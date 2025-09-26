AI એક પડકાર! Accenture કંપનીમાંથી 11,000 કર્મચારીઓએ નોકીર ગુમાવી, ભવિષ્યમાં આંકડો વધશે
વિશ્વભરમાં ઘણી કંપનીઓ AIનો ઉપયોગ વધારી રહી છે. એક્સેન્ચરે કર્મચારીઓને કહ્યું છે કે જે લોકો AI કૌશલ્ય શીખવામાં નિષ્ફળ જશે તેમને નોકરી છોડવી પડશે.
Published : September 26, 2025 at 6:04 PM IST
હૈદરાબાદ: આઇટી અને કન્સલ્ટિંગ જાયન્ટ એક્સેન્ચરે જાહેરાત કરી છે કે તેણે તેના ત્રિમાસિક પરિણામોની સાથે સાથે તેના વૈશ્વિક કર્મચારીઓમાંથી 11,000 થી વધુ લોકોને છટણી કરી છે. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આગામી મહિનાઓમાં વધુ છટણી થવાની સંભાવના છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં આ છટણીઓ ખાસ કરીને કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) સંબંધિત ભૂમિકાઓ પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવી છે કારણ કે કંપની ઝડપથી AI માં રોકાણ કરી રહી છે. આમાં એવા કર્મચારીઓને દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે જેમના માટે જરૂરી કૌશલ્યોમાં પુનઃકૌશલ્ય બનાવવું અશક્ય છે. સીઇઓ જુલી સ્વીટે જણાવ્યું હતું કે, "અમે એવા લોકોને દૂર કરી રહ્યા છીએ જેમના માટે જરૂરી કુશળતા શીખવી અશક્ય છે જેથી જરૂરી નવી ક્ષમતાઓ ધરાવતા લોકોને સમાવી શકાય."
ઓગસ્ટના અંતમાં, એક્સેન્ચરના કર્મચારીઓની સંખ્યા ઘટીને 779,000 થઈ ગઈ, જે પાછલા ત્રણ મહિનામાં 791,000 હતી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં શરૂ થયેલી છટણી નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે.
કંપની તેના છ મહિનાના પુનઃકૌશલ્ય અને પુનર્ગઠન કાર્યક્રમ દ્વારા એક અબજ ડોલરથી વધુ બચાવવાની યોજના ધરાવે છે. વધુમાં, ગ્રાહકોની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે કર્મચારીઓને એજન્ટિક AI માં તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. CEO સ્વીટે બ્લૂમબર્ગ ટીવીને જણાવ્યું હતું કે કર્મચારીઓને આ મહિને AI ની મૂળભૂત બાબતો શીખવવામાં આવી રહી છે.
Q4 FY25 પરિણામો
એક્સેન્ચરે જૂન-ઓગસ્ટ 2025 ક્વાર્ટરમાં $17.60 બિલિયનની આવક નોંધાવી હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 7% વધુ છે. કંપનીનું નાણાકીય વર્ષ સપ્ટેમ્બરથી ઓગસ્ટ સુધી ચાલે છે. આવકમાં પણ વિદેશી વિનિમય પર આશરે 2.5% ની અસર જોવા મળી હતી.
જુલી સ્વીટે કહ્યું, "નાણાકીય વર્ષ 2025 માં 7% વૃદ્ધિ એ દર્શાવે છે કે અમે એવા ગ્રાહકોને મદદ કરી શકીએ છીએ જેઓ AI દ્વારા તેમના વ્યવસાયોને ફરીથી શોધવા અને તેનું નેતૃત્વ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જેમ જેમ ક્લાયન્ટ્સ ડિજિટલ કોરો બનાવે છે, ડેટા તૈયાર કરે છે અને પ્રક્રિયાઓને ફરીથી કલ્પના કરે છે, તેમને તેમના કર્મચારીઓને નવી રીતે તાલીમ આપવામાં અમારી મદદની જરૂર છે."
અગાઉ, ભારતીય IT જાયન્ટ TCS એ પણ આ વર્ષે AI અને બદલાતી વ્યવસાયિક માંગને પહોંચી વળવા માટે આશરે 12,000 કર્મચારીઓને છટણી કરી હતી. TCS ના CEO એ આને "કંપનીને ભવિષ્ય માટે તૈયાર અને લવચીક બનાવવા માટે વ્યૂહાત્મક પગલું" તરીકે વર્ણવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે AI અને નવા ઓપરેટિંગ મોડેલો વસ્તુઓની કાર્ય કરવાની રીત બદલી રહ્યા છે, અને કંપની તેના કર્મચારીઓ અને પ્રક્રિયાઓને આ ફેરફારો અનુસાર અનુકૂલિત કરી રહી છે.
