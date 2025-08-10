Essay Contest 2025

માત્ર રૂ.1279માં કરી હવાઈ યાત્રા કરી શકશો, સ્વતંત્રતા દિવસ પર એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ 'ફ્રીડમ સેલ' - AIR INDIA EXPRESS FREEDOM SALE

એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે 'ફ્રીડમ સેલ' હેઠળ 50 લાખ સીટો ડિસ્કાઉન્ટ દરે ઉપલબ્ધ કરાવવાની જાહેરાત કરી છે.

એર ઈન્ડિયા
એર ઈન્ડિયા (IANS)
Published : August 10, 2025 at 10:38 PM IST

હૈદરાબાદ: એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર 'ફ્રીડમ સેલ'ની જાહેરાત કરી છે. આનાથી હવાઈ મુસાફરીનું સ્વપ્ન જોનારાઓ માટે ઉડાન ભરવાનું સરળ બનશે. ઘણી વખત લોકો મોંઘા ભાડાને કારણે હવાઈ મુસાફરી કરવામાં અચકાતા હોય છે, પરંતુ હવે તેઓ ઘરેલુ ફ્લાઇટ્સ માટે 1,279 રૂપિયા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે 4,279 રૂપિયામાં ટિકિટ મેળવી શકે છે.

ટિકિટ બુકિંગ ક્યારે શરૂ થશે:
એરલાઇને એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, 19 ઓગસ્ટ 2025 થી 31 માર્ચ 2026 સુધી મુસાફરી માટે 15 ઓગસ્ટ સુધી બુકિંગ ખુલ્લું છે. આ સેલ હેઠળ, ઘરેલુ અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર લગભગ 50 લાખ સીટો ઉપલબ્ધ રહેશે. જેની શરૂઆતની કિંમત ઘરેલુ ફ્લાઇટ્સ માટે 1,279 રૂપિયા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે 4,279 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.

તમે ક્યાં સુધી ટિકિટ મેળવી શકો છો:
એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, આ સેલ 10 ઓગસ્ટથી ફક્ત www.airindiaexpress.com અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ મોબાઇલ એપ પર શરૂ થશે. તે 11 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી તમામ મુખ્ય બુકિંગ ચેનલો પર ઉપલબ્ધ રહેશે. રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ ઓફર હેઠળ, વ્યક્તિ 19 ઓગસ્ટ, 2025 થી 31 માર્ચ, 2026 સુધી મુસાફરી કરી શકે છે. જેમાં ઓણમ, દુર્ગા પૂજા, દિવાળી, નાતાલ જેવા તહેવારોની મોસમનો સમાવેશ થાય છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ માટે માત્ર રૂ. 1279 અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે રૂ. 4279 થી શરૂ થતા ભાડા સાથે, આ સેલ નવા ભારતમાં સ્વતંત્રતા, કનેક્ટિવિટી અને સુલભતાનો ઉત્સવ છે."

એર ઇન્ડિયામાં અન્ય કઈ સુવિધાઓ છે:
એરલાઇને કહ્યું કે, તે વ્યક્તિગત પસંદગી મુજબ ભાડા વિકલ્પો પણ પ્રદાન કરે છે. 'એક્સપ્રેસ લાઇટ' શૂન્ય ચેક-ઇન બેગેજ ભાડું તેની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે 'એક્સપ્રેસ વેલ્યુ' ભાડું, જેમાં પ્રમાણભૂત ચેક-ઇન બેગેજ ભથ્થાંનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રીમિયમ અનુભવ ઇચ્છતા લોકો માટે, 'એક્સપ્રેસ બિઝ' - એરલાઇનનો બિઝનેસ-ક્લાસ સમકક્ષ, 58 ઇંચ સુધીની ઉદ્યોગ-અગ્રણી સીટ પિચ સાથે - હવે તેના ઝડપી વિસ્તરણના ભાગ રૂપે તાજેતરમાં ઉમેરાયેલા 40 થી વધુ નવા વિમાનો પર ઉપલબ્ધ છે.

એર ઇન્ડિયા કેટલી ફ્લાઇટ્સ ચલાવે છે:
પ્રકાશનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ પાસે 116 વિમાનોનો કાફલો છે અને તે 38 સ્થાનિક અને 17 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળોને જોડતી 500 થી વધુ દૈનિક ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરે છે.

