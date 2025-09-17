ETV Bharat / bharat

3 અઠવાડિયા બાદ ફરી શરૂ થઈ વૈષ્ણોદેવી યાત્રા, 'જય માતા દી' ના નારા ગૂંજ્યા

માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિર યાત્રાના પ્રારંભિક બિંદુ, બાણગંગા દર્શની દ્વાર પર દિવસની શરૂઆતમાં સેંકડો યાત્રાળુઓ એકઠા થયા હતા.

જમ્મુ કાશ્મીર : ત્રિકુટા પર્વતની ટોચ પર બિરાજમાન માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિરની યાત્રા બુધવારથી ફરી શરૂ થઈ છે. અગાઉ વિનાશક ભૂસ્ખલન થયું હતું, જેમાં 34 લોકોના મોત અને 20 લોકો ઘાયલ થયા હતા. જેના કારણે બાદમાં 22 દિવસ સુધી યાત્રા સ્થગિત રાખવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, 'જય માતા દી' ના નારા વચ્ચે યાત્રા ફરી શરૂ થઈ છે.

ફરી શરૂ થઈ વૈષ્ણોદેવી યાત્રા : આજે સવારથી અનુકૂળ હવામાનને આધીન, યાત્રા ફરી શરૂ કરવાની જાહેરાત શ્રાઇન માતા વૈષ્ણોદેવી શ્રાઈન બોર્ડ (SMVDSB) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ યાત્રાને ફરીથી ખોલવાની જાહેરાત કરતા, કટરા શહેરમાં કેમ્પિંગ કરી રહેલા ઘણા શ્રદ્ધાળુઓના ચહેરા પર ખુશી છવાઈ ગઈ - જે મંદિરની મુલાકાત લેનારા યાત્રાળુઓ માટેનો આધાર શિબિર છે.

સેંકડો યાત્રાળુઓ એકઠા થયા : યાત્રાના પ્રારંભ બિંદુ, બાણગંગા દર્શની દ્વાર પર દિવસની વહેલી સવારે સેંકડો યાત્રાળુઓ એકઠા થયા હતા. સાથે જ સૌ લોકોએ યાત્રા શરૂ થવા પર ભારે ખુશી અને રાહત વ્યક્ત કરી હતી. શ્રાઇન બોર્ડના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ અને મંદિર તરફ જતા ટ્રેકની આવશ્યક જાળવણીને કારણે કામચલાઉ સ્થગિત કર્યા પછી, યાત્રા સવારે 6 વાગ્યે પર્વતની ટોચ પરના મંદિર તરફ જતા બંને માર્ગોથી શરૂ થઈ હતી.

યાત્રાળુઓ માટે ખાસ સૂચન : અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, યાત્રાળુઓને માન્ય ઓળખપત્ર રાખવા, નિર્ધારિત માર્ગોનું પાલન કરવા અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ સાથે સહયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પારદર્શિતા અને ટ્રેસેબિલિટી માટે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિટી કાર્ડ (RFID) આધારિત ટ્રેકિંગ ફરજિયાત છે. શ્રાઈન બોર્ડે કામચલાઉ સસ્પેન્શન દરમિયાન ધીરજ અને સમજણ બદલ તમામ શ્રદ્ધાળુઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

શ્રાઈન બોર્ડે તમામ યાત્રાળુઓને સલામતી માર્ગદર્શિકાનું કડક પાલન કરવા અને સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર ચેનલો દ્વારા અપડેટ રહેવા વિનંતી કરી છે. હવે આ માર્ગ સુરક્ષિત જાહેર થયા પછી, આગામી દિવસોમાં, ખાસ કરીને આગામી નવરાત્રી દરમિયાન યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવે તેવી અપેક્ષા છે. 26 ઓગસ્ટના રોજ યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી હતી, તેના કલાકો પહેલા મંદિર તરફ જતા માર્ગ પર મોટો ભૂસ્ખલન થયું હતું.

