Airbus ગુજરાતમાં R&D સેન્ટર ખોલશે, ભારતમાંથી $1 બિલિયનથી વધુ પાર્ટ્સ્ સોર્સ કરશે
એરબસ ગુજરાતમાં ગતિ શક્તિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપના કરશે.
By IANS
Published : September 20, 2025 at 5:03 PM IST
નવી દિલ્હી: એરોસ્પેસ જાયન્ટ એરબસે ભારતમાં તેના રીસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ગુજરાતની ગતિ શક્તિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવાની યોજના જાહેર કરી છે. આ જાહેરાત કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જુર્ગન વેસ્ટરમીયર દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી.
અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, એરબસ વાર્ષિક ધોરણે ભારતમાંથી $1 બિલિયનથી વધુ મૂલ્યના કોમ્પોનન્ટ્સ ખરીદી રહી છે અને તેના 100 થી વધુ ભારતીય સપ્લાયર્સ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એરબસની મજબૂત ડિઝાઇન ક્ષમતાઓને કારણે, તે ટૂંક સમયમાં ગુજરાતમાં એક રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરશે, જે ભારતની ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવશે.
એરબસે ભારતમાં તેની ડિજિટલ ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા માટે બેંગલુરુમાં ડિજિટલ સેન્ટરની સ્થાપના કરી છે, જેને કંપની તેની ડિજિટલ પરિવર્તન પ્રક્રિયાનો આધાર માને છે. ફ્રાન્સના ટુલૂઝમાં તેના મુખ્ય મથક પછી, આ બેંગલુરુ હબ કંપનીનું બીજું સૌથી મોટું ડિજિટલ સુવિધા છે.
2018 માં, એરબસે તમામ વિભાગોને વૈશ્વિક સમર્થન પૂરું પાડવા માટે ભારતમાં તેનું ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર (GCC) ની સ્થાપના કરી. એરબસ હાલમાં ભારતમાં વિવિધ સ્થળોએ 3,600 થી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે, જેમાંથી 1,500 થી વધુ આઇટી વ્યાવસાયિકો છે જે વ્યવસાયોને આઇટી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે.
કંપની સસ્ટેનિબિલિટી, એન્જિનિયરિંગ, સાયબર સુરક્ષા, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને મોટા ડેટા પર કેન્દ્રિત સંયુક્ત સંશોધન અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પર ભારતીય સંસ્થાઓ સાથે પણ સહયોગ કરી રહી છે. એરબસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં તેની સપ્લાય, એન્જિનિયરિંગ, નવીનતા, જાળવણી અને તાલીમ સેવાઓનું વિસ્તરણ સ્થાનિક ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવા માટેની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારત એરબસ માટે વ્યૂહાત્મક સંસાધન કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે, જે એરોસ્પેસ ક્ષેત્ર માટે વિશ્વ કક્ષાની પ્રતિભા અને સંશોધન પ્રદાન કરે છે. ઓગસ્ટ 2025 માં, એરબસ હેલિકોપ્ટર્સે મહિન્દ્રા એરોસ્ટ્રક્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (MASPL) ને H125 હેલિકોપ્ટરના મુખ્ય ફ્યુસલેજના ઉત્પાદન માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો, જે 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' પહેલને મજબૂત બનાવે છે.
ઉપરાંત, ડિસેમ્બર 2024 માં, ટાટા ગ્રુપની માલિકીની એર ઇન્ડિયાએ એરબસ પાસેથી 100 વિમાનોનો ઓર્ડર આપ્યો, જેમાં 10 વાઇડ-બોડી A350 અને 90 નેરો-બોડી A320 ફેમિલી એરક્રાફ્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ ઓર્ડર ભારતીય ઉડ્ડયન ઉદ્યોગ અને એરબસ વચ્ચેના સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવશે.
આ સંશોધન અને વિકાસ કેન્દ્ર દ્વારા, એરબસનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર તકનીકી નવીનતાને આગળ વધારવાનો જ નહીં પરંતુ ભારતીય એરોસ્પેસ ઇકોસિસ્ટમને વૈશ્વિક ધોરણો અનુસાર વિકસાવવાનો પણ છે.
આ પણ વાંચો: