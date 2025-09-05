નવી દિલ્હી: દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદે તબાહી મચાવી છે. ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ અને જમ્મુ-કાશ્મીર જેવા રાજ્યોમાં ભૂસ્ખલન અને પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. મુશળધાર વરસાદને કારણે ચોતરફ પાણી જ પાણી દેખાય રહ્યું છે.
જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ જેવા પહાડી રાજ્યોથી લઈને દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્રના મેદાની વિસ્તારો સુધી, વરસાદને કારણે હાલત ખરાબ છે અને લોકોની ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.
#WATCH | दिल्ली: यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2025
ड्रोन वीडियो मयूर विहार से है। pic.twitter.com/e46t5aQXA2
જુઓ ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલા દ્રશ્યો
દિલ્હીમાં યમુના નદી ભયજનક સપાટીની ઉપર વહી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
#WATCH दिल्ली: यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2025
वीडियो कालिंदी कुंज से है। pic.twitter.com/pI41EnUYic
કાલિંદી કુંજ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ
આ દ્રશ્યો નવી દિલ્હીના કાલિંદી કુંજ વિસ્તારના છે, જ્યાં યમુના નદીના પાણીના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ બતાવી રહ્યું છે.
\
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना नदी उफान पर है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में जल प्रवेश कर चुका है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2025
वीडियो सिविल लाइंस क्षेत्र में मोनेस्ट्री मार्केट से है। pic.twitter.com/mwieuQOVXs
સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારની હાલત કફોડી
રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ઘણા વિસ્તારોમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. યમુના નદીમાં પૂરના પાણીએ જનજીવન ઠપ્પ કરી નાખ્યું છે, જેના કારણે શહેરના ઘણા ભાગોમાં પાણી ફરી વળી છે. આ વીડિયો સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારમાં આવેલા મોનેસ્ટ્રી માર્કેટનો છે.
#WATCH दिल्ली: यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। ड्रोन वीडियो सिग्नेचर ब्रिज से है। pic.twitter.com/SypTC5ZmDv— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2025
સિગ્નેચર બ્રિજ પરથી યમુના નદીનું દેખાતુ રૌદ્ર સ્વરૂપ
યમુના નદીનું પાણીની જળ સપાટી ભયજનક સપાટીની ઉપર છે. ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલો આ વીડિયો સિગ્નેચર બ્રિજનો છે.