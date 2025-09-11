ETV Bharat / business

22 સપ્ટેમ્બરથી 3થી 4 રૂપિયા સસ્તુ થશે દૂધ? અમૂલે કર્યો મોટો ખુલાસો

અમૂલે સ્પષ્ટતા કરી કે પાઉચ મિલ્ક પર GST પહેલાથી જ શૂન્ય છે, કિંમતો ઘટશે નહીં. 22 સપ્ટેમ્બરથી ફક્ત UHT મિલ્ક 5% સસ્તું થશે.

અમૂલ ગોલ્ડની ફાઈલ તસવીર
અમૂલ ગોલ્ડની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ GST કાઉન્સિલની તાજેતરની બેઠક બાદ, સમાચાર ઝડપથી ફેલાઈ ગયા કે ઘરેલુ દૂધ પરનો 5% GST દૂર કરવામાં આવ્યો છે અને હવે અમૂલ અને મધર ડેરી જેવા બ્રાન્ડેડ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3 થી 4 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવશે. સામાન્ય માણસને રાહતની આશા હતી, પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ નીકળી.

અમૂલ બ્રાન્ડનું સંચાલન કરતા ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જયેન મહેતાએ આવા સમાચારને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધા છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, ફ્રેશ પાઉચના દૂધ પર ક્યારેય GST લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી, તેથી તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ઘટાડો અથવા ફેરફાર શક્ય નથી. પાઉચ દૂધ હંમેશા શૂન્ય ટકા GST ના દાયરામાં રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ તે જ રહેશે.

ગેરસમજનું કારણ શું છે?
હકીકતમાં, કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પાઉચ દૂધના ભાવ "GST 2.0 ફ્રેમવર્ક" હેઠળ નીચે આવશે. આનાથી ગ્રાહકોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ કે દરરોજ વપરાતું પાઉચ દૂધ સસ્તું થશે. પરંતુ અમૂલ મેનેજમેન્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ માહિતી ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી છે.

તમને રાહત ક્યાંથી મળશે?
જયેન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારે તાજેતરમાં કરેલો ફેરફાર ફક્ત UHT દૂધ (અલ્ટ્રા હાઇ ટેમ્પરેચર મિલ્ક) પર જ લાગુ થશે. અત્યાર સુધી UHT દૂધ પર 5% GST લાગતો હતો, જે 22 સપ્ટેમ્બર 2025 થી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવશે. તેની સીધી અસર એ થશે કે ટેટ્રા પેક અથવા એસેપ્ટિક પેકેજિંગ સાથેનું દૂધ જે લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહે છે તે સસ્તું થશે.

UHT દૂધ 135 ° સે કરતા વધુ તાપમાને થોડી સેકન્ડ માટે ગરમ કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં, દૂધ સંપૂર્ણપણે જંતુરહિત બને છે અને ઘણા મહિનાઓ સુધી ફ્રીજમાં રાખ્યા વિના સુરક્ષિત રહે છે. આ ટેકનોલોજીથી તૈયાર કરાયેલ દૂધ સામાન્ય રીતે શહેરી ગ્રાહકો, હોટલો અને મુસાફરી કરતા લોકોમાં લોકપ્રિય છે.

ગ્રાહકો અને ખેડૂતો પર અસર
સરકારનો તર્ક છે કે આ પગલું ફુગાવાના યુગમાં દૂધને વધુ સસ્તું બનાવશે અને ખેડૂતો અને ડેરી ઉદ્યોગને પણ ફાયદો થશે. UHT દૂધના ભાવમાં ઘટાડો ખાસ કરીને એવા પરિવારોને રાહત આપશે જેઓ લાંબા સમય સુધી દૂધનો સંગ્રહ અને ઉપયોગ કરવા માંગે છે.

જોકે, ઘરોમાં દરરોજ વપરાતું પાઉચ દૂધ પહેલાથી જ કરમુક્ત હતું અને તેના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો થવાની શક્યતા નથી. તેથી, જે લોકો વિચારી રહ્યા હતા કે તેમના રોજિંદા દૂધની બોટલ અથવા પાઉચ સસ્તી થશે, તેમના માટે આ સમાચાર નિરાશાજનક છે.

22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવનારા નવા નિયમની સીધી અસર ફક્ત UHT દૂધ પર પડશે. પાઉચ દૂધ પર પહેલા કોઈ GST નહોતો અને હવે પણ નથી. તેથી, ગ્રાહકોએ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે રાહત ફક્ત મર્યાદિત વિસ્તારમાં જ મળશે.

