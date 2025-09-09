ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાન ચાલુ: PM મોદીએ વોટ કર્યો, રાહુલ અને પ્રિયંકા કરશે મતદાન
ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે NDA તરફથી સીપી રાધાકૃષ્ણન અને ઈન્ડિયા બ્લોક તરફથી ભૂતપૂર્વ જસ્ટિસ બી સુદર્શન રેડ્ડી ઉમેદવાર છે.
નવી દિલ્હી : ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે આજે મંગળવારે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આ મતદાન સંસદ ભવનમાં થઇ રહ્યું છે, જેમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટેનો મુકાબલો NDA ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણન અને ઈન્ડિયા બ્લોકના ઉમેદવાર ભૂતપૂર્વ જસ્ટિસ બી સુદર્શન રેડ્ડી વચ્ચે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ મતદાન ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરના રાજીનામા બાદ થઈ રહ્યું છે. તેમણે અચાનક સ્વાસ્થ્ય કારણોસર પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું.
માહિતી અનુસાર, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે સંસદ ભવનમાં સવારે 10 વાગ્યે મતદાન શરૂ થયું છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે NDA તરફથી સીપી રાધાકૃષ્ણન અને ઈન્ડિયા બ્લોક તરફથી ભૂતપૂર્વ જસ્ટિસ બી સુદર્શન રેડ્ડી ઉમેદવાર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સવારે 10 વાગ્યે સૌપ્રથમ મતદાન કર્યું. બીજી તરફ મતદાન પહેલા સવારે 9:30 વાગ્યે NDA સાંસદોની સવારની બેઠક બોલાવવામાં આવી, જેમાં PM મોદી પણ હાજર રહ્યા.
સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે મતગણતરી : તમને જણાવી દઈએ કે, આ સમયે લોકસભામાં 542 અને રાજ્યસભામાં 239 સંસદ મતદાન કરશે. મતદાન બાદ સાંજે 6 વાગ્યાથી મતગણતરી શરૂ થશે. મતદાન થયા પછી સૌથી પહેલા માન્ય મતપત્રોની ગણતરી કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારને 50 ટકાથી વધુ મત મળે છે, તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. જોકે, બે ઉમેદવારોમાંથી કોઈને પણ બહુમતી ન મળે, તે સ્થિતિમાં સૌથી ઓછા મત મેળવનાર ઉમેદવારને દૂર કરવામાં આવે છે. જે બાદ આગામી પ્રાથમિકતાના આધારે મત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. વિજેતા ઉમેદવાર જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે.
આ પક્ષોએ ચૂંટણીથી દૂર રહ્યા : કેટલાક પક્ષોએ 2025 ની ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં પોતાનો ઇરાદો વ્યક્ત કરી દીધો હતો, ત્યારે કેટલાક પક્ષોએ તેનાથી અંતર રાખ્યું છે. આ પક્ષોમાં BRS, BJD અને શિરોમણી અકાલી દળનો સમાવેશ થાય છે. શિરોમણી અકાલી દળે કહ્યું કે પૂરને કારણે પંજાબમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે, પરંતુ કેન્દ્રએ કોઈ પણ પ્રકારની મદદ કરી નથી.
ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી 2025 માં, NDA ને 427 સાંસદોનું સમર્થન મળ્યું છે. બીજી તરફ વિપક્ષી ઇન્ડિયા બ્લોક ગઠબંધનને ફક્ત 315 સાંસદોનું સમર્થન મળ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, NDA ની જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, કેટલાક સાંસદ એવા છે જેમણે કોઈપણ પક્ષમાં જોડાવાની વાત કરી છે. આંધ્રપ્રદેશની YSRCP પાર્ટીએ NDA ઉમેદવારને સમર્થન આપવા કહ્યું છે. બીજી તરફ AIMIM પાર્ટી વિપક્ષી પાર્ટીના ઉમેદવાર સુદર્શન રેડ્ડીને સમર્થન આપી રહી છે. કોઈપણ ઉમેદવારને ચૂંટણી જીતવા માટે 391 મતોની જરૂર છે.
