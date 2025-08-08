માટલી એરબેઝ, ધીરજ સજવાન : મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી ઉત્તરકાશી માટલી ITBP બેઝ કેમ્પથી ધારાલી એર રેસ્ક્યુ પહોંચ્યા અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. મુખ્યમંત્રી ધામીએ માટલી એર બેઝ પર હાજર વહીવટી અધિકારીઓ સાથે વાત કરી. તેમણે હેલિકોપ્ટર દ્વારા ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યની અપડેટ લીધી. જરૂરી માર્ગદર્શિકા પણ આપી. આ દરમિયાન બચાવાયેલા આપત્તિગ્રસ્ત લોકોએ મુખ્યમંત્રીને તેમના પરિવારના સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે લાવવા અપીલ કરી.
વાસ્તવમાં, મુખ્યમંત્રી ધામી માટલી એર બેઝથી ચાલી રહેલા બચાવ કાર્યનો તાગ મેળવવા આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે તમામ લોકોને ખોરાક, પાણી અને મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું કે ધારલીમાં મોટું નુકસાન થયું છે. ધારલીના લોકો દુઃખમાં છે. રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકાર સંપૂર્ણપણે ધારલીના લોકોની સાથે છે.
મુખ્યમંત્રી આપત્તિગ્રસ્તની મુલાકાતે : મુખ્યમંત્રી ધામી આપત્તિગ્રસ્ત લોકોને મળ્યા તેમણે તેમની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવ્યું અને તેમના પરિવારો સાથે ફરી મળવા વિનંતી કરી. આપત્તિગ્રસ્ત ધારાલીમાંથી બચાવી લેવામાં આવેલી અને માલતી લાવવામાં આવેલી એક પીડિત મહિલાએ મુખ્યમંત્રીને વિનંતી કરી અને કહ્યું, 'મને મારા બાળકોને મળવા દો, અમને બીજું કંઈ જોઈતું નથી'. મુખ્યમંત્રીએ પીડિતોને ખાતરી આપી કે આ કામ યુદ્ધના ધોરણે થઈ રહ્યું છે.
धराली आपदा से प्रभावित बहनों से भेंट कर उनके आंसुओं में छिपा दर्द महसूस किया। इस कठिन घड़ी में उनके साहस को नमन करता हूँ।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2025
उन्हें भरोसा दिलाया कि हम सभी इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, वहाँ फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने तक राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। हर… pic.twitter.com/Bg91HJarpG
ETV ભારત સાથે વાત કરતી વખતે, પીડિત મહિલાએ કહ્યું, 'અમે ઘરાલીના છીએ, મારો ભાઈ આકાશ મૃત્યુ પામ્યો. મારા બાળકો ત્યાં જ રહી ગયા છે. કૃપા કરીને મને મારા બાળકોને મળવા દો. અમને તમારા રાશનની કોઈ જરૂર નથી. અમે 8 વાગ્યાથી ભૂખ્યા અને તરસ્યા છીએ. કૃપા કરીને અમને હર્ષિલ લઈ જાઓ.'
આ દરમિયાન, કેટલાક લોકોએ ETV ભારત ટીમને પ્રશ્નો પૂછતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પત્રકારે કઠોર શબ્દોમાં આવું કરી રહેલા વ્યક્તિને પ્રશ્ન કર્યો અને કહ્યું કે સરકારનું કામ રાહત આપવાનું છે, અમને રોકવાનું નહીં.
આ દરમિયાન, અન્ય એક અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિએ ETV ભારતને કહ્યું, 'આપણે તે રાશનનું શું કરીશું? અમને રાશન નથી જોઈતું, અમે ફક્ત અમારા લોકોને મળવા માંગીએ છીએ.'
धराली (उत्तरकाशी) के आपदा प्रभावितों को राहत पहुँचाने और लापता लोगों की खोजबीन का अभियान युद्धस्तर पर जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। अब तक 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2025
आज सुबह से दोपहर तक करीब 128 लोगों को रेस्क्यू कर हवाई… pic.twitter.com/XjqlnwRuWG
અન્ય એક પીડિતે ETV ભારત સાથે વાત કરતા કહ્યું, 'ત્યાં એક તળાવ છે. અમે ત્યાં ડૂબી ગયા. અમે સવારથી ત્યાં ઉભા છીએ, હવે કમિશનર સાહેબે યાદીમાં અમારું નામ આપ્યું છે.
ધારાલીમાંથી બચાવાયેલા એક પીડિતે કહ્યું : 'અમારા 6 બાળકો ધારાલીમાં છે. અમને ખબર નથી કે તેઓ સુરક્ષિત છે કે નહીં. કોઈ માહિતી નથી. અમે સવારે 9.30 વાગ્યાથી અહીં છીએ. અમને ફક્ત એટલું જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમે તેમને ત્યાં મોકલીશું. મારા ઘરના 5 લોકો ગુમ છે. તે બધા ત્યાં હતા જ્યાં અકસ્માત થયો હતો. બધી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.'
આપત્તિના દિવસે દુર્ઘટના સ્થળે 7 ગ્રામ પંચાયતોના લોકો : બચાવ કામગીરી અંગે અપડેટ આપતાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું કે પહેલા દિવસથી અત્યાર સુધીમાં 100થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આજે (7 ઓગસ્ટ) લગભગ 274 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ગુમ થયેલા લોકો અંગે મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે જ્યારે ધારાલીમાં આ દુર્ઘટના આવી ત્યારે નજીકની લગભગ 7 ગ્રામ પંચાયતોના લોકો ત્યાં હાજર હતા. ગુમ થયેલા લોકોનો કોઈ સાચો આંકડો હજુ સુધી આપવો શક્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર દરેક જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
