ઉત્તરકાશી : ઉત્તરકાશી જિલ્લાના ધારલીમાં કુદરતી આફતનો આજે ત્રીજો દિવસ, ધારલીમાં બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. NDRF, SDRF અને સ્થાનિક પોલીસ, સેના અને ITBP સાથે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. હવામાવ બચાવ કામગીરીમાં અવરોધરુપ રહ્યું, તૂટેલા રસ્તાઓ પણ રાહત ટીમોને ગ્રાઉન્ડ ઝીરો સુધી પહોંચવામાં અવરોધરૂપ બન્યા છે. આ પછી, હેલિકોપ્ટર સેવાની મદદ લેવામાં આવી.
ધારલી આફતમાં અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોના મોત થયા છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો ગુમ છે. બુધવાર સુધીમાં ધારલી આફતમાં ફસાયેલા 190 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 13 ઘાયલોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આજે સવારથી જ ધારાલી હર્ષિલમાં બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. સવારથી 9.30 વાગ્યા સુધી કુલ 44 લોકોને હેલિકોપ્ટર દ્વારા ITBP માટલી ખસેડવામાં આવ્યા છે. અહીંથી તેમને સુરક્ષિત રીતે તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.
મુખ્યમંત્રીએ NDRF અને ITBPના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી : ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ બુધવારે મોડી રાત્રે ઉત્તરકાશી સ્થિત કેમ્પ ઓફિસમાં NDRF અને ITBP અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને ધારલીમાં ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યની સમીક્ષા કરી હતી. સેના, NDRF, ITBP, SDRF, ઉત્તરાખંડ પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના સહયોગથી ધારલીમાં વ્યાપક બચાવ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.
देर रात्रि कैंप कार्यालय उत्तरकाशी में @NDRFHQ और @ITBP_official के अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। सेना, NDRF, ITBP, @uksdrf, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में वृहद स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बंद सड़कों को… pic.twitter.com/116Q2JNAtX— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 6, 2025
મુખ્યમંત્રી ધામી અસરગ્રસ્ત લોકોને મળ્યા : સીએમ ધામી ધારાલીમાં બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઉત્તરકાશીમાં કેમ્પ કરી રહ્યા છે. આજે ગુરુવારે તેઓ ઉત્તરકાશીમાં બચાવાયેલા લોકોને મળ્યા. આ સાથે તેમણે આપત્તિ રાહત કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. અગાઉ, સીએમ ધામી પોતે બુધવારે આફતગ્રસ્ત ધારલી અને હર્ષિલ પહોંચ્યા હતા. તેમણે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પરિસ્થિતિ જોઈ. તેમણે આફતગ્રસ્તોની સ્થિતિ વિશે પૂછપરછ કરી. બુધવારે જ ઉત્તરાખંડના ચાર સાંસદો પીએમ મોદીને મળ્યા અને તેમને આફત અંગે અપડેટ આપ્યું. પીએમ મોદીએ સાંસદોને શક્ય તમામ મદદની ખાતરી આપી.
LIVE: उत्तरकाशी में रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात एवं आपदा राहत कार्यों का निरीक्षण— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2025
https://t.co/i2OsdwlzDz
ધારાલી દુર્ઘટના પછી ગંગોત્રીમાં ઘણા લોકો ફસાયા : ઉત્તરકાશીના ધારાલી અને હર્ષિલમાં કુદરતી આફત બાદ, ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓને નુકસાન થયું છે. ગંગોત્રી ધામમાં ઘણા લોકો ફસાયેલા છે. સેના, NDRF, ITBP, SDRF, ઉત્તરાખંડ પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર ફસાયેલા તમામ લોકોને બચાવવા માટે મોટા પાયે કામગીરી ચલાવી રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રના એક પ્રવાસીએ બચાવ કામગીરી કેવી રીતે થઈ તે જણાવ્યું : ઉત્તરકાશીના ધારાલીમાં કુદરતી આફત બાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના રહેવાસી રૂપેશ મહેરા, જેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, તેમણે જણાવ્યું કે ત્યાં રસ્તાઓ બંધ હતા. અમને હેલિકોપ્ટર દ્વારા બચાવવામાં આવ્યા. ત્યાં તૈનાત બધી એજન્સીઓ તરફથી અમને ઘણી મદદ મળી. અમને ત્યાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા.
#WATCH | Uttarkashi cloudburst incident | Rupesh Mehra from Jalgaon, Maharashtra, says "... Roads have been blocked there. We were rescued with helicopters. We got a lot of help from all the agencies deployed there, and we were taken out from there..." https://t.co/J79P93ynr9 pic.twitter.com/etaPm2W3WI— ANI (@ANI) August 7, 2025
મુખ્યમંત્રી હવાઈ ફોટોગ્રાફ લેવા આવ્યા - કોંગ્રેસ નેતા : કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ કરણ મહારાએ કહ્યું કે ધારાલીના પોકારો હજુ પણ ગુંજતા રહે છે, પરંતુ સરકાર તેમને સાંભળવામાં અસમર્થ છે. ભટવાડી પાસેનો રસ્તો તૂટી ગયો છે. ધારાલીમાં આપત્તિને 45 કલાક વીતી ગયા છે. પરંતુ હજુ સુધી ન તો તબીબી ટીમ આવી છે કે ન તો રાહત સામગ્રી! મુખ્યમંત્રી હેલિકોપ્ટરમાં હવાઈ ફોટોગ્રાફ લેવા આવે છે, પરંતુ જ્યારે રાહત આપવાની વાત આવે છે, ત્યારે તે જ હેલિકોપ્ટર 'ઉપલબ્ધ' છે? આ કોઈ આપત્તિ નથી. આ સરકારની અસંવેદનશીલતાની પરાકાષ્ઠા છે.
धराली की चीखें अब भी गूंज रही हैं… लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहीं!— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 7, 2025
भटवाड़ी के पास सड़क टूटी पड़ी है, धराली में तबाही के 45 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो मेडिकल टीम पहुंची, न ही राहत सामग्री!
मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से हवाई फोटोज़ खिंचवाने जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब… pic.twitter.com/AOVTZ4kTJY
