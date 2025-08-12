ETV Bharat / bharat

ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા ધરાલીમાં ગુમ થયેલા 66 લોકોની યાદી જાહેર, 24 નેપાળી નાગરિકો, 2 લોકોના મોત - UTTARKASHI DISASTER

5 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં એક ભયંકર આફત આવી હતી જેમાં ખીર ગંગાના પૂરે ધરાલી ગામ અને બજારમાં તબાહી મચાવી દીધી હતી.

ધારલીમાં ગુમ થયેલા લોકોની શોધ ચાલુ
ધારલીમાં ગુમ થયેલા લોકોની શોધ ચાલુ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 1:33 PM IST

ઉત્તરકાશી: 5 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં બનેલી ભયાનક દુર્ઘટના પછી, ગુમ થયેલા લોકોની શોધ આજે 12 ઓગસ્ટ મંગળવારના રોજ 8માં દિવસે પણ ચાલુ છે. જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરે ધરાલી દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા અને મૃતકોની નવી યાદી બહાર પાડી છે. આ યાદીમાં 68 લોકોના નામ છે. આ યાદીમાં બે મૃતકોના નામ પણ શામેલ છે. ધરાલી દુર્ઘટનામાં નેપાળના 24 લોકો ગુમ થયા છે.

ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરે મૃતકો અને ગુમ થયેલા લોકોની યાદી જાહેર કરી: ઉત્તરકાશી જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદીમાં, ધરાલી, તહેસીલ ભટવાડીના રહેવાસી મહાવીર સિંહના પુત્ર આકાશને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કોટપુતલી રાજસ્થાનના રહેવાસી મહેશ સિંહ શેખાવતના પુત્ર ભીમ સિંહ શેખાવતને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

ગુમ થયેલા લોકોની યાદી
ગુમ થયેલા લોકોની યાદી (Emergency Operation Center Uttarkashi)

યાદીમાં 66 ગુમ થયેલા અને 2 મૃતકો: આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધી આ એકમાત્ર આ બે મૃત્યુ નોંધાયા છે. નેપાળના 24 ગુમ થયેલા લોકો ઉપરાંત, ઉત્તરાખંડ સહિત વિવિધ રાજ્યોના 42 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. નેપાળી નાગરિકો સહિત કુલ 66 લોકો ગુમ થયેલા તરીકે સૂચિબદ્ધ છે.

ગુમ થયેલા લોકોની યાદી
ગુમ થયેલા લોકોની યાદી (Emergency Operation Center Uttarkashi)

સરકારી યાદી મુજબ, ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાંથી કુલ 7 લોકો ગુમ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

તેમના નામ નીચે મુજબ છે-

  1. મહેન્દ્ર મુકેશ ધરાલી,ભટવાડી, ધરાલી
  2. મુકેશ સિંહના પત્ની વિજય દેવી , ભટવાડી, ધરાલી
  3. મુકેશ સિંહનો પુત્ર અનિક, ધરાલી, ભટવાડી, ધરાલી
  4. શુભમ ધર્મેન્દ્ર, ભટવાડી, ધરાલી
  5. ગૌરવ ચરણ સિંહ, ભટવાડી, ધરાલી
  6. સુમિત પુત્ર પ્રિતમસિંહ, ધરાલી, તહેસીલ ભટવાડીના નિવાસી
  7. અમરસિંહનો પુત્ર ઘનેન્દ્રસિંહ, ધરાલી, તહેસીલ ભટવાડીના નિવાસી

ધરાલી દુર્ઘટનામાં ઉત્તરકાશી જિલ્લાના લોદાડા ધૌંતરીના બે લોકો પણ ગુમ છે, તેમના નામો છે:

  1. ખેમરાજ ચૌહાણના પુત્ર લોકેન્દ્ર ચૌહાણ, લોદાડા, ધૌંતરીના નિવાસી
  2. ધનવીર ચૌહાણ પુત્ર ઘૃપાલસિંહ, લોદાડા, ધૌંતરીના નિવાસી

બિહાર અને રાજસ્થાનના લોકો પણ ગુમ છે: આ સાથે બાયના તહસીલ ભટવાડીના રહેવાસી અજયપાલ પંવારનો પુત્ર સોબિત પંવાર પણ ગુમ છે. ગણેશપુરના રહેવાસી ગૈના સિંહનો પુત્ર સુરેન્દ્ર ગુમ છે અને નમાલૂન નિવાસી કમરનો પુત્ર સુખવીર સિંહ પણ ગુમ છે. તેહરી ગઢવાલના ચરણદાસનો પુત્ર કૈલાશ પણ ગુમ છે. આ સાથે, ધરાલી દુર્ઘટનામાં રાજસ્થાનની એક મહિલા, સુરેશ જૈનની પુત્રી કૃતિકા જૈન સહિત 6 લોકો ગુમ છે. બિહારના 13 લોકો ગુમ છે. ઉત્તર પ્રદેશના 8 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. હરિયાણાનો એક વ્યક્તિ પણ ગુમ થયો હોવાના અહેવાલ છે.

ગુમ થયેલા લોકોની યાદી
ગુમ થયેલા લોકોની યાદી (Emergency Operation Center Uttarkashi)

ધરાલીમાં ગુમ થયેલા લોકોની શોધ ચાલુ છે: ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં આવેલી આપત્તિમાં ગુમ થયેલા લોકોને રડાર અને સ્નિફર ડોગ્સની મદદથી શોધવામાં આવી રહ્યા છે. સતત બદલાતા હવામાનને કારણે શોધમાં રોકાયેલા આર્મી, ITBP, NDRF, SDRF, સ્થાનિક પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની ટીમો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ રહી છે, પરંતુ વરસાદ બંધ થતાં જ ટીમ પોતાનું કાર્ય શરૂ કરે છે.

ધારાલી દુર્ઘટના પછી નેપાળના આ નાગરિકો ગુમ છે
ધારાલી દુર્ઘટના પછી નેપાળના આ નાગરિકો ગુમ છે (Emergency Operation Center Uttarkashi)

