Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો - UTTARKASHI NEWS

મુખ્યમંત્રીએ બચાવ કામગીરી ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની વાત કરી. પીડિતોએ તેમના પરિવારો સાથે ફરી મળવાની વિનંતી કરી.

ધારાલી આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા
ધારાલી આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read

માટલી એરબેઝ, ધીરજ સજવાન : મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી ઉત્તરકાશી માટલી ITBP બેઝ કેમ્પથી ધારાલી એર રેસ્ક્યુ પહોંચ્યા અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. મુખ્યમંત્રી ધામીએ માટલી એર બેઝ પર હાજર વહીવટી અધિકારીઓ સાથે વાત કરી. તેમણે હેલિકોપ્ટર દ્વારા ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યની અપડેટ લીધી. જરૂરી માર્ગદર્શિકા પણ આપી. આ દરમિયાન બચાવાયેલા આપત્તિગ્રસ્ત લોકોએ મુખ્યમંત્રીને તેમના પરિવારના સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે લાવવા અપીલ કરી.

વાસ્તવમાં, મુખ્યમંત્રી ધામી માટલી એર બેઝથી ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યનો તાગ મેળવવા આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે તમામ લોકોને ખોરાક, પાણી અને મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું કે ધારલીમાં મોટું નુકસાન થયું છે. ધારલીના લોકો દુઃખમાં છે. રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકાર સંપૂર્ણપણે ધારલીના લોકોની સાથે છે.

મુખ્યમંત્રી આપત્તિગ્રસ્તની મુલાકાતે : મુખ્યમંત્રી ધામી આપત્તિગ્રસ્ત લોકોને મળ્યા તેમણે તેમની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવ્યું અને તેમના પરિવારો સાથે ફરી મળવા વિનંતી કરી. આપત્તિગ્રસ્ત ધારાલીમાંથી બચાવી લેવામાં આવેલી અને માલતી લાવવામાં આવેલી એક પીડિત મહિલાએ મુખ્યમંત્રીને વિનંતી કરી અને કહ્યું, 'મને મારા બાળકોને મળવા દો, અમને બીજું કંઈ જોઈતું નથી'. મુખ્યમંત્રીએ પીડિતોને ખાતરી આપી કે આ કામ યુદ્ધના ધોરણે થઈ રહ્યું છે.

ETV ભારત સાથે વાત કરતી વખતે, પીડિત મહિલાએ કહ્યું, 'અમે ઘરાલીના છીએ, મારો ભાઈ આકાશ મૃત્યુ પામ્યો. મારા બાળકો ત્યાં જ રહી ગયા છે. કૃપા કરીને મને મારા બાળકોને મળવા દો. અમને તમારા રાશનની કોઈ જરૂર નથી. અમે 8 વાગ્યાથી ભૂખ્યા અને તરસ્યા છીએ. કૃપા કરીને અમને હર્ષિલ લઈ જાઓ.'

આ દરમિયાન, કેટલાક લોકોએ ETV ભારત ટીમને પ્રશ્નો પૂછતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પત્રકારે કઠોર શબ્દોમાં આવું કરી રહેલા વ્યક્તિને પ્રશ્ન કર્યો અને કહ્યું કે સરકારનું કામ રાહત આપવાનું છે, અમને રોકવાનું નહીં.

આ દરમિયાન, અન્ય એક અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિએ ETV ભારતને કહ્યું, 'આપણે તે રાશનનું શું કરીશું? અમને રાશન નથી જોઈતું, અમે ફક્ત અમારા લોકોને મળવા માંગીએ છીએ.'

અન્ય એક પીડિતે ETV ભારત સાથે વાત કરતા કહ્યું, 'ત્યાં એક તળાવ છે. અમે ત્યાં ડૂબી ગયા. અમે સવારથી ત્યાં ઉભા છીએ, હવે કમિશનર સાહેબે યાદીમાં અમારું નામ આપ્યું છે.

ધારાલીમાંથી બચાવાયેલા એક પીડિતે કહ્યું : 'અમારા 6 બાળકો ધારાલીમાં છે. અમને ખબર નથી કે તેઓ સુરક્ષિત છે કે નહીં. કોઈ માહિતી નથી. અમે સવારે 9.30 વાગ્યાથી અહીં છીએ. અમને ફક્ત એટલું જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમે તેમને ત્યાં મોકલીશું. મારા ઘરના 5 લોકો ગુમ છે. તે બધા ત્યાં હતા જ્યાં અકસ્માત થયો હતો. બધી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.'

આપત્તિના દિવસે દુર્ઘટના સ્થળે 7 ગ્રામ પંચાયતોના લોકો : બચાવ કામગીરી અંગે અપડેટ આપતાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું કે પહેલા દિવસથી અત્યાર સુધીમાં 100થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આજે (7 ઓગસ્ટ) લગભગ 274 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ગુમ થયેલા લોકો અંગે મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે જ્યારે ધારાલીમાં આ દુર્ઘટના આવી ત્યારે નજીકની લગભગ 7 ગ્રામ પંચાયતોના લોકો ત્યાં હાજર હતા. ગુમ થયેલા લોકોનો કોઈ સાચો આંકડો હજુ સુધી આપવો શક્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર દરેક જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની
  2. ઉત્તરકાશી ધારાલી દુર્ઘટના, ભૂલી ન શકાય તેવા દ્રશ્યો, પ્રત્યક્ષદર્શીઓ શું કહ્યું જાણો....

માટલી એરબેઝ, ધીરજ સજવાન : મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી ઉત્તરકાશી માટલી ITBP બેઝ કેમ્પથી ધારાલી એર રેસ્ક્યુ પહોંચ્યા અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. મુખ્યમંત્રી ધામીએ માટલી એર બેઝ પર હાજર વહીવટી અધિકારીઓ સાથે વાત કરી. તેમણે હેલિકોપ્ટર દ્વારા ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યની અપડેટ લીધી. જરૂરી માર્ગદર્શિકા પણ આપી. આ દરમિયાન બચાવાયેલા આપત્તિગ્રસ્ત લોકોએ મુખ્યમંત્રીને તેમના પરિવારના સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે લાવવા અપીલ કરી.

વાસ્તવમાં, મુખ્યમંત્રી ધામી માટલી એર બેઝથી ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યનો તાગ મેળવવા આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે તમામ લોકોને ખોરાક, પાણી અને મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું કે ધારલીમાં મોટું નુકસાન થયું છે. ધારલીના લોકો દુઃખમાં છે. રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકાર સંપૂર્ણપણે ધારલીના લોકોની સાથે છે.

મુખ્યમંત્રી આપત્તિગ્રસ્તની મુલાકાતે : મુખ્યમંત્રી ધામી આપત્તિગ્રસ્ત લોકોને મળ્યા તેમણે તેમની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવ્યું અને તેમના પરિવારો સાથે ફરી મળવા વિનંતી કરી. આપત્તિગ્રસ્ત ધારાલીમાંથી બચાવી લેવામાં આવેલી અને માલતી લાવવામાં આવેલી એક પીડિત મહિલાએ મુખ્યમંત્રીને વિનંતી કરી અને કહ્યું, 'મને મારા બાળકોને મળવા દો, અમને બીજું કંઈ જોઈતું નથી'. મુખ્યમંત્રીએ પીડિતોને ખાતરી આપી કે આ કામ યુદ્ધના ધોરણે થઈ રહ્યું છે.

ETV ભારત સાથે વાત કરતી વખતે, પીડિત મહિલાએ કહ્યું, 'અમે ઘરાલીના છીએ, મારો ભાઈ આકાશ મૃત્યુ પામ્યો. મારા બાળકો ત્યાં જ રહી ગયા છે. કૃપા કરીને મને મારા બાળકોને મળવા દો. અમને તમારા રાશનની કોઈ જરૂર નથી. અમે 8 વાગ્યાથી ભૂખ્યા અને તરસ્યા છીએ. કૃપા કરીને અમને હર્ષિલ લઈ જાઓ.'

આ દરમિયાન, કેટલાક લોકોએ ETV ભારત ટીમને પ્રશ્નો પૂછતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પત્રકારે કઠોર શબ્દોમાં આવું કરી રહેલા વ્યક્તિને પ્રશ્ન કર્યો અને કહ્યું કે સરકારનું કામ રાહત આપવાનું છે, અમને રોકવાનું નહીં.

આ દરમિયાન, અન્ય એક અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિએ ETV ભારતને કહ્યું, 'આપણે તે રાશનનું શું કરીશું? અમને રાશન નથી જોઈતું, અમે ફક્ત અમારા લોકોને મળવા માંગીએ છીએ.'

અન્ય એક પીડિતે ETV ભારત સાથે વાત કરતા કહ્યું, 'ત્યાં એક તળાવ છે. અમે ત્યાં ડૂબી ગયા. અમે સવારથી ત્યાં ઉભા છીએ, હવે કમિશનર સાહેબે યાદીમાં અમારું નામ આપ્યું છે.

ધારાલીમાંથી બચાવાયેલા એક પીડિતે કહ્યું : 'અમારા 6 બાળકો ધારાલીમાં છે. અમને ખબર નથી કે તેઓ સુરક્ષિત છે કે નહીં. કોઈ માહિતી નથી. અમે સવારે 9.30 વાગ્યાથી અહીં છીએ. અમને ફક્ત એટલું જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમે તેમને ત્યાં મોકલીશું. મારા ઘરના 5 લોકો ગુમ છે. તે બધા ત્યાં હતા જ્યાં અકસ્માત થયો હતો. બધી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.'

આપત્તિના દિવસે દુર્ઘટના સ્થળે 7 ગ્રામ પંચાયતોના લોકો : બચાવ કામગીરી અંગે અપડેટ આપતાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું કે પહેલા દિવસથી અત્યાર સુધીમાં 100થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આજે (7 ઓગસ્ટ) લગભગ 274 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ગુમ થયેલા લોકો અંગે મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે જ્યારે ધારાલીમાં આ દુર્ઘટના આવી ત્યારે નજીકની લગભગ 7 ગ્રામ પંચાયતોના લોકો ત્યાં હાજર હતા. ગુમ થયેલા લોકોનો કોઈ સાચો આંકડો હજુ સુધી આપવો શક્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર દરેક જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની
  2. ઉત્તરકાશી ધારાલી દુર્ઘટના, ભૂલી ન શકાય તેવા દ્રશ્યો, પ્રત્યક્ષદર્શીઓ શું કહ્યું જાણો....

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARKASHIDHARALIPUSHKAR SINGH DHAMIUTTARAKHAND CMUTTARKASHI NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.