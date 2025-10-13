IRCTC કૌભાંડ કેસમાં લાલુ પરિવાર મુશ્કેલીમાં, IPC 420, 120B હેઠળ આરોપો સાબિત થયા
IRCTC કૌભાંડ કેસમાં, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા છે.
Published : October 13, 2025 at 6:25 PM IST
નવી દિલ્હી : બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન આરજેડી માટે મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે IRCTC કૌભાંડ કેસમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા છે. હવે આ બધા સામે ટ્રાયલ આગળ વધશે, પરંતુ નોકરી માટે જમીન કૌભાંડમાં આરોપો ઘડવા અંગેનો આદેશ આજે મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે. સીબીઆઈ કોર્ટ હવે 10 નવેમ્બરે પોતાનો આદેશ આપશે.
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટના સ્પેશિયલ સીબીઆઈ જજ વિશાલ ગોગણેએ IRCTC કૌભાંડ કેસમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવ સહિત 14 આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે કહ્યું કે આ ભ્રષ્ટાચારનો કેસ છે અને આરોપીઓની દલીલો સાથે અસંમત હતા. ત્રણેયે તેમના પરના આરોપોને નકારી કાઢ્યા.
કોર્ટે નોંધ્યું કે સીબીઆઈએ ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાઓની વ્યાપક શ્રેણી રજૂ કરી હતી. તેણે સ્વીકાર્યું કે આ કૌભાંડ લાલુ પ્રસાદ યાદવની જાણકારીથી આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે આરોપીઓ એક મોટા કાવતરામાં સામેલ હતા, જેનો લાભ લાલુ પરિવારને મળ્યો. રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવને ખૂબ જ ઓછી કિંમતે જમીન મળી.
કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવને ઉભા રહેવા કહ્યું
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવને તેમની સામેના આરોપો સ્પષ્ટ કરવા અને સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું. આરોપોમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420 અને 120B, અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13(2) અને 13(1)(d)નો સમાવેશ થાય છે. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવ પર ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવશે નહીં.
કોર્ટે તે બધા સામે છેતરપિંડીના આરોપો પણ ઘડ્યા. કોર્ટે લાલુ પ્રસાદ યાદવને પૂછ્યું કે શું તેમણે આરોપો સ્વીકાર્યા છે, દોષિત અનુભવ્યા છે, અથવા ટ્રાયલનો સામનો કરવો પડશે. તેમણે કહ્યું કે આરોપો ખોટા છે. ત્યારબાદ કોર્ટે રાબડી દેવીને તેમના પરના આરોપો અને તેમણે ઓછી કિંમતે જમીન કેવી રીતે મેળવી તે વિશે માહિતી આપી.
રાબડી દેવીએ કાવતરું અને છેતરપિંડીના આરોપોને નકારી કાઢ્યા. કોર્ટે પૂછ્યું, "શું તમે તેજસ્વી યાદવ સામેના સમાન આરોપો સ્વીકારો છો?" બંનેએ જવાબ આપ્યો, "હું દોષિત નથી." આ પછી, એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ત્રણેય આરોપીઓ - લાલુ પ્રસાદ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવ ટ્રાયલનો સામનો કરશે.
કોર્ટમાં વ્હીલચેરની સુવિધા
આરજેડીના વડા અને બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવ તેમની પત્ની અને બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવી સાથે રાઉસ એવન્યુ કોર્ટમાં હાજર થયા. તેઓ વ્હીલચેરમાં આવ્યા હતા.
શું છે મામલો?
આ મામલો 2004 થી 2009ના સમયગાળાનો છે. જ્યારે લાલુ પ્રસાદ યાદવ રેલ્વે મંત્રી હતા. તે સમય દરમિયાન, ભારતીય રેલ્વેની પેટાકંપની, IRCTC હેઠળ પુરી અને રાંચીમાં BNR હોટલના સંચાલન માટે ખાનગી કંપનીઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. CBI તપાસ અનુસાર, સુજાતા હોટેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને અનુચિત લાભ આપવા માટે આ પ્રક્રિયામાં કથિત અનિયમિતતાઓ થઈ હતી.
ક્વિડ પ્રો ક્વોનો કેસ
તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે સુજાતા હોટેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને કોન્ટ્રાક્ટ આપવાના બદલામાં, લાલુ પ્રસાદ યાદવ પરિવાર સાથે જોડાયેલી બેનામી કંપનીને પટણામાં બજાર દર કરતાં ઘણી ઓછી કિંમતે જમીન આપવામાં આવી હતી. આ જમીન ડેલિગેટ માર્કેટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની હોવાનું કહેવાય છે, જે લાલુ પ્રસાદ યાદવ પરિવારની માલિકીની કંપની છે. સીબીઆઈ જણાવે છે કે આ "ક્વિડ પ્રો ક્વો"નો કેસ છે.
સીબીઆઈના આરોપો અને લાલુ પરિવારનું વલણ
સીબીઆઈએ તેની ચાર્જશીટમાં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, ગુનાહિત કાવતરું (ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120B) અને છેતરપિંડી સંબંધિત કલમો હેઠળ આરોપો દાખલ કર્યા છે. એજન્સીનો દાવો છે કે આ કેસમાં સત્તાવાર પદનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, લાલુ પરિવારનો દાવો છે કે આ સમગ્ર કેસ રાજકીય બદલોનું પરિણામ છે. લાલુ પ્રસાદ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવે સતત આ કેસને "રાજકીય ષડયંત્ર" ગણાવ્યો છે. તેમનો આરોપ છે કે કેન્દ્ર સરકારની એજન્સીઓનો ઉપયોગ ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષની છબી ખરાબ કરવા અને મહાગઠબંધનને નબળી પાડવા માટે થઈ રહ્યો છે.
સુનાવણી અને અત્યાર સુધીની પ્રક્રિયા
કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી 29 મે, 2025ના રોજ આ કેસમાં પોતાનો આદેશ અનામત રાખ્યો હતો. બાદમાં, ટેકનિકલ કારણોસર, આદેશ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો, અને ચુકાદાની નવી તારીખ આજે, 13 ઓક્ટોબર નક્કી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે તમામ આરોપીઓને શારીરિક રીતે હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પછી, લાલુ પરિવાર રવિવારે સાંજે દિલ્હી પહોંચ્યો હતો.
