8મું પગાર પંચ: વિલંબ છતાં, પગાર વધારો જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવો જોઈએ, NC-JCMની માંગ

NC-JCM સચિવે જણાવ્યું હતું કે 8મા પગારપંચની ઔપચારિક રચના હજુ બાકી છે.

8મું પગાર પંચ
8મું પગાર પંચ (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 7:55 PM IST

નવી દિલ્હી : નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મશીનરી (NC-JCM)ના સ્ટાફ સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કહ્યું છે કે, નવા પગાર પંચના અમલીકરણમાં વિલંબ છતાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં વધારો જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવો જોઈએ.

NC-JCM એક સત્તાવાર સંસ્થા છે. જેમાં વરિષ્ઠ અમલદારો અને માન્ય કર્મચારી યુનિયનના નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે. આઠમા પગાર પંચની ઔપચારિક રચના પછી, તે કમિશન સાથે ચર્ચામાં મોખરે રહેશે.

એનડીટીવી પ્રોફિટે અહેવાલ આપ્યો છે કે, એનસી-જેસીએમના કર્મચારી પક્ષના વડા તરીકે, મિશ્રાએ કર્મચારી ફોરમ વતી સાતમા પગાર પંચ સાથે વાટાઘાટોનું નેતૃત્વ પણ કર્યું હતું. પોતાનો અનુભવ શેર કરતા તેમણે કહ્યું કે તેઓ માને છે કે પગાર વધારાની અસરકારક તારીખ 10 વર્ષથી વધુ વિલંબિત થઈ શકે નહીં.

આઠમું પગારપંચ જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ થવું જોઈએ : "સાતમું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2016થી અમલમાં આવ્યું હોવાથી, આઠમું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ કરવામાં આવશે." જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું સુધારેલા પગાર અને પેન્શન જાન્યુઆરી 2026 માં જમા થશે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ના, તે અશક્ય લાગે છે કારણ કે આઠમું પગારપંચ હજુ ઔપચારિક રીતે રચાયું નથી. જોકે, મિશ્રાએ કહ્યું કે આ વધારો પાછલી અસરથી લાગુ કરવામાં આવશે.

મિશ્રાએ કહ્યું, "આ પ્રક્રિયામાં સમય લાગવાની શક્યતા છે. કમિશનની રચના કરવામાં આવશે અને તે હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા કરશે અને પછી તેની ભલામણો રજૂ કરશે. પછી તેને સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવશે. અમે કહી રહ્યા છીએ કે વિલંબ છતાં, પગાર વધારાની અસરકારક તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2026 હોવી જોઈએ."

શું ૧૮ મહિનાથી રોકી રાખેલ ડીએ મુક્ત થશે? : સાતમા પગાર પંચનું ઉદાહરણ આપતા મિશ્રાએ યાદ અપાવ્યું કે તે સમયે પગાર વધારો ૧ જુલાઈ, ૨૦૧૬ થી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ થી છ મહિનાનો એરિયર ચૂકવવામાં આવ્યો હતો. તેવી જ રીતે, આ વખતે પણ કર્મચારીઓને તેમનો એરિયર મળવો જોઈએ.

એ નોંધવું યોગ્ય છે કે પગાર પંચની રચના દાયકામાં એકવાર પગાર અને પેન્શનમાં સુધારો કરવા માટે કરવામાં આવે છે. પરંપરા મુજબ, પગાર પંચો તેમની ભલામણો રજૂ કરવામાં લગભગ 18 મહિનાનો સમય લે છે, જેની સરકાર દ્વારા અંતિમ મંજૂરી આપતા પહેલા લગભગ ત્રણથી નવ મહિના સુધી ચકાસણી કરવામાં આવે છે.

આઠમા પગાર પંચ : આઠમા પગાર પંચની રચનાના નિર્ણયને જાન્યુઆરીમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ હજુ સુધી આયોગની રચના કરવામાં આવી નથી. યુનિયનના નેતાઓ કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી સંદર્ભ શરતો (TOR)ની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જે આયોગ માટે એક વ્યાપક માળખા તરીકે કામ કરશે. મિશ્રા માને છે કે સરકાર દ્વારા ટૂંક સમયમાં આ TORને મંજૂરી આપવી જોઈએ. NC-JCM ના કર્મચારી પક્ષે જાન્યુઆરીમાં જ TOR માટે સરકારને તેમની ભલામણો મોકલી હતી.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે? : આઠમા પગાર પંચની ઔપચારિક રચના થયા પછી, તે પગાર અને પેન્શનમાં સુધારો કરવા માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને અન્ય પદ્ધતિઓનો પ્રસ્તાવ મૂકતા પહેલા NC-JCM અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે પરામર્શ કરશે. તાજેતરમાં, બ્રોકરેજ કંપનીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે નવા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.8 થી 2.46ની વચ્ચે હોઈ શકે છે.

