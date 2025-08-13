મુંબઈ: દેશના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વડા મુકેશ અંબાણીએ ફરી એકવાર પોતાનું આકર્ષણ ફેલાવ્યું છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, સતત બીજા વર્ષે, અબજોપતિ મુકેશ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના અંબાણી પરિવારે સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ તેના બધા વિરોધીઓને પાછળ છોડી દીધા છે.
મુકેશ અંબાણી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ફેમિલી બિઝનેસની યાદીમાં ટોચ પર છે. તે પછી બીજા નંબરે બિરલા પરિવાર આવે છે. મંગળવારે જાહેર કરાયેલા એક અહેવાલમાં આ માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ યાદી અનુસાર, મુકેશ અંબાણી પાસે લગભગ 28 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે, જે અદાણી પરિવારની 14.01 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ કરતાં બમણી છે.
28 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે ટોચ પર છે
2025 હુરુન ઇન્ડિયા મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ફેમિલી બિઝનેસની યાદી અનુસાર, અંબાણી ગ્રુપે સતત બીજા વર્ષે આ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ પરિવાર પાસે 28 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે, જે ભારતના GDPના લગભગ 12મા ટકા છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ઊર્જા ક્ષેત્ર તેમજ રિટેલ અને ડિજિટલમાં પણ પોતાનો હાથ અજમાવ્યો છે. બાર્કલેઝ સાથે મળીને હુરુન દ્વારા તૈયાર કરાયેલા અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા વર્ષમાં અંબાણી પરિવારની સંપત્તિમાં 10 ટકાનો વધારો થયો છે, જેના કારણે અંબાણી પરિવાર પોતાનું રેન્કિંગ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યો છે, જ્યારે અદાણી પરિવાર પ્રથમ પેઢીના ઉદ્યોગસાહસિક દ્વારા શરૂ કરાયેલ સૌથી મૂલ્યવાન કૌટુંબિક વ્યવસાય છે.
યાદીમાં બીજા નંબરે બિરલા પરિવાર
તે જ સમયે, કુમાર મંગલમ બિરલા પરિવાર આ યાદીમાં બીજા નંબરે છે. ગયા વર્ષે આ પરિવારની સંપત્તિ 20 ટકા વધીને 6.47 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે, જેનાથી તે બહુ-પેઢી પરિવારોની યાદીમાં એક સ્થાન ઉપર બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે જિંદાલ પરિવારની સંપત્તિ પણ 21 ટકા વધીને 5.70 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. બજાજ પરિવારની વાત કરીએ તો, તે યાદીમાં એક સ્થાન નીચે સરકી ગયો છે. તે ચોથા સ્થાને આવી ગયો છે. આ પરિવારની સંપત્તિ 21 ટકા ઘટીને 5.64 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
2025 Hurun India Most Valuable Family Businesses ની યાદીના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ દેશના ટોચના 300 પરિવારોએ ગયા વર્ષે દરરોજ 7,100 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ કમાઈ છે. રિપોર્ટ મુજબ, 1 અબજ યુએસ ડોલર (લગભગ રૂ. 8,700 કરોડ) થી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા પરિવારોની સંખ્યા ૩૭ વધીને 161 થઈ ગઈ છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે યાદીમાં એક ચતુર્થાંશથી વધુ વ્યવસાયો એક્સચેન્જમાં પણ સૂચિબદ્ધ નથી. યાદીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મુંબઈમાં સૌથી વધુ 91 પરિવારો છે, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી દિલ્હી 62 અને કોલકાતા 25 પરિવારો સાથે આવે છે.
વેદાંતના માલિક અનિલ અગ્રવાલની લાંબી છલાંગ
વેદાંતના ચેરમેન અનિલ અગ્રવાલનો પણ પ્રથમ વખત આ યાદીમાં ટોપ-10માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમના પરિવાર પાસે લગભગ 2.6 લાખ કરોડની સંપત્તિ છે અને તેઓ છ સ્થાન ઉપર ચઢીને યાદીમાં નવમા સ્થાને પહોંચ્યા છે. મહિન્દ્રા પરિવાર 5.4 લાખ કરોડની સંપત્તિ સાથે આ યાદીમાં પાંચમા સ્થાને રહ્યો છે. શિવ નાદરનો પરિવાર 4.7 લાખ કરોડ સાથે યાદીમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફાઇનાન્સના માલિક મુરુગપ્પાનો પરિવાર 2.9 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે 7મા સ્થાને છે.
વિપ્રોના માલિક અઝીમ પ્રેમજીના પરિવાર પાસે 2.8 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે અને તે યાદીમાં 8મા ક્રમે છે. અનિલ અગ્રવાલ બીજા ક્રમે છે. અને યાદીમાં દસમા ક્રમે એશિયન પેઇન્ટ્સના સહ-સ્થાપક 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે છે. હુરુન ઇન્ડિયાના મુખ્ય સંશોધક અનસ રહેમાન જુનૈદે જણાવ્યું હતું કે, રસપ્રદ વાત એ છે કે, ખાનગી ઇક્વિટીએ આવા વ્યવસાયોમાં તેની માલિકીનો વિસ્તાર કર્યો છે. તેમણે હલ્દીરામમાં ટેમાસેકની ખરીદી જેવા સોદા તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ગયા વર્ષે લગભગ ત્રણ-ચતુર્થાંશ ટોચના કૌટુંબિક વ્યવસાયોમાં સંપત્તિમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
