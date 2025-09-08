આવતીકાલે દેશને મળશે નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ, જાણો સાંસદો કેવી રીતે કરશે મતદાન
NDA ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન અને INDIA ગઠબંધનના ઉમેદવાર નિવૃત્ત જસ્ટિસ બી સુદર્શન રેડ્ડી વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા છે.
Published : September 8, 2025 at 9:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણીની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. મતદાન અને ગણતરી મંગળવારે થશે. ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન અને INDIA ગઠબંધન ઉમેદવાર જસ્ટિસ (નિવૃત્ત) બી સુદર્શન રેડ્ડી વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા છે. આ ચૂંટણીમાં કુલ 782 સાંસદો (લોકસભા અને રાજ્યસભા સભ્યો) મતદાન કરવા પાત્ર છે. તેઓ બંને ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે.
બંધારણના અનુચ્છેદ 66 (1) અનુસાર, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી ઈલેક્ટોરલ કોલેજ દ્વારા કરવામાં આવે છે. દેશના બીજા સૌથી ઉચ્ચ પદ માટે મતદાન મંગળવારે સવારે 10 વાગ્યે સંસદ ભવનમાં શરૂ થશે અને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) ને કલમ 324 હેઠળ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી કરાવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે.
તૈયારીઓ પૂર્ણ:
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, ચૂંટણી પંચના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મંગળવારે યોજાનારી ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. કુલ 782 સભ્યો (લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાંથી) મતદાન કરવા માટે પાત્ર છે." મતદાન સવારે 10 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી સંસદ ભવનના વસુધા સ્થિત રૂમ નંબર F-101 માં બેલેટ પેપર દ્વારા કરવામાં આવશે. મત ગણતરી સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે અને પરિણામ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
વરિષ્ઠ ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "છ સભ્યો મતદાન કરવા માટે એક સમયે રૂમમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. છ કેબિન બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યાં તેઓ તેમના સંબંધિત મતપત્રોને ચિહ્નિત કરી શકે છે અને પછી તેને મતપેટીમાં મૂકી શકે છે." તેમણે કહ્યું કે બધા મતદાતાઓએ મતદાન કરવા માટે આ રૂમમાં પહોંચવાનું રહેશે.
મતદાનની વિડીયોગ્રાફી:
ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા, લોકસભાના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવ પીડીટી આચાર્યએ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી યોજવાની પ્રક્રિયા વિગતવાર સમજાવી. તેમણે કહ્યું, "આ પ્રક્રિયા સામાન્ય ચૂંટણીઓ જેવી જ છે. તફાવત એ છે કે સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અહીં મતદાન EVM નો નહીં પણ મતપત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે." અહીં મતદારો બંને ગૃહોના બધા સાંસદો છે.
મતદાન કેવી રીતે કરવું:
આચાર્યએ કહ્યું, "સાંસદોએ રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO) પાસે જવું પડશે જ્યાં મતદાન થશે. ત્યાં તેમને એક મતપત્ર આપવામાં આવશે. ઉમેદવારોના નામ મતપત્રમાં મૂળાક્ષરો પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે. તેથી જ્યારે તેમને મતપત્ર સોંપવામાં આવશે, ત્યારે RO મતદાર યાદીમાં સાંસદના નામની સામે એક ચિહ્ન મૂકશે."
તેમણે કહ્યું, "આ પછી, સાંસદો બનાવેલા કેબિનમાં જશે, પોતાનો મત આપશે. મતદાન કર્યા પછી, તેઓ બહાર આવી શકે છે અને મતપત્રને મતપત્ર પેટીમાં મૂકી શકે છે, જે રૂમની મધ્યમાં રાખવામાં આવશે."
નિરીક્ષકો નજર રાખે છે:
લોકસભાના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવે કહ્યું, "ઉમેદવારનો એક પ્રતિનિધિ મતદાન મથકમાં રિટર્નિંગ ઓફિસર સાથે હાજર રહી શકે છે. તેઓ મતદાન પ્રક્રિયા પર નજર રાખશે. જો કોઈ અનિયમિતતા હશે, તો તેઓ તેનો વિરોધ કરશે અને તેને રિટર્નિંગ ઓફિસરના ધ્યાન પર લાવશે. ચૂંટણી પંચના નિરીક્ષકો પણ ત્યાં હાજર રહેશે. તેઓ સમગ્ર પ્રક્રિયા પર નજર રાખે છે."
શું ઉમેદવારો મતદાન કરી શકે છે?
આચાર્યે કહ્યું, "ઉમેદવારો ફક્ત ત્યારે જ મતદાન કરી શકે છે જો તેઓ સાંસદ હોય. જો તેઓ સાંસદ ન હોય, તો તેઓ મતદાન કરી શકતા નથી."
શું છે સંખ્યાબળ:
એનડીએ પાસે લોકસભામાં 293 સભ્યો અને વિપક્ષના 234 સભ્યો છે, જ્યારે રાજ્યસભામાં અનુક્રમે 132 અને 77 સભ્યો છે. ભાજપે રવિવારે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પહેલા રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં તેના સાંસદો માટે બે દિવસીય વર્કશોપ શરૂ કર્યો. સોમવારે, સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં ઈન્ડિયા બ્લોક સાંસદોની એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેને મતદાનના એક દિવસ પહેલા એકતાના પ્રદર્શન તરીકે જોઈ શકાય છે.
ચૂંટણી કેમ યોજાઈ રહી છે:
જુલાઈમાં જગદીપ ધનખડે રાજીનામું આપ્યા બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ ખાલી પડ્યું હતું. જગદીપ ધનખરે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર સોમવાર, 21 જુલાઈના રોજ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ધનખરે ઓગસ્ટ 2022 માં પદ સંભાળ્યું હતું. તેમનો કાર્યકાળ 2027 સુધીનો હતો. તેમનું રાજીનામું સંસદના ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે આવ્યું હતું.
