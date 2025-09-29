બિહાર ચૂંટણીમાં તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ થશે, ECIએ માર્ગદર્શિકા જારી કરી
સુધારેલી માર્ગદર્શિકામાં ECIએ માહિતી આપી હતી કે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીવાળા તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ ઉપલબ્ધ થશે.
Published : September 29, 2025 at 5:44 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) બિહારમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ લાગુ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ચૂંટણીના સંચાલન પર કડક દેખરેખ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ વેબકાસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા વેબકાસ્ટિંગ પર જારી કરાયેલ સુધારેલી માર્ગદર્શિકાના પ્રકાશમાં, બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન 100% વેબકાસ્ટિંગ ધરાવતું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બનશે. અગાઉ, 50% મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ ફરજિયાત હતું, જેમાં મહત્વપૂર્ણ મતદાન મથકો સિવાય.
100% મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ
જૂનમાં તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને જારી કરાયેલ તેના સુધારેલા વેબકાસ્ટિંગ માર્ગદર્શિકામાં, ECI એ માહિતી આપી હતી કે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીવાળા તમામ મતદાન મથકો (100% મતદાન મથકો) પર વેબકાસ્ટિંગ ઉપલબ્ધ થશે. જોકે, ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ વિનાના વિસ્તારોમાં વીડિયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફીની મંજૂરી આપી શકાય છે.
મતદાન પેનલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય, જિલ્લા અને વિધાનસભા મતવિસ્તાર સ્તરે વેબકાસ્ટિંગ મોનિટરિંગ કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જેનું નિરીક્ષણ અને દેખરેખ દરેક સ્તરે નિયુક્ત નોડલ અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે.
અગાઉ, સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ કરવામાં આવતું હતું
વેબકાસ્ટિંગમાં મતદાન મથકની અંદરની ઘટનાઓનું જીવંત પ્રસારણ શામેલ છે. તે મતદાન પ્રક્રિયાની ગુપ્તતાને પણ સુનિશ્ચિત કરે છે. અગાઉની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, આ તમામ સંવેદનશીલ મતદાન મથકો સહિત ઓછામાં ઓછા 50 ટકા મતદાન મથકો પર લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું.
12,817 નવા મતદાન મથકોના ઉમેરાથી બિહારમાં મતદાન મથકોની કુલ સંખ્યા 77,895 થી વધીને 90,712 થઈ ગઈ છે. આ સાથે, રાજ્યભરના તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ લાગુ કરવામાં આવશે. નોંધપાત્ર રીતે, વેબકાસ્ટિંગ માટે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર થયા પછી, પંજાબ અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં વિધાનસભા પેટાચૂંટણીઓમાં 100 ટકા મતદાન મથકો વેબકાસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ સોમવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "બિહારમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. આ દેશનું પહેલું રાજ્ય હશે જ્યાં તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ થશે."
સુધારેલી વેબકાસ્ટિંગ માર્ગદર્શિકા
તેઓએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી કરાયેલ સુધારેલી વેબકાસ્ટિંગ માર્ગદર્શિકા અનુસાર તમામ મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. અગાઉની વેબકાસ્ટિંગ માર્ગદર્શિકાનો ઉલ્લેખ કરતા, તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, "અગાઉ, તમામ મતદાન મથકોના 50 ટકા પર વેબકાસ્ટિંગ ફરજિયાત હતું, જેમાં મહત્વપૂર્ણ મતદાન મથકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. સુધારેલી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, હવે દરેક મતદાન મથક પર વેબકાસ્ટિંગ ફરજિયાત છે, સિવાય કે ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ વિનાના વિસ્તારો, જ્યાં વીડિયોગ્રાફી કરવામાં આવશે."
બિહાર વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે. ચૂંટણી પંચનું એક પ્રતિનિધિમંડળ 4 ઓક્ટોબરથી બે દિવસની મુલાકાતે બિહારની મુલાકાત લેશે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના નેતૃત્વમાં પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાત બાદ, ચૂંટણી પંચ વિધાનસભા ચૂંટણીના સમયપત્રકની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે.
