મત ચોરીનો આરોપ: ચૂંટણી પંચે SIR પ્રક્રિયા પર બિહારના લોકો પાસેથી અભિપ્રાય માંગ્યો - ELECTION COMMISSION

મત ચોરીના વિપક્ષના આરોપો વચ્ચે ચૂંટણી પંચે બિહારમાં SIR પ્રક્રિયા પર લોકોનો અભિપ્રાય માંગ્યો છે.

election commission of india
election commission of india (File Photo)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 7:08 PM IST

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સહિત વિપક્ષી નેતાઓ દ્વારા બિહારમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ સઘન સંશોધન (SIR) દ્વારા મત ચોરીના આરોપો વચ્ચે ચૂંટણી પંચ (ECI) એ આ સંદર્ભમાં લોકોનો અભિપ્રાય માંગ્યો છે. વિપક્ષી નેતાઓના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવતા, ચૂંટણી પંચે બિહારમાં મતદાન થનારા રાજ્યમાં મતદાર યાદી સુધારવા માટે કરવામાં આવી રહેલી કવાયત સાચી છે કે ખોટી તે નક્કી કરવાનું કામ જનતા પર છોડી દીધું છે.

આ ઉપરાંત, બિહારમાં ચાલી રહેલી SIR પ્રક્રિયામાં દાવા અને વાંધા દાખલ કરવા માટે માત્ર થોડા દિવસો બાકી છે.

થોડા દિવસ પહેલા જ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીને તેમના "મત ચોરી"ના દાવાને સાબિત કરવા અથવા દેશની માફી માંગવા કહ્યું હતું. સાત દિવસનો અલ્ટીમેટમ પૂરો થયા પછી પણ, રાહુલ ગાંધીએ ન તો સોગંદનામું રજૂ કર્યું કે ન તો માફી માંગી. આ પછી, ચૂંટણી પંચે મંગળવારે આ પગલું ભર્યું.

ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કરતા, ચૂંટણી પંચે જનતાનો અભિપ્રાય માંગ્યો, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું કે, "મતદાર યાદીની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ કે નહીં? મૃતકોના નામ દૂર કરવા જોઈએ કે નહીં? મતદાર યાદીમાં બે કે તેથી વધુ જગ્યાએ નામ હોય તેવા લોકોના નામ ફક્ત એક જ જગ્યાએ હોવા જોઈએ કે નહીં? વિદેશી નાગરિકોના નામ દૂર કરવા જોઈએ કે નહીં? જો જવાબ હા હોય, તો મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણના આ મુશ્કેલ કાર્યને સફળ બનાવવામાં ચૂંટણી પંચને યોગદાન આપો."

ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ આ પ્રશ્નોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "આ SIRનો વિરોધ કરી રહેલા લોકોનો સામનો કરવા માટે છે. આ લોકોને એક પ્રકારની અપીલ છે કે શું ચૂંટણી પંચ જે કરી રહ્યું છે તે યોગ્ય છે કે નહીં."

ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "જનતા તરફથી કોઈ વિરોધ થયો નથી. જો 65 લાખ નામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, તો છેલ્લા 25 દિવસમાં કેટલા લોકોએ અવાજ ઉઠાવ્યો છે કે તેમના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. કુલ સંખ્યા 200 પણ નથી. જનતાને કોઈ સમસ્યા નથી. એકંદરે, જનતા આ પ્રક્રિયા સાથે સંમત છે. ફક્ત રાજકીય વાતાવરણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે."

સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી પંચનું વલણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે, આરોપો પાયાવિહોણા છે. જો કોઈ બંધારણીય સંસ્થા પર પાયાવિહોણા આરોપ મૂકવામાં આવે છે, તો નોટિસ જારી કરી શકાય છે."

નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, ભૂતપૂર્વ લોકસભા મહાસચિવ પીડીટી આચાર્યએ કહ્યું, "ચૂંટણી પંચની જવાબદારી છે. તેમની પાસે સત્તાઓ તેમજ જવાબદારીઓ પણ છે. કલમ 324 હેઠળ, તેમને મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવાનો અધિકાર છે. જ્યારે ચૂંટણી પંચ પાસે આ સત્તાઓ છે, ત્યારે તેની જવાબદારી પણ છે કે આ સત્તાઓનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે કે નહીં તે જોવાની."

તેમણે કહ્યું, "મતદાર યાદી તૈયાર કરવી એ ચૂંટણી પંચનું કર્તવ્ય છે. ચૂંટણી પંચે યાદી તૈયાર કરી છે. ક્યારેક, કોઈ નાગરિક અથવા નાગરિકોનો સમૂહ, રાજકીય નેતા હોઈ શકે છે અને તેમની ટીમ યાદીમાં અનિયમિતતાઓ શોધી કાઢે છે, એટલે કે નામોનો સમાવેશ અને કાઢી નાખવા. પછી તે તેને જનતા સમક્ષ લાવે છે. ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા શું છે? તેની તપાસ કરવી એ ચૂંટણી પંચનું કર્તવ્ય છે. સત્ય શોધો અને જનતાને જણાવો કે રાજકીય નેતાએ જે કહ્યું છે તે સાચું છે કે ખોટું."

રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સનો ઉલ્લેખ કરીને જેમાં તેમણે મત ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો, આચાર્યએ કહ્યું, "જો આપવામાં આવેલ ડેટા ચૂંટણી પંચનો ન હોત, તો તેમણે તાત્કાલિક કોર્ટમાં જઈને તેને પડકારવો જોઈતો હતો, કારણ કે તેઓ ખોટી માહિતી આપી રહ્યા છે, જનતાને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી આપી રહ્યા છે. તેમણે કોર્ટમાં જઈને કહેવું જોઈતું હતું કે તેમણે દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઈરાદાથી તમામ કાલ્પનિક ડેટા આપ્યો છે. આ એક બંધારણીય સંસ્થા કરી શકે છે. તેમની ફરજ છે કે તેઓ પ્રમાણિકતા સ્થાપિત કરે."

બિહારમાં આ વર્ષના અંતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે.

