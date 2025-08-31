ETV Bharat / bharat

PM મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે શું વાત થઈ? વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ કર્યો ખુલાસો - INDIA CHINA TIES

કાઝાનમાં થયેલી બેઠક પછી થયેલી પ્રગતિ બાદ દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં જળવાઈ રહેલી ગતિથી પીએમ મોદી અને શી જિનપિંગ ખુશ હતા.

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી
વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 9:17 PM IST

નવી દિલ્હી/તિયાનજિન: વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચે થયેલી મુલાકાત અંગે અપડેટ આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, બંને દેશોના સામાન્ય હિતો તેમના મતભેદો કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે અને બંને નેતાઓ એ વાત પર પણ સંમત થયા કે મતભેદોને વિવાદોમાં ફેરવવા દેવા જોઈએ નહીં.

મિસરીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાન શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સમિટ માટે તિયાનજિનની મુલાકાતે છે... આજે સવારે પ્રધાનમંત્રીની પહેલી મુલાકાત પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇનાના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત હતી. અમે તે બેઠક અંગે એક નિવેદન જારી કર્યું છે. એક વર્ષથી ઓછા સમયમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે આ બીજી મુલાકાત છે. તેમની છેલ્લી મુલાકાત ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં કાઝાનમાં થઈ હતી, જ્યાં તેમણે દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિકાસ માટે કેટલીક વ્યૂહાત્મક માર્ગદર્શિકાઓ નક્કી કરી હતી અને બંને પક્ષો દ્વારા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક લક્ષ્યો નક્કી કર્યા હતા."

'હરીફો કરતાં ભાગીદારો'
વિદેશ સચિવે કહ્યું, "તેઓ બંને સંમત થયા કે બંને દેશો મુખ્યત્વે તેમના સ્થાનિક વિકાસ લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને આમાં તેઓ હરીફો કરતાં ભાગીદાર છે. તેમની વચ્ચે સર્વસંમતિનો એક તત્વ એ હતો કે ભારત અને ચીન વચ્ચે સ્થિર અને સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધ બંને દેશોમાં રહેતા 2.8 અબજ લોકો માટે ફાયદાકારક બની શકે છે."

'મતભેદોને વિવાદોમાં ફેરવવા દેવા જોઈએ નહીં'
તેમણે કહ્યું કે, બંને દેશોના સામાન્ય હિતો તેમના મતભેદો કરતાં વધુ મહત્વના છે અને બંને નેતાઓ એ પણ સંમત થયા કે મતભેદોને વિવાદોમાં ફેરવવા દેવા જોઈએ નહીં. એ પણ સંમત થયા કે જો બહુધ્રુવીય એશિયા સાથે એશિયન સદી અને બહુધ્રુવીય વિશ્વ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવવાની હોય, તો ભારત અને ચીનનો વિકાસ અને સહયોગ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

બંને નેતાઓ કાઝાનમાં બેઠક પછી થયેલી પ્રગતિ, લેવામાં આવેલા પગલાં અને તે બેઠક પછી દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં જળવાઈ રહેલી ગતિથી ખુશ હતા. તેઓએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સિદ્ધાંતોની તેમની સંબંધિત સમજણ વિશે વાત કરી, જે સંબંધોના અન્ય પાસાઓ પર કામ કરતી વખતે બંને પક્ષોના ભાવિ પગલાંને માર્ગદર્શન આપવાની અપેક્ષા છે.

દ્વિપક્ષીય વેપાર ખાધ ઘટાડવા પર ભાર
વિક્રમ મિશ્રીએ કહ્યું, "આર્થિક અને વેપાર સંબંધોના સંદર્ભમાં, વિશ્વ વેપારને સ્થિર કરવામાં ભારત અને ચીનની અર્થવ્યવસ્થાઓની ભૂમિકાને માન્યતા આપવામાં આવી હતી. બંને નેતાઓએ ફરી એકવાર તેમની દ્વિપક્ષીય વેપાર ખાધ ઘટાડવા, બંને દિશામાં દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણ સંબંધોને સરળ બનાવવા તેમજ નીતિગત પારદર્શિતા અને વ્યૂહાત્મક દિશામાં આગળ વધવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો."

મિસરીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાનએ રાષ્ટ્રપતિ શીને 2026 માં ભારત દ્વારા આયોજિત બ્રિક્સ સમિટમાં આમંત્રણ આપ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ શીએ આમંત્રણ બદલ પ્રધાનમંત્રીનો આભાર માન્યો અને ભારતના બ્રિક્સ અધ્યક્ષપદ માટે ચીનનો સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો."

