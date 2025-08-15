પટના: સ્વતંત્રતા દિવસે એક દુ:ખદ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. શુક્રવારે સવારે પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ બર્દવાન જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 19 પર દુર્ગાપુર જઈ રહી હતી ત્યારે શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલી બસના ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો અને નાલા ફેરી ઘાટ વિસ્તારમાં રસ્તાની બાજુમાં ઉભેલી ટ્રકના પાછળના ભાગ સાથે અથડાઈ ગઈ, જેના કારણે બસ પલટી ગઈ. આ અકસ્માતમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. બધા મૃતકો બિહારના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે.
બિહારના 10 લોકોનું દુઃખદ મૃત્યુ: બસમાં સવાર તમામ મુસાફરો બિહારના રહેવાસી છે અને બધા તીર્થયાત્રા પર ગયા હતા. દુર્ગાપુર જતી વખતે બર્દવાનમાં બસનો અકસ્માત થયો. આ ઘટનામાં લગભગ 35 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી પાંચની હાલત ગંભીર છે.
લોકોએ પ્રંચડ ધડાકો સાંભળ્યો: અકસ્માત સમયે જોરદાર અવાજ સાંભળીને નજીકના વિસ્તારના લોકો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે તાત્કાલિક તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે બર્દવાન મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં બસ અકસ્માત: બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા તમામ યાત્રાળુઓ બિહારના મતિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ચિરૈસા સરસ્વ ઘાટ વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. 45 યાત્રાળુઓ બિહારથી બસ દ્વારા ગંગાસાગર ગયા હતા. શુક્રવારે સવારે ત્યાંથી પરત ફરતી વખતે બસ અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ પોલીસનું માનવું છે કે બસ ડ્રાઇવરને ઊંઘ આવી જવાથી આ અકસ્માત થયો હતો.
" એક બસ અકસ્માત થયો છે. 25 લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ દસ લોકોના મોત થયા હતા. ઘાયલોમાંથી પાંચની હાલત ગંભીર છે." - તાપસ ઘોષ, એમએસવીપી, બર્દવાન મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ
"એક બસ અકસ્માતનો ભોગ બની છે. ઘાયલોને બર્દવાન મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની ત્યાં સારવાર ચાલી રહી છે." - અરકા બેનર્જી, એએસપી, પૂર્વ બર્દવાન
'બંધ ટ્રક પાછળ ઘુસી ગઈ ટ્રક: સ્થાનિક રહેવાસી હીરા ખાને કહ્યું, "રસ્તા પર બંધ પડેલી ટ્રકને અચાનક એક ટ્રકે પાછળથી ટક્કર મારી. અચાનક જ ઝડપથી આવતી એક બસ ટ્રકના પાછળના ભાગમાં ઘુસી ગઈ. એવું લાગે છે કે લગભગ દસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. બાકીના બધા, લગભગ 30 લોકો ઘાયલ થયા.
"બસ તારકેશ્વરથી આવી રહી હતી. અમે સ્થાનિક લોકોએ બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું. પછી માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. ઘાયલોને બચાવી લેવામાં આવ્યા અને બર્દવાન મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા." - હીરા ખાન, સ્થાનિક રહેવાસી
"એક બસ નિયંત્રણ બહાર ગઈ અને રસ્તા પર પાર્ક કરેલી ટ્રક સાથે અથડાઈ. એવું લાગે છે કે લગભગ આઠથી દસ લોકોના મોત થયા છે. અમે ઘણા મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે. પોલીસ અને સ્થાનિક લોકોએ ઘાયલોને બચાવ્યા અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ ગયા." - ફિરોઝ શેખ, સ્થાનિક રહેવાસી