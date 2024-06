બેંગકોક ઈટ કંપનીમાં નોકરી અપાવવાના નામે દહેરાદૂનના યુવકને બંધક બનાવ્યો, ગુજરાતના એજન્ટ વિરુદ્ધ નોંધાઈ FIR, અનેક ભારતીયો સહિત 200 લોકો ફસાયા! - FRAUD IN NAME OF GETTING JOB ABROAD

ETV Bharat / bharat

બેંગકોક ઈટ કંપનીમાં નોકરી અપાવવાના નામે દહેરાદૂનના યુવકને બંધક બનાવ્યો, ગુજરાતના એજન્ટ વિરુદ્ધ નોંધાઈ FIR, અનેક ભારતીયો સહિત 200 લોકો ફસાયા!

વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના નામે બંધક બનાવનાર ગુજરાતના એજન્ટ સામે રાયવાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાયો. ((VIDEO-ETV BHARAT)) દહેરાદૂન: નોકરીના નામે યુવાનોને વિદેશ લઈ જવા, બંધક બનાવવા અને સાયબર છેતરપિંડી કરવાનો મામલો રાયવાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવ્યો છે. રાયવાલાના યુવકના પરિવારજનોની ફરિયાદ પર કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ઉત્તરાખંડના 10 યુવાનો સહિત દેશના 200 લોકોને વિદેશમાં બંધક બનાવવામાં આવ્યા છે. મામલાની ગંભીરતા જોઈને મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ આ મામલાની નોંધ લીધી છે અને તાત્કાલિક પગલાં લેવા સૂચના આપી છે. દેહરાદૂન પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 5 જૂને જિયા ગૌતમ (રહે. ઈન્દ્રા કોલોની, પ્રતિત નગર રાયવાલા) એ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેનો ભાઈ વિધાન ગૌતમ માર્ચ 2024માં આઈટી સેક્ટરમાં કામ કરવા માટે દુબઈ ગયો હતો. ત્યાંથી તે મે 2024માં તેના અન્ય 7 ભારતીય સાથીઓ સાથે ઘરે પરત ફર્યો હતો. મે 2024 માં, ગુજરાતના રહેવાસી એજન્ટ જય જોશીએ તેના ભાઈ વિધાન ગૌતમને વીડિયો કોલ કર્યો અને વિધાન અને તેના 7 મિત્રોને સારા પગાર સાથે થાઈલેન્ડની એક મોટી આઈટી કંપનીમાં નોકરીની ઓફર કરી. એજન્ટે વીડિયો કોલ દ્વારા દરેકની સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ પણ લીધી હતી. થોડા દિવસો પછી, એજન્ટે બધાને કહ્યું કે, તે બેંગકોકની એક આઈટી કંપનીમાં પસંદ થયો છે. કંપની ભારતથી બેંગકોક અને થાઈલેન્ડ જવા માટેના તમામ ખર્ચ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડશે. પીડિતાની બહેન જિયાએ પોલીસને જણાવ્યું કે 21 મેના રોજ એજન્ટ જય જોશી તેના ભાઈ વિધાન અને અન્ય 7 સહયોગીઓને દિલ્હીથી બેંગકોક (થાઈલેન્ડ) લઈ ગયો. તે પછી તે તેના ભાઈ વિધાનનો સંપર્ક કરી શક્યો ન હતો. આ પછી તેણે એજન્ટ જય જોશીનો સંપર્ક કર્યો. જય જોશીએ તેમને કહ્યું કે વિધાનને સારી નોકરી મળી છે અને તે ખૂબ વ્યસ્ત હોવાને કારણે વાત કરી શકતો નથી. જે બાદ તેઓ જય જોશી સાથે વાત કરી શક્યા ન હતા. દરમિયાન થોડા સમય બાદ વિધાનના પિતાના નંબર પર વોટ્સએપ કોલ આવ્યો અને તેણે જણાવ્યું કે એજન્ટ જય જોષીએ તેની સાથે છેતરપિંડી કરી છે. વિધાન અને તેના 7 સાથીઓને બેંગકોક એરપોર્ટ પરથી એજન્ટના સહયોગીઓ દ્વારા બંદૂકની અણી પર અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને મ્યાનમાર બોર્ડર ક્રોસિંગ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 70 ભારતીયો સહિત અન્ય દેશોના કુલ 200 લોકોને ત્યાં બંધક બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 10 યુવાનો ઉત્તરાખંડના છે. કોલ પર કહેવામાં આવ્યું હતું કે, અપહરણકારો તેમને ટોર્ચર કરી રહ્યા હતા અને તેમને સાયબર છેતરપિંડી કરવા માટે બનાવતા હતા. જે કોઈ તેમની વાત ન સાંભળે તેને મારી નાખવામાં આવે છે. પીડિતાના પિતાને ફોન પર કહેવામાં આવ્યું હતું કે, જો તમામ લોકોને જલ્દી નહીં છોડવામાં આવે તો તેમને મારી નાખવામાં આવશે. દરમિયાન SSP અજય સિંહે કહ્યું કે, જિયા ગૌતમની ફરિયાદના આધારે એજન્ટ જય જોશી વિરુદ્ધ રાયવાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. વિદેશ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, માહિતી બ્યુરો અને અન્ય સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે સતત સંકલન કરીને યુવાનોની વાપસી માટે દરેક શક્ય પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એજન્સીઓ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેમના સ્તરે કાર્યવાહી કરી રહી છે. મુખ્યમંત્રી ધામીએ પણ આ બાબતની નોંધ લીધી છે. આ સાથે દૂન પોલીસની એક ટીમ તપાસ માટે ગુજરાત જઈ રહી છે.