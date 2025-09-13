ETV Bharat / bharat

'માનવ વસાહતોમાં પ્રવેશતા જંગલી પ્રાણીઓને મારવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે': કેરળ સરકારની તૈયારી

સરકારને આશા છે કે વન્યજીવન કાયદામાં સુધારાથી પહાડી વિસ્તારોના લોકો પર મોટી અસર પડશે.

કેરળ વિધાનસભા
કેરળ વિધાનસભા (ફાઈલ ફોટો - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
તિરુવનંતપુરમ: કેરળ કેબિનેટે ૧૯૭૨ના કેન્દ્રીય વન્યજીવન સંરક્ષણ કાયદામાં સુધારો કરતા ડ્રાફ્ટ બિલને મંજૂરી આપી છે. જેનો હેતુ લોકોને તેમના માટે ખતરો હોય તેવા જંગલી પ્રાણીઓથી બચાવવાનો છે. આ બિલ સોમવારથી શરૂ થઈ રહેલા રાજ્ય વિધાનસભા સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ ડ્રાફ્ટ વિગતવાર અભ્યાસ અને કાનૂની પરામર્શ પછી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ ડ્રાફ્ટ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં પ્રવેશતા અને માનવ જીવન માટે ખતરો ઉભો કરતા પ્રાણીઓની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આમાં મુખ્ય જોગવાઈ એ છે કે વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં પ્રવેશતા અને માનવો પર હુમલો કરતા અથવા મારતા જંગલી પ્રાણીઓને માદક દ્રવ્યોના ઇન્જેક્શનથી મારી શકાય છે અથવા પકડી શકાય છે. સરકારને આશા છે કે વન્યજીવન કાયદામાં સુધારાથી પહાડી વિસ્તારોના લોકો પર મોટી અસર પડશે.

બંધારણની સમવર્તી યાદીમાં જંગલોનો સમાવેશ હોવાથી, રાજ્ય સરકારને કાયદામાં સુધારો કરવાનો અધિકાર છે. તેથી, એડવોકેટ જનરલે કાનૂની સલાહ આપી કે આ બિલ ગેરબંધારણીય નહીં હોય. કારણ કે તે કેન્દ્રીય કાયદામાં સુધારો કરવા માટેનું બિલ છે, તેથી વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલા બિલને રાષ્ટ્રપતિની સંમતિની પણ જરૂર પડશે.

15મી વિધાનસભાનું 14મું સત્ર 15 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. ચૂંટણી પહેલા યોજાનાર આ સત્રમાં મુખ્યત્વે વન્યજીવન સુધારા બિલ પર વિચાર કરવામાં આવશે, જે આક્રમક વન્યજીવોને ગોળી મારવાનો અધિકાર આપે છે. ગૃહ સોમવાર, 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ સ્વર્ગસ્થ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વી.એસ. અચ્યુતાનંદન અને પીરુમેડુના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય વઝહૂર સોમનને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. 16, 17 અને 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનાર સત્રમાં આ બિલો પર વિચાર કરવામાં આવશે.

રાહુલ માટે ખાસ બ્લોક બેઠક:

કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાહુલ મમકૂટથિલ સોમવારથી શરૂ થનારા વિધાનસભા સત્રમાં વિપક્ષી બેન્ચ પર બેસશે નહીં. પક્ષના પ્રાથમિક સભ્યપદમાંથી સસ્પેન્ડ થયા પછી, તેઓ હવે કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષનો ભાગ નથી. અહેવાલો અનુસાર, તેમની બેઠક ખાસ બ્લોકમાં ખસેડવામાં આવશે. આ અંગે અંતિમ નિર્ણય રાષ્ટ્રપતિ લેશે.

સમવર્તી યાદી શું છે:

ભારતીય બંધારણની 7મી અનુસૂચિ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાના વિભાજન સાથે સંબંધિત છે. સંઘ અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાના વિભાજનનો ઉલ્લેખ સાતમી અનુસૂચિમાં સંઘ યાદી, રાજ્ય યાદી અને સમવર્તી યાદી તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. સંઘ યાદીમાં ઉલ્લેખિત વિષયો પર ફક્ત કેન્દ્ર સરકાર જ કાયદા બનાવે છે. તેવી જ રીતે, રાજ્ય સરકાર રાજ્ય યાદી હેઠળ આપેલા વિષયો પર કાયદા બનાવે છે.

સમવર્તી યાદી એ 52 વિષયોની યાદી છે જેના પર સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભા બંને કાયદા બનાવી શકે છે. જો કે, જ્યારે સંઘ અને રાજ્ય દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કાયદાઓ વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે, ત્યારે ફક્ત કેન્દ્રીય કાયદો જ પ્રબળ બને છે.

