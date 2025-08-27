ETV Bharat / bharat

ચિત્તોડગઢમાં ગુગલ મેપ્સ પરથી રસ્તો જોઈને પુલ પાર કરતી વખતે એક વાન નદીમાં તણાઈ ગઈ. વાનમાં એક જ પરિવારના 9 લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.

નદીમાં ખાબકી વાન
ETV Bharat Gujarati Team

August 27, 2025

ચિત્તોડગઢ: જિલ્લાના રાશમી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મંગળવારે રાત્રે એક પરિવારની કારને અકસ્માત નડ્યો. ગુગલ મેપના ખોટા દિશા નિર્દેશોને કારણે, એક વાન ત્રણ વર્ષથી બંધ પડેલા પુલ પર પહોંચી ગઈ અને નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈ ગઈ અને નદીમાં તણાઈ ગઈ. વાનમાં સવાર 9 લોકોમાંથી 5 લોકોને ગ્રામજનો અને પોલીસની મદદથી સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા, જ્યારે ચાર લોકો હજુ પણ ગુમ છે. ગુમ થયેલા લોકોમાં બે બાળકો અને બે મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

રાશમી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ દેવેન્દ્ર દેવલે જણાવ્યું હતું કે, ભૂપાલસાગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કાનાખેડા ગામનો એક પરિવાર મંગળવારે ભીલવાડામાં સવાઈ ભોજનના દર્શન કરવા ગયો હતો. રાત્રે પરત ફરતી વખતે, પરિવારે ઘરે પાછા ફરવા માટે ગુગલ મેપનો સહારો લીધો. મેપ તેમને બનાસ નદી પર સોમી-ઉપરેડા પુલિયા ઉપર લઈ ગયો, જે ત્રણ વર્ષથી બંધ હતો. પુલિયા ઉપરથી પાણી વહી રહ્યું હતું અને વચ્ચે એક ઊંડો ખાડો હતો. ડ્રાઇવરે વાન પુલિયા પર લઈ જતાની સાથે જ તે ખાડામાં ફસાઈ ગઈ અને જોરદાર પ્રવાહથી વહી ગઈ અને નદીમાં પડી ગઈ.

5ને બચાવાયા 4ની શોધખોળ
5ને બચાવાયા 4ની શોધખોળ

અંધારાને કારણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી શકાઈ નહીં: વાન તણાવા લાગતાની સાથે જ મુસાફરોએ મદદ માટે બૂમો પાડી. નજીકના ગ્રામજનો ત્યાં પહોંચી ગયા અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. થોડીવારમાં રાશમી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી દેવેન્દ્ર દેવલ, ગંગાર નાયબ પ્રભુલાલ અને એસડીએમ સહિત વહીવટીતંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ત્યાં પહોંચી ગયા. ગામલોકો અને પોલીસે બોટ બોલાવીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. પાંચ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા. ગુમ થયેલા ચાર લોકોને શોધવા માટે નાગરિક સંરક્ષણ ટીમને બોલાવવામાં આવી હતી, પરંતુ મોડી રાત્રે અંધારાને કારણે બચાવ કામગીરી શરૂ થઈ શકી ન હતી. ટીમે બુધવારે સવારે બચાવ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવી દીધી હતી.

વાનમાં સવાર તમામ 9 લોકો એક જ પરિવારમાં: વાનમાં સવાર તમામ 9 લોકો એક જ પરિવારના સભ્યો અને ગડરી સમુદાયના હતા. બચાવાયેલા લોકોમાં દેવીલાલના પુત્ર મદનલાલ (25), સોહનના પુત્ર હિતેશ (16), દેવીલાલના પત્ની લીલા (18), મદનનો પુત્ર કાવ્યાંશ (9 મહિના) અને દેવીલાલન પુત્ર આયાંશ (9 મહિના)નો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે હેમરાજની પત્ની ચંદા (21), મદનની પત્ની મમતા (25), મદનની પુત્રી ખુશી (4) અને હેમરાજની પુત્રી રૂત્વી (6)ની શોધખોળ હજુ પણ ચાલુ છે.

વહીવટીતંત્ર સતર્ક : મંગળવારે રાત્રે માતૃકુંડિયા ડેમના દરવાજા ખોલવાને કારણે બનાસ નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ ઝડપી હતો. વહીવટીતંત્રએ પહેલાથી જ ચેતવણી જારી કરી હતી અને પુલ બંધ કરવા માટે ત્યાં પથ્થરો અને જેસીબી મશીનો મૂક્યા હતા, પરંતુ આ પરિવાર લાંબા સમય પછી ગામમાં આવ્યો હતો. તેમને ખબર નહોતી કે સોમી-ઉપરેડા પુલ ત્રણ વર્ષથી બંધ છે. બચાવાયેલા હિતેશએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સવારે 9.30 વાગ્યે ઘરેથી નીકળ્યા હતા અને ગંગાપુર, ડેમલી અને ભીલવાડાની મુલાકાત લીધા પછી, તેઓ એક સંબંધીના ઘરે રોકાયા હતા. ત્યાં, સંબંધીઓએ તેમને રાત રોકાવાની સલાહ આપી હતી, પરંતુ પરિવારની એક મહિલા સભ્યએ દેવતાનું કારણ જણાવી રહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ પછી, પરિવાર ગુગલ મેપની મદદથી ઘરે જવા રવાના થયો અને અકસ્માત થયો.

