોને 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તેમના KYC અપડેટ કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જાહેર બેંકો પંચાયત સ્તરે કેમ્પનું આયોજન કરી રહી છે જેથી ખાતાના રેકોર્ડ અપડેટ થઈ શકે.
આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ
આકારણી વર્ષ 2025-26 માટે આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર છે. નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે છેલ્લી ક્ષણ સુધી રાહ જોવાથી મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.
સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો 15 દિવસ માટે બંધ
તહેવારો અને સપ્તાહના અંતે, સપ્ટેમ્બર 2025માં બેંકો 15 દિવસ માટે બંધ રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પહેલા તેમના મહત્વપૂર્ણ બેંકિંગ કામ પૂર્ણ કરે. 1 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી GST, ચાંદી, LPG, SBI કાર્ડ અને બેંકિંગ નિયમોમાં ફેરફાર તમારા ખિસ્સા અને રોજિંદા જીવનને સીધી અસર કરશે. તેથી, આ નવા નિયમોને સમજ્યા પછી જ નાણાકીય નિર્ણયો લો.
