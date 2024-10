ETV Bharat / bharat

ભારત તાબડતોડ મિસાઈલ હુમલાનો સામનો કેવી રીતે કરશે? જાણો એરફોર્સ ચીફે શું આપ્યો જવાબ - DOES INDIA HAVE AN IRON DOME

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 1 hours ago

ભારત તાબડતોડ મિસાઈલ હુમલાનો સામનો કેવી રીતે કરશે? ( ANI )

નવી દિલ્હી: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે સમગ્ર મધ્ય પૂર્વને મોટા યુદ્ધની અણી પર લાવી દીધું છે. ઈરાને દાવો કર્યો છે કે તેણે ઈઝરાયેલને નિશાન બનાવીને 400 મિસાઈલો છોડી હતી. જો કે ઈઝરાયેલનો દાવો છે કે ઈરાને 180 મિસાઈલો વડે નિશાન બનાવ્યું હતું. સમાચાર મુજબ ઈઝરાયેલે ઈરાનના મોટા ભાગના મિસાઈલ ઈન્ટરસેપ્ટ્સને નષ્ટ કરી દીધા છે. ઈઝરાયેલની જેમ ભારતમાં અચાનક મિસાઈલ હુમલો થાય તો આપણે શું કરી શકીએ? આવા સમય માટે આપણો દેશ કેટલો તૈયાર છે? શું ભારતની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી ઈઝરાયેલના આયર્ન ડોમ જેટલી મજબૂત અને શક્તિશાળી છે? ભારત કેટલું તૈયાર છે?: અહીં સવાલ એ છે કે, શું ભારત યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે, શું આપણા દેશની સંરક્ષણ કવચ દુશ્મનોના ભીષણ હુમલાઓનો સામનો કરી શકશે? આખરે ભારત કેટલું તૈયાર છે? આ અંગે વાયુસેનાના વડા એર ચીફ માર્શલ એપી સિંહે કહ્યું કે અમારી પાસે જે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે, જે અમે ખરીદી રહ્યા છીએ, તે સંયોજનમાં તે જ કામ કરી શકે છે જે રીતે ઇઝરાયેલનું આયર્ન ડોમ કરી શકે છે. વાયુસેનાના વડાએ શું કહ્યું: વાયુસેનાના વડાએ શસ્ત્રો અને અન્ય પ્રણાલીઓમાં ભારત આત્મનિર્ભર બનવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે ભવિષ્યના સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે, એકંદરે ભારતીય વાયુસેના પાસે એક વિઝન છે. 2027 સુધીમાં, ભારત પાસે સમગ્ર ઇન્વેન્ટરી કાં તો ભારતમાં બનેલી હોવી જોઈએ અથવા ભારતમાં જ વિકસિત અને ઉત્પાદન થવી જોઈએ. મિસાઇલ હુમલાનો આ રીતે સામનો કરવો પડશે: તેમણે કહ્યું કે, સંઘર્ષની સ્થિતિમાં, જ્યારે એક દિવસમાં 200 થી 300 મિસાઇલો છોડવામાં આવે છે, તો તમારે તેને ભારતમાં જ બનાવવી પડશે. તમે તેમને બહારથી ખરીદી શકતા નથી. તેમની ટિપ્પણી ત્યારે આવી જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે ઈરાન દ્વારા થોડા દિવસો પહેલા ઈઝરાયેલ પર 200 થી વધુ મિસાઈલો ફાયર કરવામાં આવી હતી. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો સ્પષ્ટ સંદર્ભ આપતાં તેમણે કહ્યું કે, અમારી પાસે એવા ઘટકો છે જે આ વિસ્તારોમાંથી આવે છે. તેથી તે સાધનોની જાળવણી એક પડકાર છે. ભારત પાસે હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી કેટલી અસરકારક છે: એર ચીફ માર્શલે કહ્યું કે ભારત પાસે જે પણ નવી હવાઈ સંરક્ષણ શસ્ત્ર પ્રણાલી હશે, તે ખૂબ જ સક્ષમ હશે. જોકે, એર ચીફે કહ્યું કે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા અને પોતાની સુરક્ષા માટે વધુ સંખ્યામાં હથિયારોની જરૂર પડશે.

તેજસ પ્રોગ્રામ પર એર ચીફ માર્શલે શું કહ્યું: તેજસ પ્રોગ્રામ પર, એર ચીફ માર્શલે કહ્યું કે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) એ વચન મુજબ 24 એરક્રાફ્ટ બનાવવા જોઈએ. એક પ્રશ્નના જવાબમાં એર ચીફ માર્શલ સિંહે કહ્યું કે રશિયાએ S-400 મિસાઈલ સિસ્ટમના ત્રણ યુનિટ સપ્લાય કર્યા છે અને બાકીના બે યુનિટ આવતા વર્ષ સુધીમાં આપવાનું વચન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે વાયુસેના સપાટીથી હવામાં માર્ગદર્શિત હથિયારો સહિત સંખ્યાબંધ શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ ખરીદી રહી છે. વાયુસેનાના વડા એપી સિંહે કહ્યું કે. ભારતીય વાયુસેના 2047 સુધીમાં ભારતમાં તેના તમામ શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. વાયુસેના પ્રમુખે એમ પણ કહ્યું કે ચીન એલએસી પર ખાસ કરીને લદ્દાખ સેક્ટરમાં ઝડપથી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવી રહ્યું છે અને ભારત પણ તેની સાથે મેળ પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. સ્વદેશી શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ હોવી મહત્વપૂર્ણ છે: વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને સંઘર્ષોની ચર્ચા કરતા વાયુસેનાના વડાએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યના કોઈપણ સુરક્ષા પડકારનો સામનો કરવા માટે સ્વદેશી શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ હોવી મહત્વપૂર્ણ છે. એક પ્રશ્નના જવાબમાં એર ચીફ માર્શલ સિંહે કહ્યું કે રશિયાએ S-400 મિસાઈલ સિસ્ટમના ત્રણ યુનિટ પહોંચાડ્યા છે અને બાકીના બે યુનિટ આવતા વર્ષ સુધીમાં પહોંચાડવાનું વચન આપ્યું છે. શું આ માત્ર ઈરાન અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ છે?: સારું, શરૂઆતમાં દરેકને લાગ્યું કે યુદ્ધ ફક્ત ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે જ થઈ રહ્યું છે. જો કે એવું નથી, સત્ય કંઈક બીજું છે. ઈઝરાયેલ, ઈરાન, લેબેનોન, ઈરાક, યમન, સીરિયા, ગાઝા, વેસ્ટ બેંક અને જોર્ડન અત્યારે યુદ્ધની આગમાં સળગી રહ્યા છે. અહીં ઇઝરાયેલે ઇરાન, હમાસ, હુથી અને અન્ય ઇરાન તરફી જૂથો સાથે મળીને લડવું પડશે. જ્યારે ઈરાને મંગળવારે રાત્રે ઈઝરાયેલ પર એક સાથે 180 મિસાઈલો છોડ્યા ત્યારે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ઈઝરાયેલ પણ જડબાતોડ જવાબ આપશે. પરંતુ દુનિયા ક્યારે, ક્યાં, કેવી રીતે અને કેટલી સેકન્ડમાં તેના પર નજર રાખી રહી છે.