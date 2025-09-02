એર્નાકુલમ: કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી છે કે હવેથી ભારતમાં ફક્ત ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20 પેટ્રોલ) જ ઉપલબ્ધ રહેશે. તે જ સમયે, કેરળના વાહન માલિકોએ કેન્દ્રના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ ઉમેરવાને E20 કહેવામાં આવે છે.
કેરળના વાહન માલિકોએ નવી અરજી સાથે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ એક એવું પગલું છે જે ગ્રાહકોને છેતરે છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ વાહનો માટે ગંભીર સમસ્યાઓનું કારણ બનશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે E20 પેટ્રોલ અંગેની PIL ફગાવી દીધા બાદ વાહન માલિકોના સંગઠન કેરળ (AVOK) એ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. આ સાથે, ઓટોમોબાઈલ નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે E20 પેટ્રોલ હાલમાં રસ્તા પર ચાલતા મોટાભાગના વાહનો માટે યોગ્ય નથી. ઓટોમોબાઈલ નિષ્ણાત વિવેક વેણુગોપાલે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, તેમના પરીક્ષણોએ પુષ્ટિ આપી છે કે હાલમાં પંપ પર ઉપલબ્ધ તમામ પેટ્રોલમાં વીસ ટકા ઇથેનોલ છે. દરમિયાન, બે ઓઇલ કંપનીઓ ઇથેનોલ વિના પેટ્રોલ ઊંચા ભાવે વેચી રહી છે.
આ ગ્રાહક સાથે છેતરપિંડી છે
AVOK ના પ્રમુખ મંગલાસેરી નૌફલે જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલના ભાવનો 100 ટકા ચાર્જ વસૂલીને 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત ઇંધણ પૂરું પાડવાથી ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી થાય છે. કેન્દ્ર સરકારના પોતાના જ ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડાના ખુલાસા તરફ ઇશારો કરીને, તેમણે આ યોજનાની સુસંગતતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, આ ઇંધણથી ઇંધણ લીકેજ, આગનું જોખમ અને એન્જિનને નુકસાન સહિત ઘણી સમસ્યાઓ ઊભી થશે.
કેરળ વાહન માલિક સંગઠને આ મુદ્દા પર એક વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ અહેવાલ તૈયાર કરવાનો અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નૌફલે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે આ અહેવાલ NIT જેવી ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની મદદથી તૈયાર કરવામાં આવશે.
કેન્દ્ર સરકારની દલીલ છે કે આ નવી ઇંધણ નીતિ કાર્બન પ્રદૂષણ ઘટાડવા અને તેલની આયાત ઘટાડવા માટે લાગુ કરવામાં આવી છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે અગાઉ કહ્યું હતું કે, ઇંધણ કાર્યક્ષમતા સંબંધિત ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે. જો કે, વાહન માલિક સંગઠનના આ પગલાથી સરકાર અને જનતા વચ્ચેના વિવાદને એક નવા સ્તરે લઈ ગયા છે. કેટલીક કંપનીઓએ E20 પેટ્રોલથી થતી સમસ્યાઓ માટે વીમા કવર નહીં આપવાનો વલણ અપનાવ્યું હોવાથી મામલો વધુ જટિલ બન્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે વીમા કવચ સુનિશ્ચિત કરવાની જાહેરાત કરી હોવા છતાં, આ કાનૂની લડાઈનો માર્ગ ખોલી શકે છે.
E20 પેટ્રોલ શું છે?
E20 ઇંધણ એ શેરડી અને મકાઈ જેવા કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી કાઢવામાં આવતું ઇથેનોલ છે, જે 20 ટકા પેટ્રોલમાં ભેળવવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારની મુખ્ય દલીલ એ છે કે વિદેશથી ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડીને કરોડો રૂપિયા બચાવી શકાય છે અને કાર્બન ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકાય છે. સરકાર એમ પણ જણાવે છે કે આનાથી કૃષિ ક્ષેત્રને મોટો વેગ મળશે.
E20 પેટ્રોલ વિશે શંકાઓ ઉભી થઈ છે
દેશમાં ચાલતા વાહનો E20 પેટ્રોલના ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા નથી, તેથી તેને લગતી ઘણી ચિંતાઓ છે. ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે, 2023 પછી બનનારી કેટલીક કંપનીઓની કાર જ E20 પેટ્રોલના ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્ર સરકારે પોતે કહ્યું હતું કે E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ, જે વીસ ટકા ઇથેનોલ અને 80 ટકા પેટ્રોલનું મિશ્રણ છે, વાહનોના માઇલેજમાં ઘટાડો કરશે. આ રીતે, જ્યારે માઇલેજ ઓછું થાય છે, ત્યારે વધુ પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. પ્રશ્ન એ પણ ઊભો થાય છે કે શું આનાથી એવી પરિસ્થિતિ નહીં સર્જાય કે પેટ્રોલની આયાત ઓછી ન થાય અથવા કાર્બન ઉત્સર્જન ઓછું ન થાય.
હાલના વાહનો પર તેની શું અસર પડશે?
મોટાભાગના હાલના વાહનો એવા નથી બનતા જેમાં ઇથેનોલ ભેળવીને પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરી શકાય. આ વિષય પર, વિવેક વેણુગોપાલે કહ્યું કે E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ વાહનો માટે ઘણી સમસ્યાઓ ઊભી કરશે. ઇથેનોલ કેમિકલ સરળતાથી રબરનો નાશ કરે છે. આ પેટ્રોલ ટાંકીમાંથી નીકળતી પાઇપને સરળતાથી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વાહનમાં વપરાતા બધા રબર સીલ નાશ પામશે અને ઇંધણ લીકેજનું કારણ બનશે. ઇંધણ લીકેજ વાહનોમાં આગ લાગવાની શક્યતા વધારે છે.
ઇથેનોલનું માળખું એવું છે કે તે ભેજને સરળતાથી શોષી લે છે. તેથી, જો ભેજ E20 પેટ્રોલ સુધી પહોંચે છે, તો ઇથેનોલ અને પાણી ભેગા થઈને બીજો સ્તર બનાવશે. વિવેક વેણુગોપાલે કહ્યું કે, આ વાહનના એન્જિન ફિલ્ટરને પણ અસર કરશે. તે જ સમયે, ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ પાસે તેમના વાહનોને ઇથેનોલ-ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે સમય નથી.
બ્રાઝિલમાં ઇથેનોલ પેટ્રોલ લાગુ
બ્રાઝિલ પેટ્રોલમાં સૌથી વધુ ઇથેનોલ ભેળવતો દેશ છે. આ ભારત માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ હોઈ શકે છે. બ્રાઝિલમાં ગ્રાહકો પાસે તેમની જરૂરિયાત મુજબ ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાનો વિકલ્પ છે. પરંતુ સમસ્યા એ છે કે ભારતમાં ગ્રાહકો પાસે આવો કોઈ વિકલ્પ નથી.
શું તે ટુ-વ્હીલર વાહનોને અસર કરશે?
ટુ-વ્હીલર વાહનોની પેટ્રોલ ટાંકીમાં કાટ લાગવાનું જોખમ છે. આનાથી કાર્બ્યુરેટર બ્લોકેજ અને રબર સીલને નુકસાન જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ગ્રાહકો માટે, આ નુકસાનનો સોદો છે. વિવેકે એમ પણ કહ્યું કે, જો ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલની કિંમત ઘટાડવામાં આવી હોત, તો ઓછામાં ઓછો આટલો નફો થયો હોત.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયની સ્પષ્ટતા
માઇલેજ અંગે હવે જે ચિંતાઓ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. સરકાર 2020 માં જ આ અંગે વાકેફ હતી. નીતિ આયોગની આંતર-મંત્રી સમિતિ (IMC) એ આની વિગતવાર તપાસ કરી હતી. આનાથી ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં મોટો ઘટાડો થાય છે તેવી ટીકા ખોટી છે. ઇંધણના પ્રકાર ઉપરાંત, અન્ય ઘણા પરિબળો પણ વાહનના માઇલેજને અસર કરે છે.
ડ્રાઇવિંગની આદતો, તેલમાં ફેરફાર, એર ફિલ્ટરની સફાઈ, ટાયર પ્રેશર, એલાઈનમેન્ટ અને એર કન્ડીશનીંગ લોડ માઈલેજને અસર કરી શકે છે. એ નોંધનીય છે કે બ્રાઝિલ વર્ષોથી કોઈપણ સમસ્યા વિના E27 નો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. ટોયોટા, હોન્ડા અને હ્યુન્ડાઈ જેવા ઓટોમેકર્સ પણ ત્યાં વાહનોનું ઉત્પાદન કરે છે.
BIS ધોરણો અને ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગ ધોરણો દ્વારા E20 ઇંધણ માટે સલામતી ધોરણો પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાક જૂના વાહનોના કિસ્સામાં, રબરના ભાગો અને ઘટકોને સામાન્ય સમયગાળા કરતા થોડા વહેલા બદલવાની જરૂર પડી શકે છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય એમ પણ જણાવે છે કે તેમને બદલવાનો ખર્ચ ખૂબ મર્યાદિત છે.
