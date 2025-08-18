ETV Bharat / business

નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય' - GIFT IFSC

નાણામંત્રીએ સંસદમાં જણાવ્યું કે, સરકાર નીતિગત સુધારા, નિકાસ વૃદ્ધિ, દેવા વ્યવસ્થાપન અને સામાજિક યોજનાઓ દ્વારા સમાવેશી વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરી રહી છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 5:21 PM IST

મુંબઈ: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, 31 જુલાઈ, 2025 સુધીમાં ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી (GIFT IFSC) માં 409 કંપનીઓ કાર્યરત છે. 1 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ આ સંખ્યા 82 હતી, એટલે કે પાંચ વર્ષમાં પાંચ ગણાથી વધુનો વધારો. GIFT IFSC માં બેંકિંગ, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને અન્ય નાણાકીય સેવાઓનું એક મજબૂત ઇકોસિસ્ટમ પણ વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

સરકારના નીતિગત પગલાં: સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે GIFT સિટીના વિકાસ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધાં છે. ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સેવા કેન્દ્રોનું નિયમન કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સેવા કેન્દ્રો સત્તામંડળ (IFSCA) ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (SEZ) એક્ટ 2005 હેઠળ IFSCA ને વિકાસ કમિશનરની સત્તાઓ આપવામાં આવી હતી અને વ્યવસાયને સરળ બનાવવા માટે સિંગલ વિન્ડો IT સિસ્ટમ (SWITS) શરૂ કરવામાં આવી હતી.

દેવું અને રાજકોષીય ખાધ: કોવિડ-19 પછી સરકારે રાજકોષીય શિસ્તને મજબૂત બનાવી છે. 2020-21 માં દેવું જીડીપીના 61.4% હતું, જે 2025-26 સુધીમાં 56.1% કરવાનું લક્ષ્ય છે. કેન્દ્ર સરકારનું દેવું 31 માર્ચ, 2031 સુધીમાં જીડીપીના 50±1% જેટલું થવાનું લક્ષ્ય છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના અંતે કુલ બાકી દેવું રૂપિયા 185.94 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.

નિકાસ ક્ષેત્રમાં મજબૂતાઈ: નબળા વૈશ્વિક વેપાર છતાં ભારતનું નિકાસ ક્ષેત્ર સ્થિતિસ્થાપક સાબિત થયું છે. દેશની કુલ નિકાસ 2024-25માં 824.96 અબજ યુએસ ડોલરની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં પણ 5.46% ની વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે.

વિદેશી હૂંડિયામણ અનામત અને અર્થતંત્ર: ભારતનો વિદેશી હૂંડિયામણ અનામત 11 મહિનાથી વધુ આયાતને આવરી લેવા સક્ષમ છે. સીતારમણે કહ્યું કે, આ પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે ભારત વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને આર્થિક પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ છે.

સમાજના નબળા વર્ગો માટે પગલાં: સરકારે ગરીબ અને સંવેદનશીલ વર્ગોના રક્ષણ માટે ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. આમાં પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના, પીએમ કિસાન, મનરેગા, પીએમ આવાસ યોજના અને દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજનાઓ મૂળભૂત જરૂરિયાતો, રોજગાર અને આજીવિકાની તકો અને જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી રહી છે.

વિકાસ માટે વ્યાપક પહેલ: સરકારે મૂડી ખર્ચમાં વધારો, માળખાગત વિકાસ, નાણાકીય ક્ષેત્રના સુધારા અને વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં સુધારો જેવી પહેલો કરીને વ્યાપક અને સમાવિષ્ટ વિકાસને વેગ આપ્યો છે.

