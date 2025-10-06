પશ્ચિમ બંગાળ: જલપાઈગુડીમાં ભાજપના સાંસદ ખગેન મુર્મુ પર ટોળાએ હુમલો કર્યો, સાંસદ ઘાયલ
ભાજપે આરોપ લગાવ્યો છે કે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રાહત કાર્ય કરવા બદલ તેમના પક્ષના કાર્યકરો પર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
કોલકાતા : ભાજપના સાંસદ ખગેન મુર્મુ સોમવારે પશ્ચિમ બંગાળના જલપાઇગુડીમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોનું સર્વેક્ષણ કરવા માટે ગયા હતા, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેઓ ઘાયલ થયા હતા. ભાજપના ધારાસભ્ય ડૉ. શંકર ઘોષે આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાહત સામગ્રીનું વિતરણ કરતી વખતે નાગરાકાટામાં તેમના અને માલદા ઉત્તરના સાંસદ ખગેન મુર્મુ પર ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો.
ઉત્તર બંગાળના જલપાઈગુડી જિલ્લાના પૂરગ્રસ્ત નાગરકાટા વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા ગયા, ત્યારે સાંસદ મુર્મુ અને ધારાસભ્ય શંકર ઘોષને સ્થાનિક લોકોએ ધક્કો માર્યો હોવાનો આરોપ છે. હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવતા પહેલા ઘોષે લોહીથી લથપથ સાંસદ મુર્મુનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો, અને દાવો કર્યો હતો કે નાગરકાટા વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકોએ તેમને ધક્કો માર્યો હતો અને તેમના વાહનમાં તોડફોડ કરી હતી.
West Bengal: BJP MLA Dr Shankar Ghosh alleges an attack on him and Malda North MP Khagen Murmu in Nagrakata, North Bengal, while distributing relief materials.— ANI (@ANI) October 6, 2025
સિલિગુડીના ભાજપ ધારાસભ્ય ઘોષે જણાવ્યું હતું કે ઘટના પછી તરત જ માલદા ઉત્તરના સાંસદને હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે તેમને સ્થળ છોડીને જવું પડ્યું હતું.
ભાજપના નેતાઓ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી સુકાંત મજુમદારે કહ્યું કે, "આ ઘટના દર્શાવે છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં લોકશાહી નથી. તેમણે કહ્યું, "આજે, અમારા પ્રદેશ પ્રમુખની આગેવાની હેઠળ ભાજપની એક ટીમ રાહત કાર્ય માટે લોકો સાથે મળવા માટે ત્યાં ગઈ હતી. મમતા બેનર્જીએ બાંગ્લાદેશથી રોહિંગ્યાઓને લાવીને અને તેમને અહીં સ્થાયી કરીને આ પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે. મારું માનવું છે કે આ પૂર્વયોજિત હતું અને મુખ્યમંત્રી તેમાં સામેલ છે, કારણ કે મુખ્યમંત્રીની જાણકારી વિના આટલો મોટો હુમલો થઈ શક્યો ન હોત."
#WATCH | Balurghat, West Bengal: Union Minister Sukanta Majumdar says, " the way our mp, mla and state leaders were attacked shows that there is no such thing as democracy in west bengal. today, a bjp team led by our state president went there for relief work, to meet the… https://t.co/qwLlEvsEgS pic.twitter.com/QO3I6gS6xn— ANI (@ANI) October 6, 2025
પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપના સહ-પ્રભારી અમિત માલવિયાએ કથિત હુમલા અંગે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ટીકા કરી હતી અને તેને "ટીએમસીનું જંગલ રાજ" ગણાવ્યું હતું. એક્સ પર કથિત હુમલાનો વીડિયો શેર કરતા માલવિયાએ લખ્યું, "બંગાળમાં ટીએમસીનું જંગલ રાજ! ભાજપના સાંસદ ખગેન મુર્મુ, એક આદરણીય આદિવાસી નેતા અને ઉત્તર માલદાના બે વખતના સાંસદ, જ્યારે તેઓ વિનાશક વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલન પછી રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે જલપાઇગુડીના ડુઅર્સ ક્ષેત્રના નાગરકાટા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ટીએમસીના ગુંડાઓએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો."
ભાજપના નેતાએ દાવો કર્યો હતો કે મુખ્યમંત્રી બેનર્જી અને શાસક ટીએમસી "કાર્યમાં ગુમ" હતા ત્યારે રાહત કાર્ય કરવા બદલ પાર્ટીના કાર્યકરો પર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "જ્યારે મમતા બેનર્જી તેમના કોલકાતા કાર્નિવલમાં નાચી રહ્યા છે, ત્યારે ટીએમસી અને રાજ્ય વહીવટીતંત્ર કોઈ કાર્યવાહીમાં ગુમ છે. જે લોકો ખરેખર લોકોને, ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરોને મદદ કરી રહ્યા છે, તેમના પર રાહત કાર્ય કરવા બદલ હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ટીએમસીનું બંગાળ છે, જ્યાં ક્રૂરતા શાસન કરે છે અને કરુણાને સજા આપવામાં આવે છે."
છેલ્લા બે દિવસથી પડી રહેલા મુશળધાર વરસાદને કારણે ઉત્તર બંગાળના અનેક જિલ્લાઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. બંને ભાજપના નેતાઓએ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી.
દરમિયાન, બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર બંગાળમાં પૂરને કારણે અત્યાર સુધીમાં 23 લોકોના મોત થયા છે.
દાર્જિલિંગમાં થયેલા વિનાશક ભૂસ્ખલનમાં 18 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ભૂસ્ખલનથી વિસ્થાપિત થયેલા 40 થી વધુ ગ્રામજનોએ મિરિકના એક કોમ્યુનિટી હોલમાં સ્થાપિત રાહત શિબિરમાં આશરો લીધો છે.
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ એક કટોકટી વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજી હતી અને જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ આજે આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે. બીજી એક પોસ્ટમાં, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "સંકોશ નદીમાં એક સાથે પાણીનો પ્રવાહ વધી રહ્યો હતો, જ્યારે ભૂટાન અને સિક્કિમથી નદીનું પાણી સામાન્ય રીતે વહી રહ્યું હતું. આના કારણે આ આપત્તિ સર્જાઈ. ભારે વરસાદ અને નદીના પૂરને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિમાં અમારા કેટલાક ભાઈ-બહેનોએ જીવ ગુમાવ્યા છે તે જાણીને અમને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે. હું મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું."
