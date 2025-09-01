પટના, બિહાર: બિહારમાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલી મતદાર અધિકાર યાત્રા આજે પટનામાં સમાપ્ત થઈ રહી છે. આ યાત્રા આજે સવારે સોમવારે 11 વાગ્યે પટનાના ગાંધી મેદાનથી શરૂ થઈને પટના હાઈકોર્ટ પાસે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા પર સમાપ્ત થશે. રાહુલ ગાંધી સહિત તેજસ્વી યાદવ, લાલુપ્રસાદ યાદવ, દીપાંકર ભટ્ટાચાર્ય, મુકેશ સાહની અને હેમંત સોરેન સહિત ઘણા મોટા નેતાઓ આ યાત્રામાં ભાગ લેશે.
બિહાર ચૂંટણીમાં SIRના મુદ્દે તેમજ કથિત મત ચોરી વિરુદ્ધ 16 દિવસની આ યાત્રા 17 ઓગસ્ટના રોજ સાસારામ જિલ્લામાંથી શરૂ થઈ હતી.
INDIA is— Bihar Congress (@INCBihar) September 1, 2025
Ready to March.#VotersAdhikarYatra pic.twitter.com/gxue4nv0ou
પટણામાં યાત્રાનો રૂટ?
કાર્યક્રમ મુજબ, સવારે 10.50 થી 11.05 વાગ્યા સુધી, ગઠબંધનના નેતાઓ ગાંધી મેદાન ખાતે મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે. આ પછી, ગાંધી મેદાન, એસપી વર્મા રોડ, ડાક બંગલા સ્ક્વેર, કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશન, નેહરુ પથ, આવકવેરા સ્ક્વેર થઈને, કૂચ પટણા હાઈકોર્ટ નજીક બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સુધી જશે. અહીં બધા નેતાઓ બપોરે 12:30 વાગ્યે ડૉ.આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે, ત્યારબાદ બપોરે 12:40 વાગ્યે અહીં જાહેર સભા થશે.
#WATCH | पटना: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' पर कहा, " पूरा देश साथ आ रहा है क्योंकि ये मुद्दा केवल बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि देश के एक-एक मतदाता के मताधिकार का है... पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जिन चुनावों में हमारे जीतने की संभावना भी रहती है, उसमें… pic.twitter.com/nC5OXSiing— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ 'મતદાતા અધિકાર યાત્રા' પર કહ્યું, "સમગ્ર દેશ એક થઈ રહ્યો છે કારણ કે આ મુદ્દો ફક્ત બિહાર પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ દેશના દરેક મતદાતાના મતદાન અધિકાર સાથે જોડાયેલો છે... છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ચૂંટણીઓમાં આપણને જીતવાની તક હોય છે, ત્યાં તેઓ (એનડીએ) મત ચોરીને સત્તામાં આવે છે..."
SIR દરમિયાન 89 લાખ ફરિયાદો દાખલ કરવાના કોંગ્રેસના દાવાને ચૂંટણી પંચે નકારી કાઢતા તેમણે કહ્યું, "તેઓ બીએલએ દ્વારા અમારા વાંધાઓ પણ સ્વીકારી રહ્યા નથી... અમે તમને (ચૂંટણી પંચને) 89 લાખ ફરિયાદો આપી છે, પરંતુ તમે કહી રહ્યા છો કે પ્રક્રિયા પોતે જ ખોટી છે. આ બધા મત ચોરી કરવાના બહાના છે."
#WATCH | पटना, बिहार: कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के अंतिम चरण पर कहा, " वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है... इस देश में वोट के अधिकार के साथ जो खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही थी, उसके खिलाफ ये देश जाग चुका है। एक… pic.twitter.com/eFNta4D3wd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
અમારી આ યાત્રા ખુબજ સફળ રહી: સુપ્રિયા શ્રીનેત
કોંગ્રેસ નેતા સુપ્રિયા શ્રીનેતે 'મતદાર અધિકાર યાત્રા'ના અંતિમ તબક્કા પર કહ્યું, "'વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ'નું સૂત્ર ફક્ત બિહારમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં ગુંજતું થઈ ગયું છે. આ દેશ, દેશમાં મતદાનના અધિકાર સાથે છેડછાડ કરવા માટે ઘડવામાં આવી રહેલા કાવતરા સામે જાગૃત થયો છે. એક મત જ નાગરિકને નાગરિક બનાવે છે, તેમને તેમની સરકાર પસંદ કરવાનો, સરકારને પ્રશ્ન કરવાનો અને સત્તાની ચાવી સોંપવાનો અધિકાર આપે છે. અમારી આ યાત્રા ખૂબ જ સફળ રહી.
#WATCH | पटना: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 'वोटर अधिकार यात्रा' पर कहा, " ...राहुल गांधी ने बिहार में जो मुद्दा उठाया है, वह आज पूरे देश का मुद्दा बन चुका है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी को सभी लोगों का साथ मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा उठाया है...… pic.twitter.com/Y74oCGA7Uv
રાહુલ ગાંધીએ ઉઠાવેલો મુદ્દો સમગ્ર દેશનો મુદ્દો: અજય રાય
ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અજય રાયે 'મતદાર અધિકાર યાત્રા' પર કહ્યું, "...રાહુલ ગાંધીએ બિહારમાં જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે તે આજે આખા દેશ માટે મુદ્દો બની ગયો છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "રાહુલ ગાંધીને બધા લોકોનો ટેકો મળી રહ્યો છે કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ આવો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે... દરેક ગામમાં નાના બાળકો કહી રહ્યા છે, 'મત ચોર, ગાદી છોડી દો.'"
આવનારા સમયમાં, લોકો મત ચોરી કરનારાઓને સજા આપશે: પ્રમોદ તિવારી
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' पर कहा, " सभी लोग पटना पहुंच रहे हैं... वोट चोरी के खिलाफ, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान प्रदत्त मताधिकार की हिफाजत के लिए जिस तरह से बिहार की जनता सड़कों पर उमड़ी है, राहुल गांधी का स्वागत किया है और india… pic.twitter.com/wtLI03pAe4— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ 'મતદાર અધિકાર યાત્રા' પર કહ્યું, "બધા લોકો પટના પહોંચી રહ્યા છે... જે રીતે બિહારના લોકો મત ચોરી સામે, બંધારણના રક્ષણ માટે, બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવેલા મતદાનના અધિકારના રક્ષણ માટે રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે, રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કર્યું છે અને ઈન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ નેતાઓએ રાહુલ ગાંધી સાથે પોતાની તાકાત વ્યક્ત કરી છે, તે ઘણા સમય પછી જોવા મળ્યું છે. હું વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું કે આવનારા સમયમાં, લોકો મત ચોરી કરનારાઓને સજા આપશે..."