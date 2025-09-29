ETV Bharat / business

8મું પગાર પંચ: જાણો 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તમારા પગારમાં કેટલો વધારો કરશે તેની સંપૂર્ણ ગણતરી

1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે 30,000, 50,000 અને 80,000 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવતા કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારો કેટલો થશે?

8મું પગાર પંચ
8મું પગાર પંચ (સાંકેતિક ફોટો)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: જ્યારે 2016 માં 7મું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવ્યું ત્યારે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં રાતોરાત નાટકીય વધારો જોવા મળ્યો. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર દ્વારા આ શક્ય બન્યું. હકીકતમાં, સરકારે 7મા પગાર પંચ હેઠળ કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવા માટે 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

એ નોંધવું જોઈએ કે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને કારણે, સરકારી કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા થયો. હવે, 10 વર્ષ પછી, ઇતિહાસ ફરી શરૂ થવાનો છે અને ઘડિયાળ 10 વર્ષ પહેલાની જગ્યાએ પાછી ફરી ગઈ છે.

આજકાલ, 8મા પગાર પંચ વિશે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. જોકે, હજુ સુધી તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. તેવી જ રીતે, આ વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સરકાર કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવા માટે 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે: જો સરકાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવા માટે ૧.૯૨ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરે છે, તો ₹30,000, ₹50,000 અને ₹80,000નો મૂળ પગાર મેળવતા કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે, અને તેની તેમના ખિસ્સા પર શું અસર પડશે?

₹30,000નો મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે?

હાલમાં સાતમા પગાર પંચ હેઠળ ₹30,000 નો મૂળ પગાર મેળવતા કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચમાં 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હેઠળ આશરે ₹27,600 નો પગાર વધારો જોવા મળશે, અને તેમના પગાર ₹57,600 સુધી પહોંચી શકે છે.

50,000 રૂપિયાના મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?

તેમજ, જે કર્મચારીઓનો વર્તમાન પગાર 50,000 રૂપિયા છે તેઓ 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે ત્યારે લગભગ 96,000 રૂપિયા સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. આમ, તેમના પગારમાં કુલ 46,000 રૂપિયાનો વધારો થવાની ધારણા છે.

80,000 રૂપિયા કમાતા કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે?

હાલના સાતમા પગાર પંચ હેઠળ 80,000 રૂપિયા પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને નવા પગાર પંચ હેઠળ તેમના પગારમાં 73,000 રૂપિયાથી વધુનો વધારો જોવા મળી શકે છે, જેનાથી તેમનો પગાર 1,53,000 રૂપિયા થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

8TH PAY COMMISSIONFITMENT FACTOR8TH PAY PANELPAY COMMISSION8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.