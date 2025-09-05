ETV Bharat / bharat

દિલ્હીમાં પૂરથી તારાજી, ઘણા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ, હજારો પરિવાર બેઘર - DELHI FLOODS

દિલ્હીમાં યમુના નદીનું પાણી હવે ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહ્યું છે, પરિણામે જનજીવન સંપૂર્ણ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.

દિલ્હીમાં પૂરથી તારાજી
દિલ્હીમાં પૂરથી તારાજી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 9:20 AM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી: દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદે તબાહી મચાવી છે. ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ અને જમ્મુ-કાશ્મીર જેવા રાજ્યોમાં ભૂસ્ખલન અને પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. મુશળધાર વરસાદને કારણે ચોતરફ પાણી જ પાણી દેખાય રહ્યું છે.

જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ જેવા પહાડી રાજ્યોથી લઈને દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્રના મેદાની વિસ્તારો સુધી, વરસાદને કારણે હાલત ખરાબ છે અને લોકોની ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

જુઓ ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલા દ્રશ્યો

દિલ્હીમાં યમુના નદી ભયજનક સપાટીની ઉપર વહી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

કાલિંદી કુંજ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ

આ દ્રશ્યો નવી દિલ્હીના કાલિંદી કુંજ વિસ્તારના છે, જ્યાં યમુના નદીના પાણીના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ બતાવી રહ્યું છે.

    \

સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારની હાલત કફોડી

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ઘણા વિસ્તારોમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. યમુના નદીમાં પૂરના પાણીએ જનજીવન ઠપ્પ કરી નાખ્યું છે, જેના કારણે શહેરના ઘણા ભાગોમાં પાણી ફરી વળી છે. આ વીડિયો સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારમાં આવેલા મોનેસ્ટ્રી માર્કેટનો છે.

સિગ્નેચર બ્રિજ પરથી યમુના નદીનું દેખાતુ રૌદ્ર સ્વરૂપ

યમુના નદીનું પાણીની જળ સપાટી ભયજનક સપાટીની ઉપર છે. ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલો આ વીડિયો સિગ્નેચર બ્રિજનો છે.

  1. રાજધાની દિલ્હીના હાલ બેહાલ, ભારે વરસાદ અને યમુના નદીના પાણીથીરાજધાનીમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ
  2. પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 29નાં મોત, PM મોદીએ CM માન સાથે વાત કરી, મદદનું આશ્વાસન આપ્યું

નવી દિલ્હી: દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદે તબાહી મચાવી છે. ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ અને જમ્મુ-કાશ્મીર જેવા રાજ્યોમાં ભૂસ્ખલન અને પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. મુશળધાર વરસાદને કારણે ચોતરફ પાણી જ પાણી દેખાય રહ્યું છે.

જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ જેવા પહાડી રાજ્યોથી લઈને દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્રના મેદાની વિસ્તારો સુધી, વરસાદને કારણે હાલત ખરાબ છે અને લોકોની ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

જુઓ ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલા દ્રશ્યો

દિલ્હીમાં યમુના નદી ભયજનક સપાટીની ઉપર વહી રહી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

કાલિંદી કુંજ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ

આ દ્રશ્યો નવી દિલ્હીના કાલિંદી કુંજ વિસ્તારના છે, જ્યાં યમુના નદીના પાણીના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ બતાવી રહ્યું છે.

    \

સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારની હાલત કફોડી

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ઘણા વિસ્તારોમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. યમુના નદીમાં પૂરના પાણીએ જનજીવન ઠપ્પ કરી નાખ્યું છે, જેના કારણે શહેરના ઘણા ભાગોમાં પાણી ફરી વળી છે. આ વીડિયો સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારમાં આવેલા મોનેસ્ટ્રી માર્કેટનો છે.

સિગ્નેચર બ્રિજ પરથી યમુના નદીનું દેખાતુ રૌદ્ર સ્વરૂપ

યમુના નદીનું પાણીની જળ સપાટી ભયજનક સપાટીની ઉપર છે. ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલો આ વીડિયો સિગ્નેચર બ્રિજનો છે.

  1. રાજધાની દિલ્હીના હાલ બેહાલ, ભારે વરસાદ અને યમુના નદીના પાણીથીરાજધાનીમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ
  2. પંજાબમાં વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 29નાં મોત, PM મોદીએ CM માન સાથે વાત કરી, મદદનું આશ્વાસન આપ્યું

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNA FLOODSWATERLOGGING IN DELHIHEAVY RAINFALL IN DELHIHEAVY RAINFALL ACROSS THE COUNTRYDELHI FLOODS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.