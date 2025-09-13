ETV Bharat / business

ખરાબ CIBILના કારણે લોન નથી મળી રહી, ચિંતા કરશો નહીં... આ ટિપ્સ અનુસરો, તમને તરત જ મળશે રૂપિયા

ખરાબ CIBIL સ્કોર હોવા છતાં પણ પૈસાની અછત દૂર થઈ શકે છે. જોઈન્ટ લોન, NBFC, FD-PPF લોન અને એડવાન્સ પગાર એક સહારો બની શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 7:37 PM IST

નવી દિલ્હી: આજકાલ ઘણા લોકો પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે બેંક અથવા અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન લેવાનું વિચારે છે, પરંતુ ખરાબ CIBIL સ્કોરને કારણે, તેમને ઘણીવાર નકારાત્મક જવાબ મળે છે. CIBIL અથવા ક્રેડિટ સ્કોર દર્શાવે છે કે તમે અગાઉ તમારી લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડની ચુકવણી સમયસર કરી છે કે નહીં. જો સ્કોર ઓછો હોય, તો બેંકો તમને જોખમી ગ્રાહક માને છે અને લોન આપવામાં અચકાય છે. પરંતુ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે કેટલાક સરળ પગલાંથી તમે પૈસાની વ્યવસ્થા કરી શકો છો.

1. જોઈન્ટ લોન વિકલ્પ

જો તમારી આવક સ્થિર હોય પરંતુ ક્રેડિટ સ્કોર ખરાબ હોય, તો જોઈન્ટ લોન લેવી એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. આમાં, પરિવારના સભ્ય અથવા મિત્ર જેવી વિશ્વસનીય વ્યક્તિ સહ-અરજદાર બની શકે છે. જો ગેરંટી આપનારનો CIBIL સ્કોર સારો હોય, તો બેંકો લોન મંજૂર કરવામાં વધુ આરામદાયક હોય છે. આ પદ્ધતિ એવા લોકો માટે મદદરૂપ છે જેમને ખરાબ સ્કોર હોવા છતાં લોનની જરૂર હોય છે.

2. NBFC પાસેથી લોન લો

ઘણી વખત બેંકો નબળા CIBIL સ્કોર ધરાવતા ગ્રાહકોને લોન આપવાનો ઇનકાર કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, NBFC (નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની) એક વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. NBFC પણ નબળા ક્રેડિટ સ્કોર ધરાવતા ગ્રાહકોને લોન આપે છે. જોકે વ્યાજ દર બેંકો કરતા થોડા વધારે હોઈ શકે છે, પરંતુ પ્રક્રિયા ઝડપી અને સરળ છે.

3. ડિપોઝિટ આધારિત લોન

જો તમારી પાસે ફિક્સ ડિપોઝિટ, LIC પોલિસી અથવા PPF ખાતું હોય, તો આ ડિપોઝિટ રકમના આધારે પણ લોન લઈ શકાય છે. બેંકો આવી લોનને વધુ જોખમી માનતી નથી, કારણ કે લોનની સુરક્ષા તમારા ડિપોઝિટ રોકાણ દ્વારા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. ડિપોઝિટ રકમ અનુસાર, બેંક લોનની રકમ નક્કી કરે છે અને તેને ચૂકવવા માટે નિશ્ચિત સમય આપે છે.

4. એડવાન્સ પગાર લોન

કેટલીક નાણાકીય કંપનીઓ એડવાન્સ પગારના રૂપમાં લોન આપે છે. આ સામાન્ય રીતે તમારી માસિક આવકના ત્રણ ગણા સુધી હોઈ શકે છે. આ પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ ઓછા કાગળકામનો સમાવેશ થાય છે અને લોન સરળ EMI માં ચૂકવી શકાય છે. જેમને તાત્કાલિક રોકડની જરૂર હોય તેમના માટે તે યોગ્ય છે.

5. તમારા CIBIL સ્કોર પર ધ્યાન આપો

બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ CIBIL સ્કોરને લોન ચૂકવવાની તમારી ક્ષમતા અને વિશ્વસનીયતાના માપદંડ તરીકે માને છે. નબળા સ્કોરનો અર્થ એ છે કે તમે ભૂતકાળમાં ક્યારેય સમયસર લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચૂકવ્યું નથી. તેથી, લોન લેતા પહેલા તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. સમયસર ચુકવણી કરો અને જૂના લેણાં ચૂકવો.

આ પગલાં નબળા CIBIL સ્કોર સાથે પણ લોન મેળવવાની શક્યતા વધારી શકે છે. આ પાંચ રીતો જરૂરિયાતમંદો માટે નાણાકીય રાહતનો માર્ગ ખોલી શકે છે.

