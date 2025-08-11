ETV Bharat / bharat

ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ અને યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે ઝેલેન્સકીએ પીએમ મોદીને ફોન કર્યો, જાણો શું થયું? - VOLODYMYR ZELENSKY

વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ પીએમ મોદી સાથે વાત કરી, જે દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ યુદ્ધમાં ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું.

પીએમ મોદી અને ઝેલેન્સકીની મુલાકાત
પીએમ મોદી અને ઝેલેન્સકીની મુલાકાત (ANI ફાઇલ ફોટો)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 9:41 PM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી: યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી હતી. યુક્રેનિયન નેતાએ એવા સમયે વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી હતી જ્યારે ભારત રશિયાના તેલ ખરીદવા માટે અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે.

ઝેલેન્સકી દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિએ ભારતને યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે શાંતિ પ્રયાસોને ટેકો આપવા હાકલ કરી હતી. ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "એ મહત્વનું છે કે ભારત આપણા શાંતિ પ્રયાસોને ટેકો આપી રહ્યું છે અને સંમત છે કે યુક્રેન સાથે સંબંધિત દરેક બાબતનો નિર્ણય યુક્રેનની ભાગીદારીથી લેવામાં આવે. અન્ય પદ્ધતિઓ પરિણામ આપશે નહીં."

યુદ્ધ પર ભારતનું વલણ

જવાબમાં, વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે તેમણે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિને યુદ્ધ પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. પીએમ મોદીએ પૂર્વ સંધ્યાએ કહ્યું, "મેં તેમને સંઘર્ષના વહેલા અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલની જરૂરિયાત પર ભારતના મક્કમ વલણથી વાકેફ કર્યા. ભારત આ સંદર્ભમાં શક્ય તેટલું યોગદાન આપવા તેમજ યુક્રેન સાથે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

રશિયા પર પ્રતિબંધોની હાકલ

યુક્રેનમાં યુદ્ધ ચોથા વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યું હોવાથી યુક્રેનિયન નેતાએ રશિયા પર પ્રતિબંધોની હાકલ કરી હતી, ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "મેં કહ્યું હતું કે આ યુદ્ધ ચાલુ રાખવા માટે તેની ક્ષમતા અને ભંડોળ ઘટાડવા માટે રશિયન ઊર્જા, ખાસ કરીને તેલની નિકાસ મર્યાદિત કરવી જરૂરી છે." આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ભારત રશિયન તેલની ખરીદી પર યુએસ તરફથી 50 ટકા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે.

ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ

યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયન તેલ ખરીદવા અને 'યુદ્ધ મશીનને બળતણ' આપવા બદલ ભારત પર 25 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો હતો. ટ્રમ્પના ટેરિફના જવાબમાં, વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભારત તેના ખેડૂતોના હિત સાથે સમાધાન કરશે નહીં, ભલે તેને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે.

આ પણ વાંચો:


નવી દિલ્હી: યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી હતી. યુક્રેનિયન નેતાએ એવા સમયે વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી હતી જ્યારે ભારત રશિયાના તેલ ખરીદવા માટે અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે.

ઝેલેન્સકી દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિએ ભારતને યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે શાંતિ પ્રયાસોને ટેકો આપવા હાકલ કરી હતી. ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "એ મહત્વનું છે કે ભારત આપણા શાંતિ પ્રયાસોને ટેકો આપી રહ્યું છે અને સંમત છે કે યુક્રેન સાથે સંબંધિત દરેક બાબતનો નિર્ણય યુક્રેનની ભાગીદારીથી લેવામાં આવે. અન્ય પદ્ધતિઓ પરિણામ આપશે નહીં."

યુદ્ધ પર ભારતનું વલણ

જવાબમાં, વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે તેમણે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિને યુદ્ધ પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. પીએમ મોદીએ પૂર્વ સંધ્યાએ કહ્યું, "મેં તેમને સંઘર્ષના વહેલા અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલની જરૂરિયાત પર ભારતના મક્કમ વલણથી વાકેફ કર્યા. ભારત આ સંદર્ભમાં શક્ય તેટલું યોગદાન આપવા તેમજ યુક્રેન સાથે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

રશિયા પર પ્રતિબંધોની હાકલ

યુક્રેનમાં યુદ્ધ ચોથા વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યું હોવાથી યુક્રેનિયન નેતાએ રશિયા પર પ્રતિબંધોની હાકલ કરી હતી, ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "મેં કહ્યું હતું કે આ યુદ્ધ ચાલુ રાખવા માટે તેની ક્ષમતા અને ભંડોળ ઘટાડવા માટે રશિયન ઊર્જા, ખાસ કરીને તેલની નિકાસ મર્યાદિત કરવી જરૂરી છે." આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ભારત રશિયન તેલની ખરીદી પર યુએસ તરફથી 50 ટકા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે.

ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ

યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયન તેલ ખરીદવા અને 'યુદ્ધ મશીનને બળતણ' આપવા બદલ ભારત પર 25 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો હતો. ટ્રમ્પના ટેરિફના જવાબમાં, વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભારત તેના ખેડૂતોના હિત સાથે સમાધાન કરશે નહીં, ભલે તેને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે.

આ પણ વાંચો:


For All Latest Updates

TAGGED:

UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKYPM MODIDONALD TRUMPDONALD TRUMP TARIFFVOLODYMYR ZELENSKY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.