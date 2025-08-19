ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે વિપક્ષના ઉમેદવાર જસ્ટિસ સુદર્શન રેડ્ડી, સીપી રાધાકૃષ્ણન સાથે તેમનો મુકાબલો

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયા બ્લોકે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે પણ ઉમેદવારની જાહેરાત કરી છે. જસ્ટિસ બી. સુદર્શન રેડ્ડી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે વિપક્ષના ઉમેદવાર હશે. તેમનો મુકાબલો એનડીએના સીપી રાધાકૃષ્ણન સાથે થશે.
સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ બી. સુદર્શન રેડ્ડીનો જન્મ 8 જુલાઈ 1946 ના રોજ થયો હતો. તેમણે 1971 માં આંધ્રપ્રદેશ બાર કાઉન્સિલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને આંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. તેઓ 1988 થી 1990 દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં સરકારી વકીલ હતા. તેઓ ગુવાહાટી હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ પણ હતા. સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ 2007-2011 સુધીનો હતો.
Justice B. Sudarshan Reddy (Retd.),former Supreme Court judge, has been named as the Opposition's Vice Presidential candidate for India.— SansadTV (@sansad_tv) August 19, 2025
▪️ Born in 1946 in Telangana
▪️ Served as Chief Justice of Gauhati HC
▪️ Supreme Court Judge (2007–2011)#VicePresidentialElection2025 pic.twitter.com/luu6y4wMim
ન્યાયાધીશ સુદર્શન રેડ્ડીની ઉમેદવારીની જાહેરાત કરતા કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું, "ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટેની આ ચૂંટણી એક વૈચારિક લડાઈ છે અને બધા વિપક્ષી પક્ષો આના પર સહમત છે. તેથી જ અમે બી સુદર્શન રેડ્ડીને સંયુક્ત ઉમેદવાર બનાવ્યા છે."
ખડગેએ કહ્યું કે ન્યાયાધીશ સુદર્શન રેડ્ડી 21 ઓગસ્ટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કરશે. તેમણે કહ્યું કે બુધવારે, બધા વિપક્ષી પક્ષોના સાંસદો સેન્ટ્રલ હોલમાં બપોરે 1 વાગ્યે મળશે.
#WATCH | INDIA alliance names former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy as its candidate for the Vice President of India post— ANI (@ANI) August 19, 2025
Congress President Mallikarjun Kharge says, " he will nomination on august 21. tomorrow, all opposition parties' mps are meeting in the central hall… pic.twitter.com/Bf9AimasPx
કોંગ્રેસ પ્રમુખે કહ્યું કે બી. સુદર્શન રેડ્ડીજી ભારતના પ્રખ્યાત અને પ્રગતિશીલ ન્યાયશાસ્ત્રીઓમાંના એક છે. તેમની લાંબી અને પ્રતિષ્ઠિત કાનૂની કારકિર્દી રહી છે. તેમણે આંધ્રપ્રદેશ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ, ગુવાહાટી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી છે. તેઓ સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાયના હિંમતવાન હિમાયતી રહ્યા છે.
ખડગેએ કહ્યું કે ન્યાયાધીશ સુદર્શન રેડ્ડી તે મૂલ્યોને સંપૂર્ણપણે પ્રતિબિંબિત કરે છે જેણે આપણા દેશના સ્વતંત્રતા ચળવળને ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક આકાર આપ્યો. જે મૂલ્યો પર આપણા દેશનું બંધારણ અને લોકશાહી ટકી છે. આ બધા મૂલ્યો પર હુમલો થઈ રહ્યો છે, તેથી આ ચૂંટણી લડવાનો આપણો સામૂહિક અને દ્રઢ સંકલ્પ છે.
બધા પક્ષો જસ્ટિસ સુદર્શનના નામ પર સહમત છે
ટીએમસી સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયને કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી સહિત તમામ વિપક્ષી પક્ષો જસ્ટિસ સુદર્શન રેડ્ડીનાં નામ પર સહમત છે."
ઇન્ડિયા એલાયન્સ દ્વારા જસ્ટિસ બી. સુદર્શન રેડ્ડીને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર બનાવવા અંગે, કોંગ્રેસના સાંસદ કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું છે કે, "આ એક વૈચારિક લડાઈ છે. દેશને ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરના રાજીનામાનું કારણ ખબર નથી. એક તરફ, અમે બંધારણીય અધિકારો માટે લડી રહ્યા છીએ. આ દેશ મોટા વૈચારિક મુદ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. અમે બંધારણને બચાવવા માટે લડી રહ્યા છીએ."
કેરળ ઇટીના આઇયુએમએલ સાંસદ મોહમ્મદ બશીરે સુદર્શન રેડ્ડીની ઉમેદવારીને ટેકો આપ્યો છે, "બધા વિપક્ષી પક્ષો એક થઈને તેમના નામનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. અમને આનો ગર્વ છે. આવા ઉમેદવાર મેળવીને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે."
સીપી રાધાકૃષ્ણન એનડીએના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર છે
શાસક ગઠબંધન એનડીએએ 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનારી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે સીપી રાધાકૃષ્ણન, જે હાલમાં મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ છે, ને નામાંકિત કર્યા છે. રાધાકૃષ્ણન પછાત વર્ગમાંથી આવે છે. તેઓ ચાર દાયકાથી વધુ સમયથી રાજકારણમાં સક્રિય છે. તેઓ તમિલનાડુના રાજકારણમાં પણ એક આદરણીય નામ છે.
જોકે વિપક્ષે જસ્ટિસ બી. સુદર્શન રેડ્ડીને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કર્યા છે, સીપી રાધાકૃષ્ણનનું ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનવું નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે, કારણ કે એનડીએ પાસે ચૂંટણી મંડળમાં સંપૂર્ણ બહુમતી છે.
