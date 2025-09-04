ETV Bharat / business

GST સ્લેબમાં ઘટાડો: ટાટા નેક્સનથી લઈને મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ સુધી આ લોકપ્રિય કાર સસ્તી થશે - GST TAX SLAB CAR PRICE

બધી કાર માટે GST દર 28 ટકા છે, પરંતુ સેસ દર અલગ અલગ હોય છે અને કુલ કરના બોજમાં તફાવત તરફ દોરી જાય છે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 5:28 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) માં ફેરફાર કર્યા છે, જે 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. આ ફેરફારો સાથે, ઘણી લોકપ્રિય કારના ભાવ ઘટવા જઈ રહ્યા છે. હાલમાં, કાર પર 28 ટકા ટેક્સ લાગે છે, પરંતુ નવા ફેરફારો પછી, આ ટેક્સ ટકાવારી ઘટીને 18 ટકા થઈ જશે.

તમને જણાવી દઈએ કે નાની કાર પરંપરાગત રીતે ભારતીય પેસેન્જર વાહન બજારની કરોડરજ્જુ રહી છે. એટલું જ નહીં, તે મંદી અને સંકોચાતા બજારનો સામનો કરી રહ્યું હતું. જોકે, નવી ટેક્સ સિસ્ટમ સાથે, તેમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.

GST 2.0 થી ઓટો ઉદ્યોગને કેવી રીતે ફાયદો થશે?
નવી GST નીતિ હેઠળ, મોટાભાગની નાની અને મધ્યમ કદની કારોને 18 ટકાના સ્લેબમાં મૂકવામાં આવી છે. જોકે, લક્ઝરી કાર પર 40 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. ટેક્સમાં વધારા છતાં, લક્ઝરી કાર પરનો ટેક્સ દર વર્તમાન સિસ્ટમ કરતા ઓછો રહેશે.

વર્તમાન સિસ્ટમ હેઠળ, 1,200 સીસી સુધીની એન્જિન ક્ષમતા અને 4 મીટરથી ઓછી લંબાઈ ધરાવતી નાની પેટ્રોલ કાર પર હાલમાં 28 ટકા GST વત્તા 1 ટકા સેસ લાગે છે. બીજી તરફ, 1,500 સીસીથી વધુ અને 4 મીટરથી ઓછી લંબાઈ ધરાવતી નાની ડીઝલ કાર પર 28 ટકા GST વત્તા 3 ટકા સેસ લાગે છે.

ઇલેક્ટ્રિક વાહનો સિવાયની બધી કાર માટે GST દર 28 ટકા છે, પરંતુ સેસ દર બદલાય છે અને કુલ કરના બોજમાં તફાવત લાવે છે. 1,500 સીસીથી વધુ એન્જિન ક્ષમતા અને 4 મીટરથી વધુ લંબાઈ ધરાવતી SUV પર 50 ટકાના ભારે દરે કર લાદવામાં આવે છે જેમાં 28 ટકા GST અને 22 ટકા સેસનો સમાવેશ થાય છે. GST દરમાં સુધારા સાથે, સરકારે કાર માટે કર પ્રણાલીને સરળ બનાવી છે.

લોકપ્રિય કાર જે સસ્તી થઈ
મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો K10: તે ભારતમાં સૌથી સસ્તી કાર છે અને 1.0-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન હેચબેક કારમાંની એક છે. તે ખાનગી અને ટેક્સી સેવા બંને ક્ષેત્રોમાં લોકપ્રિય છે. સુધારેલા GST સાથે Alto K10 ની કિંમત ઘટશે. તેની કિંમત 4.23 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી ઘટીને લગભગ 3.81 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થવાની ધારણા છે.

મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ અને ડિઝાયર: બે લોકપ્રિય કાર, મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ અને ડિઝાયર, 28 ટકાને બદલે 18 ટકા GST લાગશે. આ કારની કિંમતો લગભગ 60,000 રૂપિયા ઘટવાની ધારણા છે.

હ્યુન્ડાઇ ગ્રાન્ડ i10: આ કાર એન્ટ્રી લેવલ હેચબેક છે. GST 2.0 ના અમલીકરણ પછી 1.2-લિટર એન્જિનવાળી આ નાની હેચબેકની કિંમત 5.98 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી ઘટીને લગભગ 5.51 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થવાની શક્યતા છે.

મારુતિ સુઝુકી S-Presso: 1.0-લિટર એન્જિનવાળી બીજી સસ્તી મારુતિ હેચબેકની કિંમતમાં ઘટાડો થશે. 4.26 લાખ રૂપિયાની કિંમતવાળી આ કાર હવે જીએસટી દરમાં ફેરફાર સાથે 3.83 લાખ રૂપિયા થઈ શકે છે.

ટાટા ટિયાગો: આ કારને દેશની સૌથી સુરક્ષિત એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેકમાંની એક માનવામાં આવે છે. 1.2-લિટર એન્જિન દ્વારા સંચાલિત, આ હેચબેકમાં મજબૂત બિલ્ડ ગુણવત્તા, ગ્લોબલ NCAP 4-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ અને ઘણી અપમાર્કેટ સુવિધાઓ છે. જીએસટી ઘટાડા પછી, ટિયાગોની શરૂઆતની કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી ઘટીને 5.15 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થવાની ધારણા છે.

રેનો ક્વિડ: રેનો ક્વિડ આ ફ્રેન્ચ કંપનીની એકમાત્ર હેચબેક છે. સુધારેલા જીએસટી દરો સાથે, ક્વિડની કિંમત લગભગ 40,000 રૂપિયા ઘટી શકે છે.

ટાટા નેક્સન: ભારતમાં સૌથી લોકપ્રિય અને સૌથી વધુ વેચાતી SUV પૈકીની એક, ટાટા નેક્સનની કિંમતમાં પણ ભારે ઘટાડો જોવા મળશે. તેના બેઝ મોડેલની કિંમત લગભગ 80,000 રૂપિયા ઘટી શકે છે.

