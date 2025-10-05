ETV Bharat / bharat

પ.બંગાળ: દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદથી તબાહી, ભૂસ્ખલન, પુલ તૂટી પડવાની ઘટનામાં 14ના મોત

પશ્ચિમ બંગાળના દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન અને પુલ તૂટી પડ્યો, જેના કારણે પહાડી વિસ્તારોનો સંપર્ક ખોરવાઈ ગયો.

દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન
દાર્જિલિંગમાં ભૂસ્ખલન (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 1:46 PM IST

દાર્જિલિંગ: ઉત્તર બંગાળમાં અવિરત વરસાદે તબાહી મચાવી છે. ભૂસ્ખલનથી અનેક ટેકરીઓ તબાહ થઈ ગઈ છે. દાર્જિલિંગના અનેક વિસ્તારોમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. લોખંડનો પુલ તૂટી પડતાં નવ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. આવી જ ઘટનાઓમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોતની આશંકા છે. સિક્કિમના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રવાસીઓ ફસાયા હોવાના અહેવાલ છે. PM મોદીએ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. ભૂસ્ખલનને કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 10 પર ટ્રાફિક ખોરવાઈ ગયો છે. એકંદરે, કુદરતના પ્રકોપથી પર્વતો તબાહ થઈ ગયા છે. હવામાન વિભાગે પહેલાથી જ પહાડો અને મેદાનોમાં અસામાન્ય વરસાદની જાહેરાત કરી હતી. આગાહી મુજબ, સમગ્ર ઉત્તર બંગાળમાં રાતોરાત સતત વરસાદ પડ્યો.

લોખંડનો પુલ તૂટી પડતાં નવ લોકોના મોત
દાર્જિલિંગ જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સૂત્રો અનુસાર, મીરીમાં લોખંડનો પુલ તૂટી પડતાં નવ લોકોના મોત થયા છે. સુખિયામાં ભૂસ્ખલનમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. પહાડી વિસ્તારોના ઘણા વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન હજુ પણ ચાલુ છે. ભૂસ્ખલન બાદ કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. સિક્કિમમાં અનેક સ્થળોએ પ્રવાસીઓ પણ ફસાયા છે.

મિરિકમાં ભૂસ્ખલનમાંથી પાંચ મૃતદેહ મળી આવ્યા
કુર્સિયાંગના અધિક પોલીસ અધિક્ષક અભિષેક રોયે જણાવ્યું હતું કે, "મિરિકમાં ભૂસ્ખલનમાંથી પાંચ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. આજે સવારે વધુ બે મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. સુખિયામાં વધુ ચાર લોકોના મોત થયા છે. હવામાન બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યું છે. બપોર પછી વરસાદ ઓછો થયો હતો, તેથી બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. સિલિગુડીથી રોહિણી વાયા દાર્જિલિંગ જતો રસ્તો ભૂસ્ખલનને કારણે ઘણી જગ્યાએ બંધ છે. દિલરામ જવાનો રસ્તો પણ બંધ છે. મિરિકમાં ભૂસ્ખલન ગંભીર છે. ત્યાં પણ બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે."

વહીવટતંત્રને ભય છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે
વહીવટી અધિકારીઓને ડર છે કે પહાડોમાં ભૂસ્ખલનને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને કારણે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. GTA ના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અનિત થાપાએ જણાવ્યું હતું કે, "GTA નો ડિઝાસ્ટર ડિપાર્ટમેન્ટ સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યું છે. અમે જોખમમાં રહેલા લોકોને પંચાયત સભ્યો, GTA અધિકારીઓ અને જનપ્રતિનિધિઓને જાણ કરવા કહ્યું છે. ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોત થયા છે. અમને બાળકો અને મહિલાઓને બહાર કાઢવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. મિરિક BDO, SDO, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય અધિકારીઓ જમીન પર કામ કરી રહ્યા છે."

ભસ્ખલનને કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 10 પર ટ્રાફિક ખોરવાયો
શનિવારે રાત્રે સેવોકે નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 10 પર ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. વધુમાં, સતત વરસાદને કારણે, ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલન થયું હતું, જેના કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 10 સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો હતો. ડુડિયામાં લોખંડનો પુલ તૂટી પડ્યો હતો, જેના કારણે સિલિગુડી અને મિરિક વચ્ચેનો સીધો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. વધુમાં, સિલિગુડી-દાર્જિલિંગ રોડ પર દિલરામ નજીક ભૂસ્ખલન થયું હતું. રોહિણી રોડને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. પુલબજાર પુલને પણ નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે બિજનબારી અને આસપાસના વિસ્તારો સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો.

સતત વરસાદ બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ ઉભો કરે છે
સતત વરસાદ વારંવાર બચાવ કામગીરીમાં અવરોધ ઉભો કરે છે. વધુમાં, તિસ્તા નદીના પાણીનું સ્તર વધ્યું છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ગોરખાલેન્ડ ટેરિટોરિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશને જાહેર સલામતી માટે દાર્જિલિંગમાં ટાઇગર હિલ, રોક ગાર્ડન અને અન્ય પર્યટન સ્થળો બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પ્રવાસીઓને આગામી સૂચના સુધી આ સ્થળોએ બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

