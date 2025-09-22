ETV Bharat / business

અદાણી ગ્રુપના શેરમાં જબરજસ્ત તેજી, ₹ 1.7 લાખ કરોડનો વધારો

અદાણી ગ્રુપના શેરમાં બે દિવસમાં ₹1.7 લાખ કરોડનો ઉછાળો, અદાણી પાવરમાં 35%નો ઉછાળો, સેબીની ક્લીન ચિટથી વધારો.

ગૌતમ અદાણી
ગૌતમ અદાણી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 9:28 PM IST

મુંબઈ: અદાણી ગ્રુપના શેરમાં છેલ્લા બે ટ્રેડિંગ સત્રમાં રોકાણકારોને પ્રભાવશાળી વળતર મળ્યું છે. ગ્રુપની તમામ 10 કંપનીઓનું સંયુક્ત માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન માત્ર બે દિવસમાં ₹1.7 લાખ કરોડનો વધારો થયો. સોમવારે, અદાણી ગ્રુપનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન ₹15 લાખ કરોડને વટાવી ગયું.

સેબીની ક્લીન ચિટ બાદ શેરમાં તેજી

તાજેતરમાં, બજાર નિયમનકાર સેબીએ હિન્ડનબર્ગ કેસમાં ગૌતમ અદાણીને ક્લીન ચિટ આપી હતી. ગ્રુપના શેરમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે. આ કારણે છેલ્લા બે દિવસથી શેરમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે.

અદાણી પાવરના શેરમાં 35%નો ઉછાળો

અદાણી પાવર આ તેજીનો સૌથી મોટો સ્ટાર હતો, છેલ્લા બે ટ્રેડિંગ દિવસોમાં 35% વધ્યો હતો. સોમવારે, કંપનીના શેરમાં 20 ટકાનો ઉપલા સર્કિટ લાગ્યો. કંપનીએ તાજેતરમાં પાંચ-ભાગના વિભાજનની જાહેરાત કરી હતી. વધુમાં, બ્રોકરેજ મોર્ગન સ્ટેનલીએ અદાણી પાવર પર કવરેજ શરૂ કર્યું, તેને "ઓવરવેઇટ" રેટિંગ આપ્યું અને ₹818 નો ભાવ લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો.

અદાણી ટોટલ ગેસ અને ગ્રીન એનર્જીએ પણ ઉછાળો નોંધાવ્યો

અદાણી ગ્રુપની બીજી સૌથી મોટી કંપની, અદાણી ટોટલ ગેસે પણ રોકાણકારોને મજબૂત વળતર આપ્યું. સોમવારે તેના શેર 19 ટકાથી વધુ વધીને ₹780.85 પર બંધ થયા, જે બે દિવસમાં લગભગ 27 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

તેવી જ રીતે, અદાણી ગ્રીન એનર્જી અને અદાણી ગ્રીન સોલ્યુશન્સમાં લગભગ 12 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો.

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને અન્ય કંપનીઓનું પ્રદર્શન

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેર પણ સોમવારે 4 ટકાથી વધુ વધીને ₹2,629.95 પર બંધ થયા. રોકાણકારોનો રસ અદાણી પોર્ટ્સ અને અંબુજા સિમેન્ટ્સ જેવી અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં પણ વધી રહ્યો છે.

જેફરીઝના ક્રિસ વુડ દ્વારા રોકાણ

ઉભરતા બજારોના રોકાણ ગુરુ અને જેફરીઝના વ્યૂહરચનાકાર ક્રિસ વુડે તાજેતરમાં એક મોટો દાવ લગાવ્યો. તેમણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) ના શેર વેચ્યા અને અદાણી ગ્રુપની કંપની અંબુજા સિમેન્ટ્સમાં રોકાણ કર્યું. તેમની પાસે પહેલાથી જ તેમના લાંબા સમયથી ચાલતા પોર્ટફોલિયોમાં અદાણી પોર્ટ્સના શેર છે.

સેબીની ક્લીન ચિટ, વિદેશી રોકાણકારોના રસ અને બ્રોકરેજ કંપનીઓના હકારાત્મક રેટિંગને કારણે અદાણી ગ્રુપના શેરમાં વધારો થયો છે. બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે આગામી દિવસોમાં ગ્રુપના શેરમાં વધારો થવાની શક્યતા છે, જોકે રોકાણકારોએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.

