ભારે વરસાદને કારણે વૈષ્ણોદેવી યાત્રા આગામી આદેશ સુધી મોકૂફ

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી શ્રાઈન બોર્ડે ભક્તોને સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર માધ્યમો દ્વારા અપડેટ રહેવા વિનંતી કરી છે.

વૈષ્ણોદેવી યાત્રા મોકૂફ
વૈષ્ણોદેવી યાત્રા મોકૂફ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી શ્રાઈન બોર્ડના જણાવ્યા અનુસાર, જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભવન ખાતે ભારે વરસાદને કારણે અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરાયેલી માતા વૈષ્ણો દેવી યાત્રા આગામી આદેશો સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. પ્રતિકૂળ હવામાન અને વિસ્તારમાં અનેક ભૂસ્ખલનને કારણે માતા વૈષ્ણો દેવીના પવિત્ર મંદિરની યાત્રા સતત 14 દિવસ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, બોર્ડે ભક્તોને સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર માધ્યમો દ્વારા અપડેટ રહેવા વિનંતી કરી. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "ભવન અને ટ્રેક પર સતત વરસાદને કારણે, 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતી શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી યાત્રા આગામી આદેશો સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ભક્તોને સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર માધ્યમો દ્વારા અપડેટ રહેવા વિનંતી છે."

શ્રાઈન બોર્ડે શ્રદ્ધાળુઓનો આભાર માન્યો

અગાઉ, શ્રાઈન બોર્ડે યાત્રાના કામચલાઉ સ્થગિત દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓએ બતાવેલી ધીરજ અને સમજણ બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, "યાત્રા ફરી શરૂ થવી એ આપણી સામૂહિક શ્રદ્ધા અને દ્રઢતાની પુષ્ટિ છે અને બોર્ડ આ પવિત્ર યાત્રાધામની પવિત્રતા, સલામતી અને ગૌરવ જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન

સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અવિરત વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન થયું છે અને મંદિર તરફ જતા રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે, જેના કારણે યાત્રાળુઓ માટે અવરજવર અસુરક્ષિત બની ગઈ છે. ભૂસ્ખલન અને રસ્તાઓને નુકસાનને કારણે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પણ ઘણી જગ્યાએ અવરોધિત છે, જેના કારણે કનેક્ટિવિટી વધુ જટિલ બની ગઈ છે. યાત્રા લાંબા સમય સુધી સ્થગિત રહેવાને કારણે શ્રદ્ધાળુઓમાં નિરાશા છે. તે જ સમયે, યાત્રા પર આધાર રાખતા સ્થાનિક વ્યવસાયોને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ભૂસ્ખલન પછી વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત

26 ઓગસ્ટના રોજ ભૂસ્ખલન બાદ વૈષ્ણોદેવી યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં 34 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. કટરાથી મંદિર સુધીના 12 કિમીના પ્રવાસના લગભગ અડધા ભાગમાં, અર્ધકુમારી ખાતે ઇન્દ્રપ્રસ્થ ભોજનાલય પાસે ભારે વરસાદને કારણે ભારે ભૂસ્ખલન થયું ત્યારે આ દુર્ઘટના બપોરે ૩ વાગ્યાની આસપાસ બની હતી.

